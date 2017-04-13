Не дожидаясь пинка

УК «ЧИП» начала подготовку к следующему отопительному сезону!

Несмотря на то, что проблема горячей воды, льющейся из крана, сейчас неактуальна, зимой эта тема опять наберет обороты.

Дело в том, что температура воды, которую «подает в дома» МП «Теплоснабжение», напрямую зависит от температуры воздуха, а поскольку сейчас на улице тепло, то и батареи в доме можно сравнить с парным молоком.

И, соответственно о том, чтобы ошпарить руки, включая кран, речи быть не может. Но с приближением зимы обнинцы опять будут бить во все колокола, ругая коммунальщиков.

ОТ КИПЯТКА В ОБНИНСКЕ ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

Напомним, минувшей зимой от кипятка пострадали двое детей, которые, почувствовав неладное, решили покинуть ванну, но поскользнулись и упали в горячую воду.

Исправить положение могла бы установка или правильная регулировка теплорегуляторов жидкости (ТРЖ), которые находятся в подвалах домов. Как рассказал «главный коммунальщик города» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, администрация ведет работу с управляющими компаниями по этому вопросу и уже тридцать процентов всего жилфонда оснащено ТРЖ.

- Мы сейчас в этой части плотно работаем с Жилищной инспекцией, плюс нам помогает Служба судебных приставов, понуждая управляющие компании к установке ТРЖ, - пояснил Дмитрий Сергеевич.

Большую помощь администрации в этом вопросе также оказывает прокуратура, которая, зная о проблеме с кипятком в обнинских домах, судится с управляющими компаниями.

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ МЕШАЕТ ОБЫЧНАЯ ЛЕНЬ?

Еще в конце прошлого года прокуратура обратилась в суд, защищая интересы жителей дома номер 162 по проспекту Ленина. «Разрулить» ситуацию должна была управляющая компания «МК», которая обслуживала дом. За время, пока шло судебное разбирательство, жильцы расстались с ней и проголосовали за УК «Чип». Последняя не стала «тянуть резину» и занялась вопросом сразу, не дожидаясь окончания отопительного периода.

- Уже высокой температуры в трубах нет, поэтому можно вести такую работу, - рассказывает руководитель УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - Потому что когда на улице мороз в дом приходит, вода свыше 100 градусов Цельсия.

Принцип работы терморегулятора жидкости очень простой, он смешивает воду, которая «заходит» в дом, и ту, что идет по обратному контуру, таким образом, на выходе в кране получается приемлемая для человека горячая вода.

Оказалось, что в подвале дома 162 по проспекту Ленина в некоторых тепловых пунктах такие приборы уже стояли, и три из них были рабочими, поэтому специалистам УК «Чип» осталось только снять устройство для профилактики.

- Еще необходимо провести настройку этого оборудования, но регулировать его будем уже зимой, когда по трубам пойдет кипяток, - говорит Халецкий.

Главное, что остается загадкой, почему те, кто работал в этом доме до УК «Чип», не смогли облегчить жизнь людям. Ведь для того, чтоб отрегулировать температуру воды в половине дома, даже денег тратить не надо.

Неужели долгое время жильцы страдали только из-за того, что коммунальщикам было лень спуститься в подвал?

ПРОБЛЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ РЕШАЮТСЯ ЛЕГКО

Оглядываясь назад, Евгений Халецкий вспоминает, как за четыре месяца работы УК «Чип» прошла «боевое крещение»:

- Дома приняли как раз в разгар отопительного периода, проблем было миллион - холодная вода лилась из «горячего» крана и наоборот, напор где-то слишком слабый, а где-то слишком сильный.

Однако самой большой бедой стали холодные батареи и полотенцесушители, но, как оказалось, решается все в большинстве случаев довольно легко.

- Где-то, конечно, бывают и трубы засорены, но чаще всего именно в вентилях проблема, - уверяет Евгений Вячеславович. - И мы сейчас оптом закупили их и будем менять.

В доме номер 162 по проспекту Ленина коммунальщики уже заменили более десятка «кранов» за счёт средств, которые жители дома платят за текущий ремонт. Однако в УК «Чип» уверены в том, что эти расходы были не напрасными, и изменения в лучшую сторону люди почувствуют уже следующей зимой, когда тепло вернется в их квартиры.

Евгения НИКИТИНА

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