Свято место...

Через неделю в центр брахитерапии КБ №8 приедет новый начальник!

О том, что обнинская медицина долгое время находится в кризисе, говорилось уже много раз. Не последнюю роль здесь сыграла близость к столице, где зарплаты на порядок выше, а работа фактически такая же.

В городе даже была разработана специальная программа поднаема жилья, чтобы финансово поддерживать медиков, таким образом стимулируя их не уезжать из Обнинска. Однако в последнее время в КБ №8 кадровый вопрос обострился на уровне заведующих отделений.

СПАСИТЕЛЬ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬ?

Первая брешь в КБ №8 возникла еще в конце прошлого года, когда руководитель центра брахитерапии Павел СВИРИДОВ был задержан с поличным при получении крупной суммы денег за операцию, которую должны были сделать по квоте.

Как сообщал потом начальник УБЭП и ПК УМВД России по Калужской области Сергей КРОТОВ, есть подозрения, что данный случай у врача далеко не единичный. Поэтому пока правоохранительные органы разбираются в деталях, сам Свиридов находится под домашним арестом.

Следующим, кто «помахал больнице рукой», стала заведующая роддомом Вера ПЛАШКЕВИЧ. Причем Вера Евгеньевна умудрилась не только уйти сама, но и утянуть за собой часть бывших коллег. С одной стороны, жители первого наукограда, конечно, вздохнули с облегчением, ведь не секрет, что в последнее время в обнинском роддоме преобладали «товарно-денежные отношения», поэтому большинство будущих мам предпочитали уехать в областной центр, чтобы не сталкиваться с «сюрпризами». И если пациенты Плашкевич ее демарш восприняли спокойно, то коррупционный скандал в Центре брахитерапии стал настоящим шоком для людей. Поверить, а главное - принять то, что Павел Свиридов - светило и мировая знаменитость - просто организовал бизнес на здоровье людей, было очень трудно. Ведь фактически благодаря ему в Обнинске появился этот Центр, да и большинство операций врач проводил лично. Именно к нему люди ехали со всей страны, без надежды на будущее, и выходили от врача здоровыми. Поэтому сегодня пациенты Свиридова публично просят вернуть им доктора, а заодно и надежду на жизнь. Люди уверяют, что таких специалистов, как он единицы, и за границей он «купался бы в роскоши», а здесь вынужден выживать.

Но если тебя не устраивает работа в бесплатной медицине, не честнее ли просто сменить ее на платную или открыть свою клинику? Причем за примерами в Обнинске далеко ходить не надо, фактически у истоков каждой клиники стоит талантливый медик, осознанно выбравший коммерческую стезю.

А так, получается, врач единолично лишал возможности выжить пациента, стоящего на грани смерти, просто потому что у последнего нет денег?

«ЗАЛОЖИВ НЕКИЙ ФУНДАМЕНТ СЕЙЧАС, МЫ НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧИМ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЫГОДУ»

Рассуждать об этом можно много, но перед руководством Клинической больницы номер восемь встали другие задачи - закрыть бреши. По настоятельной рекомендации областного министерства пост заведующего роддомом в Обнинске занял калужанин Виктор САМАРДАК.

- В настоящее время Виктор Михайлович проживает в общежитии центра переподготовки среднего медперсонала ФМБА России. Его быт устроен. И, в то же время, он всегда находится в шаговой доступности от родильного дома. И если понадобится, он всегда готов помочь коллегам, - комментирует ситуацию главный врач больницы Владимир ПЕТРОВ.

За достаточно короткое время Виктор Самардак уже успел освоиться в обнинском роддоме и сегодня оценивает коллектив вверенного ему отделения только с положительной стороны. На этой неделе в роддом приезжала аудиторская проверка, которая оценила состояние дел на четыре с плюсом, «дотянуть» до пятерки медикам не позволило существующее оборудование. Сегодня необходимо закупить несколько устройств, которые помогут связать всю существующую технику воедино.

- Если мы будем соответствовать стандартам, то у Фонда обязательного медицинского страхования не будет к нам претензий, и они не будут нас штрафовать. В итоге больница окажется в плюсе, заложив некий фундамент сейчас, мы на выходе получим экономическую выгоду, - заверяет Самардак.

Через неделю у Центра брахитерапии также появится новый руководитель, который приедет в наш город из Сибири.

- И хотя специалисты этого профиля - «штучный» товар, мы нашли молодого доктора, имеющего опыт работы в направлении брахитерапии. В этом нам помог руководитель ФМБА Владимир Уйба. Врач имеет опыт работы и сертификаты по специальностям «онкология», «урология», «радиотерапия», - рассказывает Владимир Петров.

«ЗА ВАМИ ЖЕ НИКТО НЕ БЕГАЕТ И НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДОПЛАТ»

Главный вопрос, который стоит теперь на повестке дня, - как сделать так, чтобы люди приходили в Обнинск всерьез и надолго? Ведь руководитель отделения - это не дворник и не уборщица, которых всегда можно заменить, хотя даже в этих простых делах найти ответственного человека достаточно сложно.

В принципе любому человеку, и медики здесь не исключение, в идеале необходимы три составляющие - интересная работа, хорошая зарплата и обеспечение жильем.

- Средняя зарплата руководителей подразделений составляет от 40 до 60 тысяч рублей, - говорит главный врач КБ №8. Такая же зарплата будет и у заведующего роддомом. Она может быть и больше, если доктор будет принимать участие в выполнении платных услуг, дополнительно дежурить.

К тому же многие руководители отделений еще и преподают, поэтому и совокупный доход возрастает в разы и вполне сопоставим с зарплатой если не главы администрации города, то его замов точно. Но, видимо, деньги решают не все, раз среди представителей исполнительной власти текучки кадров нет, а в медицине - есть. Хотя некоторые такое положение дел считают естественным процессом.

- Это есть в любой профессии, и среди журналистов, - уверяет Виктор Самардак.- За вами же никто не бегает, квартирами не обеспечивает, никто не предлагает каких-то доплат, но люди работают. А есть другие, которые поедут в «Известия» или «Московский комсомолец», потому что они считают, что там удовлетворят их амбиции.

Вопрос сохранения специалистов-медиков в Обнинске на сегодняшний день остается открытым. Хотя, может быть, действительно, люди просто привыкают к руководителям, и когда «наверху» происходит смена кадров, это становится хорошим поводом для коллектива понять, что работать можно и по-другому?

Есть мнение



«НАДО СТРОИТЬ ДОМ ДЛЯ МЕДИКОВ!»

Зиновий ГУРОВ, депутат обнинского Городского Собрания:

- Мое глубокое убеждение - трудно или не трудно, надо строить дом для медиков - нормальные бюджетные квартиры. И минимум надо сорок квартир, причем приглашать на работу лучше семейные пары, и восемьдесят вакансий будет закрыто. Таким образом, медсанчасть можно укомплектовать практически полностью. Давать квартиры надо с условием, что десять лет отработаете - квартира ваша. Поэтому из трех бюджетов - федерального, поскольку Клиническая больница относится к ФМБА, областного и городского должны выделить деньги на эти цели.

Евгения НИКИТИНА

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