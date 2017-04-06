Обнинские депутаты не удивляют избирателей законодательной инициативой

Не так давно депутатов Обнинского городского Собрания посетил председатель Заксобрания Калужской области Виктор ГРИБ. В целом он дал сдержанную оценку работе своих наукоградских коллег, заметив, что дела с законотворческой инициативой у них идут как-то туго.

Именно этот фактор, по мнению Гриба, и стал главной причиной поражения Обнинска в конкурсе на лучшее муниципальное образование региона.

ЮБИЛЕИ, ФЛАГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

После того, как были подведены итоги данного состязания, председатель обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН заявил, что нельзя назвать их объективными. Он обвинил жюри в формальном подходе к оценке деятельности городских округов. В ответ Виктор Гриб упрекнул обнинских депутатов в безынициативности.

Можно было бы, конечно, назвать это своего рода отместкой областного парламентария, обвиненного в необъективности. Но на память, увы, не всплывает ни один предложенный за последнее время нашими депутатами закон. Однако сами избранники народа в первом наукограде своей работой довольны.

- Мы обращались по поводу вопросов, связанных с благоустройством, - напомнил Владимир Викулин. - В какой-то мере мы инициировали рассмотрение этого вопроса в Госдуме.

Владимир Васильевич пояснил, что имеет ввиду закон, не позволяющий автовладельцам ставить свои машины на газонах. Хотя даже суд указал обнинским парламентариям, что их рвения бесполезны, уже давно существует федеральный закон. Поэтому странно, что обнинские депутаты приписывают такую заслугу себе.

- Да, мы, может быть, меньше обращались с законодательной инициативой, чем должны были, - в конце концов, признал Викулин. - Надо эту ошибку учесть и обращаться больше. Но с другой стороны, мы работали с Заксобранием по вопросу присоединения земель Боровского района.

Далее в актив депутатов обнинского Горсобрания Владимир Васильевич добавил и такие заслуги, как участие в праздновании ряда юбилеев: города, ФЭИ, учебного Центра ВМФ, а также установку памятников самолета МИГ-29 и первопроходцам атомной энергетики. И самым важным достижением в этом ряду он назвал поднятие флага ВМФ на городскую метеомачту. Данный факт попал в книгу рекордов России.

Мы, конечно, не можем поспорить с тем, что в этом мероприятии принимали участи наши депутаты. Но так и не понятно, какое же это имеет отношение к законодательной инициативе?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЖКУ ХОЧЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ДОМОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И все-таки новых прорывных идей жители города ждали, прежде всего, от «молодых» депутатов, тех, кто пришел в Горсобрание полтора года назад, как считали многие, со свежими силами и новыми идеями. Так, где же эти идеи?

Недавно избранный председатель комитета по ЖКУ Роман АНЦИФЕРОВ проинформировал, что как раз в данный момент работает над новой законодательной инициативой, которая должна «родиться» уже в июне.

- Есть несколько ключевых тем в ЖКХ, которыми я сейчас занимаюсь. Я стараюсь не распыляться, а работать в том направлении, в котором что-то понимаю и знаю. Считаю, что необходимо утвердить перечень услуг управляющих компаний по содержанию общедомового имущества. У нас этого пока не было. А первая часть вопроса - разграничение домов по степени благоустройства - уже была обсуждена нами на последнем комитете по ЖКУ. Мы хотим, чтобы у населения было четкое понимание, что спрашивать с управляющих компаний. Что они должны и что не должны делать. Необходима конкретика, а пока все это обтекаемо.

СТАРАЯ ИДЕЯ СОЙДЕТ ЗА НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ?

С законодательной инициативой по урегулированию оплаты за ОДН в Заксобрание вышел и депутат Константин ПАХОМЕНКО. Он предложил, по его собственному признанию, убрать из этой строки расходов оплату за чердаки и подвалы, которая сейчас осуществляется по нормативу.

Также Константин Валентинович обратился к областным коллегам-депутатам с просьбой «определиться, какая структура будет эффективнее осуществлять медицинское обеспечение обнинцев - ФМБА или область».

- А что конкретно предлагаете вы? К какой структуре тяготеете? - спросили мы у Константина Пахоменко.

- Я тяготею к тому, чтобы регион помог нам наладить медицинское обслуживание, - весьма неопределенно ответил он.

Мы, честно говоря, так и не поняли, что в этой идее нового. Тема передачи обнинской больницы на баланс области не обсуждалась в последние годы разве что ленивым. Муссируют ее давно, а теперь выясняется, что это законодательная инициатива конкретного депутата.

Одним словом, наш опрос показал, что с прорывными идеями у обнинских народных избранников как-то туговато. И Виктор Гриб, здесь абсолютно прав.

В этой ситуации горожанам можно только посочувствовать. Хотя скептики давно прогнозировали, что запал «новичков» в Горсобрании закончится вместе с предвыборной кампанией. Видимо они оказались правы.

Инна ЕМЕЛИНА

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