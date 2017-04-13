Далеко не Карлсоны...

Обнинские подростки продолжают пугать взрослых своими визитами на крыши многоэтажек!

После случившейся недавно в Обнинске трагедии, когда девочка-подросток упала с крыши многоэтажки на Курчатова, 11, городские коммунальные службы вместе с полицией начали активно обследовать все чердаки и подвалы в домах на предмет их безопасности.

Открытые двери на крыши проверяющие наглухо закрыли. Но через некоторое время многие замки оказались сорванными, а внимательные прохожие вновь стали замечать там подростков.

ПОПЫТКИ «НЕ ПУСТИТЬ» ОКАЗАЛИСЬ ТЩЕТНЫМИ

Кстати, сломали вандалы и крепкий замок на двери, ведущей на ту самую злополучную крышу дома № 11 по улице Курчатова. Как рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы города Виктор БУТОРОВ, пока в одних местах двери закрываются, в других их взламывают. И никак не удается поймать тех, кто это делает. У многих даже возникло подозрение о том, что, возможно, вандализмом занимаются те же лица, которые призывают детей в соцсетях к суициду.

К счастью, в нашем городе живут все-таки неравнодушные люди и такие факты они не оставляют без внимания. В обнинской ЕДДС рассказали, что на днях к ним поступило сообщение о том, что по крыше дома № 31 по улице Королева гуляют школьники. Спасатели тут же выехали на место и действительно обнаружили там учащихся старших классов. И единственное, что они могли в этой ситуации предпринять - заставить ребят спуститься вниз и объяснить им, что гулять по крышам опасно.

И тут возникает вопрос: а все ли мы, взрослые делаем для того, чтобы обеспечить подростковую и детскую безопасность? Ну, повесили замки, а что дальше? Срезать их той же болгаркой никому не составляет особого труда.

РАСКОШЕЛИТСЯ ЛИ ГОРОД?

Но оказывается, этим вопросом уже озадачились в муниципальном управлении ГО и ЧС по городу Обнинску. Там сейчас продумывают возможность установки при входе на крыши многоэтажных домов видеокамер.

- Вопрос установки камер уже обсуждается, - сказал начальник вышеназванного управления Сергей КРАСКО. - Сейчас делаются предварительные расчеты относительно того, в какую сумму выльется такой проект.

Необходимо просчитать, сколько понадобится камер, и в каких конкретно домах их нужно устанавливать. И самое важно: кто будет оплачивать их обслуживание.

Конечно, если данное мероприятие будет включено в программу «Безопасный город» (а, скорей всего, так и будет), то финансировать его придется из городского бюджета. Краско также заявил о возможном создании специальной комиссии при администрации города, на которой бы регулярно обсуждался данный вопрос. Да и проверки крыш в ГО и ЧС хотят устраивать чаще и уже на постоянной основе.

Другое дело, что одним только ограничением входа на крышу общей проблемы увеличения числа суицидов среди подростков не решить. Тут должны совместно работать педагоги, родители, психологи. Возможно, общими усилиями и удастся остановить это кошмарное явление нашей сегодняшней действительности.



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Обнинские подростки облюбовали и крыши автобусных остановок. В частности, они регулярно взбираются на остановку «ЦИПК», где употребляют алкогольные напитки. В этой ситуации уже никакие замки и видеокамеры не помогут...

Инна ЕМЕЛИНА

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