Седина в бороду...

Из НПО «Тайфун» увольняется молодежь, а профком ссылается на тяжелые времена.

Недавно на обнинском научном предприятии НПО «Тайфун» состоялось собрание коллектива по вопросу переизбрания генерального директора. Казалось бы, формальная процедура. Но у самих сотрудников весь этот процесс вызвал немало вопросов.

И главные из них: почему генеральным был вновь назначен 65-летний Вячеслав ШЕРШАКОВ? Неужели в коллективе нет молодой и талантливой смены?

65 ЛЕТ - ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

Возмущенные по этому поводу сотрудники просили нас не называть их фамилий. Время, мол, сейчас тяжелое, а тут и вовсе без работы можно остаться. Но мы обратились к председателю профкома этого предприятия Владимиру УСТИНОВУ, который, в отличие от своих коллег, не побоялся поделиться собственным мнением с нашим журналистом.

Владимир Павлович рассказал, что Вячеслав Шершаков за последние несколько лет подготовил себе замену - молодого и энергичного сотрудника Валерия КОСЫХ. К тому же еще и неплохого администратора. Однако из-за кадровых проблем в другом «смежном» научном предприятии - ВНИИГМИ МЦД - Валерия Семеновича «перехватили». И теперь он возглавляет этот институт.

- Такая рокировка произошла в связи с тем, что коллектив того учреждения отверг своего директора Василия КОПЫЛОВА, - пояснил Владимир Павлович. - И наши общие учредители - представители вышестоящего научного предприятия - не смогли найти замены в том коллективе. В итоге нашли ее в «Тайфуне» и забрали у нас Косых. Было просто безвыходное положение.

При этом ничего плохого в том, что в самом «Тайфуне» остался руководить Шершаков, председатель профкома не усматривает. Как он отметил, по трудовому кодексу с руководителем, возраст которого превышает 65 лет, могут продлить контракт в том случае, если его поддержит трудовой коллектив. Тогда он имеет право работать в должности генерального директора до предельного возраста - 70 лет. Что, собственно говоря, и произошло. Большинство сотрудников «Тайфуна» проголосовали за Вячеслава Михайловича, и тот остался на своем месте.

«УВОЛЬНЯЙТЕСЬ, Я НЕ БУДУ ВАС ДЕРЖАТЬ»

Только вот будет ли предприятию от этого лучше? Так ли эффективен данный «TOP-менеджер», как это принято говорить современным языком?

Как рассказал нам Владимир Устинов, «Тайфун» нынче переживает нелегкие времена в связи с тем, что ему урезали финансирование. Именно поэтому, начиная с 2015 года, отсюда уволилось около 200 человек. Причем ушли как раз самые молодые и перспективные - в поисках лучшей заработной платы.

- Ставка инженера в нашей системе сейчас составляет четыре с половиной тысячи, а научного сотрудника - 5 тысяч 600 рублей, - признался Устинов. - На профсоюзном собрании выступающие называли это беспределом.

Кстати, когда переизбирали гендиректора, Шершакову чаще всего задавали вопрос о зарплате.

- Как вы считаете, можно ли назвать хорошей зарплату в семь с половиной тысяч? - интересовались у своего руководителя научные сотрудники.

Тот был предельно откровенен. Как рассказал Устинов, Вячеслав Михайлович ответил, что эта зарплата плохая и предложил своим подчиненным увольняться.

- Шершаков сказал: «Если вы не можете на эту зарплату прожить - увольняйтесь. Я не буду вас держать», - процитировал своего руководителя председатель профкома.

При этом, Владимир Павлович, считает, что в сегодняшнее сложное время коней на переправе менять не стоит.

- У Шершакова уже везде налажены связи. Дело не в нем, а в глобальной проблеме отсутствия финансирования, - резюмировал Устинов.

К слову, если в 2015 году в НПО «Тайфун» трудилось около 750 человек, то теперь таковых осталось 550. Да и то, со слов главы профкома, это в основном люди пенсионного возраста...

Инна ЕМЕЛИНА

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