13.04.2017

Битва за дорогу опять проиграна?



О плачевном состоянии дороги за плотиной говорится из года в год, но, к сожалению тенденций к переменам в лучшую сторону в этом вопросе нет. Полотно «трещит» под весом большегрузов, которые везут песок из карьеров.

А обнинцам ежегодно приходится ждать, когда областной Миндор и городская администрация договорятся с бизнесом и совместными усилиями залатают ямы.

 

ВЪЕХАЛ В ГОРОД - ЗАПЛАТИ

Ремонт в ручном режиме - именно такие перспективы ждут в этом году дорогу за плотиной. Впрочем, такому сценарию уже давно никто не удивляется.  И пока дальнобойщики России протестуют против системы «Платон», обнинский градоначальник Владислав ШАПША ждет не дождется, когда аналог этой программы  заработает на муниципальном уровне.

- Я давно говорил о том, что надо вводить возможность брать плату за проезд по городу для большегрузов, - заявил Владислав Валерьевич.- Пока такой функции нет, все-остальное полумеры.

Продвигать эту инициативу взялись депутаты Госдумы, представляющие Калужскую область. Однако «услышаны» они пока не были.

- Те проблемы, которые есть у Калужской области в вопросе транзита крупнотоннажного транспорта, у многих регионов России просто не существуют, и они нас не поддерживают, - прокомментировал депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

 

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ОТСТАИВАЮТ В ОБЛАСТНОМ МИНДОРЕ?

Более того, «отклика» ситуация не находит даже в областном Министерстве дорожного хозяйства, которое вроде бы  первое должно пытаться «разрулить» ситуацию и двумя руками выступать за то, чтобы владельцы большегрузов вкладывались в ремонт разбитых ими же дорог.

Однако в ведомстве о проблеме знают, но решать ее кардинально не собираются. Так, например специальных «весов» для грузовиков, которые планируют установить, в том числе и в Обнинске в рамках частно-государственного партнерства, рядом с плотиной не планируется.

- Потому что как только мы это установим, машины тут же перестанут там ездить, и мы даже не окупим само оборудование, - пояснил заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области Сергей ГОРБАЧЕВ.

Да и к тому же Сергей Викторович призвал «не кошмарить» бизнес. Так что  обычным автомобилистам остается лишь надеяться, что очередная езда с препятствиями по дороге, напоминающей стиральную доску, не угробит окончательно их транспорт...


Евгения НИКИТИНА

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