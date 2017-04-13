Вячеслав Клименко: «Мы будем привлекать внимание к американскому футболу»

В том, что Обнинск по праву носит гордое звание спортивной столицы региона, можно было убедиться в минувшие выходные.

На днях в наукограде завершился двухдневный семинар для судей американского футбола, где они поделились друг с другом опытом, почерпнули новые знания и получили аккредитацию для работы в предстоящем чемпионате России.

Для нашей страны это событие по-настоящему уникально, поскольку впервые в один город съехались 70 судей из разных регионов нашей родины и ближнего зарубежья.

ОБНИНСК ОПЯТЬ ОТЛИЧИЛСЯ

Завершающим этапом обучения для участников семинара стало судейство матча между московской командой «Спартанцы» и обнинскими «Киборгами», прошедшего на стадионе «Труд». Несмотря на то, что этот вид спорта пока не слишком известен в первом наукограде, болельщиков было много.

Однако если для зрителей эта игра была просто интересным зрелищем, то для людей в форме цвета зебры она стала отличной возможностью проверить на практике полученные знания. Поэтому все судили этот матч по очереди и были сосредоточены на бушующих на поле баталиях не меньше, чем сами игроки. Было видно, что для них американский футбол - это не просто интересное времяпрепровождение, а важная часть жизни, без которой они не могут себя представить.

Как отметил председатель судейского комитета России по американскому футболу Владимир ПЛАТОНОВ, в этом году с обнинским двухдневным семинаром в Европе может сравниться только тот, что недавно прошел в Великобритании, где присутствовали около 100 человек. В России же столь крупных мероприятий раньше не проводилось вообще.

- Большое спасибо местным «Киборгам» за такой теплый прием. Это великолепный отель и конференц-зал, отличное размещение. У всех впечатление на уверенную пятерку, - подчеркнул Платонов.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ В ОБНИНСКЕ «ПРОДВИГАЮТ» ЭНТУЗИАСТЫ

Спонсором обнинской команды является компания «Русский дом», которая и выступила основным организатором этого двухдневного визита. Как отметил ее генеральный директор, а также президент федерации американского футбола Калужской области Вячеслав КЛИМЕНКО, интерес к данному виду спорта в Обнинске постоянно растет, и в предстоящем сезоне команда наукограда примет участие в чемпионате страны.

- В нашем дивизионе собрались достаточно сильные коллективы, поэтому игры должны быть интересными. С помощью обнинской команды мы будем привлекать внимание людей к американскому футболу во всем регионе, - сказал Вячеслав Александрович.

Что касается прошедшего семинара, то, по словам Клименко, это является важным этапом в популяризации у нас этого вида спорта, что, несомненно, даст толчок для его дальнейшего развития.

Однако уже сегодня в городе немало тех, кому эта игра по-настоящему интересна, что подтвердили и многие обнинцы, пришедшие в этот день на трибуны стадиона. Среди них были в том числе достаточно узнаваемые лица. Например, депутат городского Собрания и президент обнинской Федерации футбола Лев БЕРЕЗНЕР.

- Вячеслав Клименко попросил нас предоставить для игры наше футбольное поле, которое мы обычно никому не даем. Но мы не имели морального права отказать человеку, тратящего на развитие спорта в Обнинске столько времени и сил! - признался Лев Александрович.

Что касается самого матча, то команда наукограда, несмотря на то, что выиграла второй отрезок встречи, в итоге уступила московским «Спартанцам».

Однако обнинские любители американского футбола прекрасно понимают, что это только начало пути, и новые победы у молодой команды уже не за горами.

Константин ЕРЕМЕНКО

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