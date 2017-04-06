Чтобы привести в порядок обнинскую подземку нужно «политическое решение»?

Одной из тем, которую постоянно обсуждают обнинцы, является состояние туннеля под железной дорогой. Раньше городская власть все спихивала на РЖД, мол, ничем не можем помочь, хозяйство не наше.

Уже несколько лет сооружение на балансе города, однако ничего в нем по большому счету не изменилось.

С ЧЕМ МОЖНО МИРИТЬСЯ?

Живым примером того, что нет ничего более постоянного, чем временное, стал этот подземный переход, который строился изначально не на века, однако служит городу десятилетия. Ржавые двери, дыры в полу и грибок на стенах - вот так сегодня выглядят ворота города, который занимается разработкой грандиозных планов на будущее, отмахиваясь от повседневных проблем.

- Вы же знаете, что когда он был построен, в первый год его затопило по пояс. Я же не могу сейчас его разобрать и заново построить! Поэтому мы должны его поддерживать в приемлемом состоянии, - комментирует глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Конечно, потолок в туннеле еще на голову не упал, но назвать состояние подземного перехода рабочим тоже, увы, не получается. Если с этим можно мириться, с чем тогда нельзя?

По словам Владислава Валерьевича, город выполнил свои обещания и установил систему насосов, откачивающую грунтовые воды, поэтому мартовский потоп в подземном переходе не что иное, как сбой автоматики. Кроме повышенной влажности, есть там и другие проблемы.

- Электричество там заведено на одну линию. Выбило автомат - свет погас, поэтому сейчас будут проводиться работы, чтобы завести на два автомата, - рассказывает Шапша.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТУННЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ КАК В МЕТРО

Также глава обнинской администрации не стал скрывать от журналистов, что сегодня город рассматривает предложение коммерческой структуры, занимающейся гидроизоляцией подобных объектов. В частности, фирма работает напрямую с московским метрополитеном. Но здесь решающую роль сыграет цена вопроса, которая для бюджета города высоковата.

Однако часто для коренных преобразований нужны даже не деньги, а политическое решение. Причем за примерами далеко ходить не надо. Подвесной мост до сих пор мог бы быть закрытым, так же как и фонтан на улице Победы оставался бы лягушатникам и не служил бы поводом для гордости.

Да и реконструкция очистных сооружений тоже могла бы не состояться, если бы для обнинской администрации главным аргументом были только финансы.

К сожалению, денег всегда не хватает, однако власть всегда находила решения, и горожане это всегда поддерживали. Может, и сегодня пришло время решительных действий, благодаря которым невозможное становится возможным?..

Евгения НИКИТИНА

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