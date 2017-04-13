И так сойдет?

Обнинцы в недоумении от цвета дома, отремонтированного по новым правилам.

В прошлом году Обнинск решил сохранить культурное наследие и прописать нормы, по которым необходимо проводить ремонт домов в «Старом городе».

За статус памятника архитектуры биться не стали, так как это сильно осложнит жизнь тех, кто живет в этих домах, но кое-какие поправки в документацию все же внесли. Так, например цвет зданий должен быть везде одинаков.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Первыми опробовать ремонт по новым правилам пришлось жителям дома номер четыре по улице Гоголя. Правда, взялись за фасад в их доме зимой. За картиной тогда наблюдали все обнинцы. Еще бы, не часто увидишь дом, затянутый в пленку.

- Такая обстановка сложилась из-за того, что Фонд капитального ремонта поздно разыграл конкурс и выделил финансирование, а подрядная организация была найдена только в октябре, - пояснил вице-мэр по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

Но вот работы завершены, и фасад предстал обновленным, повергнув в удивление многих горожан. Безусловно, здание выглядит лучше, чем с отваливающейся штукатуркой и облезлой краской. Однако ремонтники, по всей видимости, переусердствовали, потому что представить, что в советские времена дома красили в такой «кричащий» желтый цвет, просто невозможно. Краска тогда была другая, и таких оттенков попросту не было. - Это тот самый цвет, за который боролись наши художники, - заверил глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Неужели обнинцы действительно пожелали, чтобы дом оказался изгоем среди своих современников? Или люди опять погорячились и не ведали, что творят?

РЕМОНТНИКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Свое отношение к цвету выразил и известный обнинский художник Александр ШУБИН. Кому, как не ему, знать, каким был дом на заре становления первого наукограда, учитывая, что Александр Павлович провел здесь свое детство.

- Ну не такой яркий цвет, конечно, был. Этот дом покрасили, не согласовывая с архитектурой, на свой страх и риск. Мы с архитекторами там были, но уже «стояли перед фактом», - рассказывает художник.

Шубин надеется, что через несколько лет фасад дома выгорит, и тогда цвет приблизится к историческому.

- Это то, за что я борюсь, чтобы ремонтники согласовывали все с архитектурой, а не делали по своему вкусу. Это совсем несложно - выбрать правильный колер, - говорит Александр Павлович.

Сейчас еще два фасада в «Старом городе» ждет модернизация. В руки подрядчиков Фонда капитального ремонта попали дом №2/1 по улице Горького и дом №2/4 по проспекту Ленина.

По словам Александра Шубина, любая работа состоит из мелочей, а в деле сохранения исторической застройки это особенно важно. Поэтому если ремонтники и дальше будут пренебрегать «простыми истинами», угробить оригинальный квартал они смогут достаточно быстро.

Евгения НИКИТИНА

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