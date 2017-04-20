Виктор Дроздов надеется, что Обнинск станет отличной площадкой для турниров ММА

В минувшие выходные в спортивной жизни Обнинска произошло историческое событие. Город принимал у себя лучших бойцов смешанных боевых единоборств Центрального Федерального округа.

Турнир такого уровня в этом виде спорта на ринге первого наукограда проходил впервые. И в том, что это событие состоялось, решающую роль сыграла Федерации ММА Калужской области.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПОЗДРАВИЛ СПОРТСМЕНОВ

Сто тридцать пять лучших спортсменов из тринадцати регионов боролись за право называться сильнейшими. Ведь победа в турнире ЦФО - прямая путевка на Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам ММА.

16 апреля соревнования в Обнинске посетил легенда смешанных боевых единоборств - Президент союза ММА России Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Участникам турнира было приятно не только получить заслуженную награду из рук мастодонта, но и узнать его жизненные принципы. Те, кто следит за карьерой Емельяненко, отмечают, что он никогда не отзывался плохо о своих соперниках, даже если их не удалось победить.

Участников Чемпионата ЦФО так же приветствовала вице-президент союза ММА Татьяна ЩЕТИНИНА, глава обнинской администрации Владислав ШАПША, председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН и Президент Федерации смешанных боевых единоборств Калужской области Виктор ДРОЗДОВ.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ-ГАРАНТИЯ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Как отмечали многие, именно неравнодушное отношение Виктора Дроздова к этому виду спорта, помогло объединиться клубам Калужской области воедино и достойно выступить на областных соревнования. Завоеванные победы позволили региональной команде выставить на Чемпионат ЦФО расширенный состав, уступая по численности лишь Москве.

Выйдя на ринг, наши бойцы еще раз доказали, что умения и мастерства им не занимать, ведь для спортивных побед в регионе созданы все условия.

- Мы многое сделали для развития Федерации и в плане учебно-методического Центра подготовки и привлечения заслуженных тренеров России, мастеров спорта международного класса, которые уже в Обнинске наших ребят тренируют, - с гордостью рассказывает Виктор Федорович.

В результате юноши, представлявшие Калужскую область, завоевали три серебряных медали и две бронзовых. В старшей возрастной категории спортсмены получили два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

По результатам соревнований два обнинских бойца будут выступать на Чемпионате России по смешанным боевым единоборствам ММА. А президент Федерации смешанных боевых единоборств Калужской области Виктор ДРОЗДОВ выразил надежду, что в будущем нашим спортсменам не придется выезжать за пределы Калужской области, потому что турниры российского уровня также будут проходить в зале первого наукограда.

Евгения НИКИТИНА

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