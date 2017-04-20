Обнинский роддом ждут позитивные перемены!

Несмотря на то, что калужанин Виктор САМАРДАК возглавил обнинский роддом совсем недавно, он уже активно ведет работу по развитию вверенного ему медицинского учреждения. Некоторые положительные перемены можно будет заметить уже в самое ближайшее время.
СЧАСТЬЕ - ДЕЛО НЕ ТЕХНИКИ
Как отмечает Виктор Михайлович, требования к качеству медицинского обслуживания в обществе неизменно повышаются, поэтому обнинский родильный дом должен держать данную планку. Это относится не только к вопросу технологической обеспеченности, но и к уровню сервиса. Естественно, в такой ответственный момент женщины не горят желанием ложиться в переполненные палаты и к тому же хотят видеть рядом близких людей постоянно, а не только в отведенные для приема часы. И такую возможность городской роддом сегодня может предоставить.
- Современное акушерство предполагает максимальную доступность близких родственников беременной и рожающей женщины. Если раньше присутствие мужа на родах выглядело чем-то экзотичным и непотребным, то сейчас уже доказано, что это оказывает на женщину благотворное влияние. Она успокаивается и чувствует поддержку, - отмечает Виктор Самардак.
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Именно на такой формат, подразумевающий вовлечение всей семьи в процесс появления на свет ребенка, и ориентирован сегодня обнинский роддом. Еще одна важная задача, поставленная новым руководителем, - это необходимость бережного отношения к процессу родов. В частности, это касается сокращения количества операций кесарева сечения, которые чреваты для рожающих высоким риском последующих осложнений.
ГЛАВНОЕ В МЕЛОЧАХ
Что касается кадровых проблем в обнинском роддоме, то Виктор Самардак не отрицает, что они есть, ведь далеко не каждый медик готов на постоянные внеплановые вызовы и ночные дежурства. Это тяжелый труд, который, увы, оплачивается достаточно скромно, поэтому поддержка государства в вопросе привлечения специалистов весьма важна.
- Проблема с кадрами характерна не только для нас, и мы по возможности стараемся ее решать, - говорит Самардак. - Если предложить людям определенные социальные гарантии, то они, несомненно, придут к нам.
Тем не менее, несмотря на все сложности, здесь находят возможности для развития и активно ищут компании, готовые оказать какую-либо помощь. Например, недавно в роддоме одна из организаций бесплатно установила кулеры с питьевой водой, а совсем скоро посетители данного медицинского учреждения смогут пользоваться Интернетом через сеть Wi-Fi. Кроме того, в ближайшее время в этом же здании будет работать сотрудник ЗАГСа, чтобы родители, не теряя времени, могли оформить все необходимые документы на ребенка. Также планируется сделать отдельное акушерское и детское отделение, что должно повысить качество предоставляемых медицинских услуг.
А в ближайшее время сотрудники роддома планируют принять участие в субботнике и привести в порядок прилегающую к зданию территорию. Это будет добровольное мероприятие, но новый заведующий не сомневается, что его инициативу поддержат многие подчиненные, ведь благодаря таким мелочам и создается коллектив настоящих единомышленников.