Палаточники «сели на голову» администрации!

О палаточном шалмане в городе Обнинске мы рассказывали не один раз. Ответ администрации всегда один - территория частная, поделать ничего не можем.

Хотя прецедент в городе вроде бы есть, чиновники еще в начале марта выиграли суд по сносу киосков, однако последние с городских улиц так никуда и не делись.

«ЭТО ПЛЮНУТЬ В ЛИЦО ЖИТЕЛЯМ!»

И даже более того, торговцы продолжают множить «сараи». Передовиком в этом вопросе стал универмаг «Центральный», руководство которого еще прошлой осенью обещало «свернуть рынок», мол, подождите, распродадут все и уедут. Торговцы действительно уехали, но собственник универмага «Центральный» остался, поэтому синие палатки заменили деревянные «сараи».

- Это какой-то ужас! - негодует жительница Обнинска Марина ШЕРЕМЕТ. - Когда начали строить первый сарай, я просто дар речи потеряла. Этот универмаг не стоит где-то на отшибе в «замкадье». В центре города Обнинска поставить такое убожество - это просто плюнуть в лицо жителям!

А между тем тенденция тут же прижилась в торговой среде, и аналогичные сооружения решили возвести и на улице Гагарина, правда, вместо досок здесь взяли фанеру.

Начальник отдела городского дизайна Оксана ГРИЦУК подобные конструкции иначе как «курятниками» и не называет. Причем возмущает ее даже не содержание, а форма.

- В Обнинске я вижу современные, урбанистические формы, более подходящие к нашему городу, а не к деревне, - заверяет Оксана Анатольевна.

МЕТОД СОБЯНИНА ОБНИНСКУ НЕ ПОДХОДИТ

Бороться с торговцами в Обнинске решили по закону, а не по понятиям, хотя последнее было бы куда быстрее. - Можно, конечно, как слон в посудной лавке приехать с экскаватором, все сломать и потом из бюджета все оплатить, но мы не настолько богаты, чтобы красивые, но все-таки необдуманные, поспешные решения принимать, - уверяет глава обнинской администрации Владислав ШАПША. Поэтому чиновники решили судиться с торговцами, а, как известно, юридические тяжбы могут длиться годами. Так, например, суд с магазином «Лукоморье», о реконструкции которого в обход всевозможных инстанций говорили еще прошлой осенью, до сих пор так и не закончен. - Сейчас дело в суде, реконструкция приостановлена, - прокомментировал прокурор города Дмитрий ЧУМАК. - Работы там фактически не ведутся. Судом назначена экспертиза этой конструкции для восстановления имеющих отношение к делу обстоятельств.

ФИЛИАЛ КЛАДБИЩА ПОСРЕДИ ГОРОДА

Хотя на фоне того, что творится рядом с универмагом «Центральный», инцидент на проспекте Ленина кажется каплей в море. Недавно «аксеновские» торговцы, как говорится, «вышли в народ». Теперь они не утруждаются и не раскладывают товар внутри «сарайчика», а сгружают коробки прямо на улице, предлагая покупателям самим опустошать их.

Причем тот факт, что своим товаром они загораживают пандусы и фактически занимают городскую землю, не смущает ни арендаторов, ни руководство универмага «Центральный». А последнему стоило бы задуматься о впечатлении, которое их заведение производит на потенциальных покупателей. Ведь, судя по искусственным букетам, выставленным при входе в универмаг, там просто открылся филиал кладбища.

Владислав Шапша уверяет, что первый шаг в нелегкой борьбе города с беспорядочной торговлей уже сделан - администрация внесла изменения в правила землепользования и застройки и выиграла суд по аналогичному инциденту у магазина «Текстильщик».

Теперь город вроде бы может разделаться с обнаглевшими предпринимателями, однако чиновники предпочитают не торопиться и подождать еще месяц, в течение которого судебное решение может быть оспорено.

РЫЧАГИ ЕСТЬ, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

А между тем, и без судебных вердиктов у муниципалитета есть все рычаги, чтобы урезонить наро-фоминских владельцев универмага «Центральный», которые в родном городе почему-то подобных «курятников» не строят.

И здесь дело даже не в том, что предпринимателям Наро-Фоминск ближе и родней, а в том, что подмосковные чиновники с таким беспределом мириться не станут и быстро свернут «сарайный» бизнес, да еще и штраф выпишут.

Обнинская земля, которая сегодня находится в частной собственности у бизнесменов, на самом деле была выделена им не просто так. Участок необходим для того, чтобы соблюсти все градостроительные нормы: организовать парковочные места, создать пешеходные тротуары для основного объекта (в данном случае универмага) и только после этого магазин может начать работу.

Сдавая тротуары в аренду, в «Центральном» как минимум увеличивают торговые площади, на которых здесь и сейчас ведется бизнес, а это автоматически влечет за собой обязательное строительство новых парковочных мест.

Да и вопрос, каким образом к палаткам, находящимся на тротуаре, подвозят товар, тоже следует проработать. Было б желание, как говорится. Ведь не с вертолета же его скидывают, в самом деле, а привозят прямо к сарайчику на машине!

Поэтому когда в администрации говорят, что «закон им связывает руки», это выглядит как лукавство. При наличии политической воли Обнинску по примеру других городов можно и нужно взяться за решение этой проблемы всерьез и ликвидировать уродующие его облик шалманы.

Есть мнение



«ПОЗОР НАШЕГО ГОРОДА!»

Пользователь «ZABOTA» на сайте Obninsk.Name

- Да уж, Аксенова - это вообще, по-моему, позор нашего города! Ну, неужели никак нельзя повлиять на тех, кто позволяет портить внешний вид нашего города?

«ПРОХОДИТЬ - И ТО ПРОТИВНО»

Пользователь «Кыса я» на сайте Obninsk.Name

- Мимо Аксенова проходить - и то противно, не то что углубляться в гущу рынка!



Евгения НИКИТИНА

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