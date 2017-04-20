20.04.2017

Кто поощряет бардак?



Жители области разочаровались в жилищной инспекции.

Когда у нас была создана новая контролирующая структура - Государственная жилищная инспекция - народ вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то! Хоть кто-то будет отстаивать интересы жильцов, и карать нерадивые управляющие компании.

Однако на словах все звучало красиво, а на деле оказалось не так-то просто. После взаимодействия с ГЖИ людей постигло еще одно горькое разочарование.

 

В ГЖИ СХОДИЛИ, ТЕПЕРЬ ИДИТЕ В СУД

Жители Обнинска и близлежащих районов нередко обращаются за помощью в ГЖИ. Не так давно туда написали и жители поселка Хрустали Малоярославецкого района. Уже, кстати, далеко не в первый раз. Надо отметить, что жилинспекция «не игнорит» жалобы, ее представители приезжают на место и оценивают всю степень разведенного бардака. Затем по факту бездействия УК составляется очередной акт. Но, к сожалению, этим все и заканчивается. Жалобщиков уверяют, что коммунальщики будет оштрафованы. Те кивают головой. А бардак как был, так и остается.

Жители Хрусталей уже давно недовольны деятельностью своей управляющей компании - ООО «ГУ ЖФ», офис которой расположен в Обнинске. В своем письме в жилинспекцию они написали следующее:

- С нас ежемесячно требует более одной тысячи рублей за ремонт и содержание жилья. При этом текущий ремонт у нас не выполнялся никогда. По крайней мере, в последние лет 20 его не было. В подъездах грязно, никто их не убирает. Стены облезлые, потолки и окна жуткие. Отопления в подъездах тоже нет, но с нас требуют оплату за общедомовое тепло! А батареи всю зиму ледяные. Электропроводка вся гнилая - вот-вот случится пожар. На стенах - плесень. Но деньги за все это требуют. Непонятно, на каком основании? Почему мы должны платить за те услуги, которые не получаем? -гласит письмо.

Через какое-то время в Хрустали приехал представитель жилинспекции, который на словах посочувствовал жителям. А позже люди получили из ГЖИ письмо, где было перечислено, какие работы входят в тариф и порекомендовали обращаться в суд.

 

ДЕЛ НЕТ, А ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО НАДО!

В таком случае хочется спросить: а для чего тогда нужна ГЖИ? Для того чтобы еще одна группа чиновников получала заработную плату с наших налогов? В суд жильцы и сами могут обратиться. Если найдут деньги на адвокатов. Для раздачи людям такой ценной информации совсем необязательно было создавать целую структуру. Любой пятиклассник знает, что у нас есть судебная система и туда можно обратиться.

Одним словом, эта отписка оставила в душе людей горькое разочарование. Тем не менее, они написали в ГЖИ еще одно письмо - с конкретным вопросом: «Должны ли мы платить за ремонт и содержание жилья, если мы не получаем эту услугу?» Ответ не заставил себя долго ждать. На целых двух листах чиновники информировали о том, что в соответствии с Жилищным кодексом люди обязаны оплачивать ремонт и содержание жилья, а также ряд других услуг. Эта переписка напомнила короткий анекдот: «Одна ворона летит на юг, а вторая - черная». Жители пишут об одном, а жилинспекция - о другом. Неважно, что ответы даются не на поставленные вопросы. Главное, что они даются!

 

«ДА У НАС ПО ВСЕЙ РОССИИ БАРДАК!»

Итогом такой «работы» ГЖИ является прежнее состояние дел с ремонтом и уборкой тех самых злополучных подъездов. Они как были в жутком состоянии, так до сих пор в нем и находятся. Ничего не изменилось. Еще бы, ведь на устранение недостатков коммунальщикам дали целых восемь месяцев, поэтому торопиться им не зачем. 

За это время, признаться, новый дом можно построить. А УК  ООО «ГУ ЖФ» вообще ничего не сделала. Даже уборщицу не нашла.

Но доведенные до отчаяния жители не переставали писать жалобы. Обращались они и в областную прокуратуру, и к депутатам Заксобрания и Государственной Думы. После этого им пересчитали оплату за ремонт и содержания жилья за последние три месяца. Непонятно правда, почему именно за три месяца, а не за четыре или, к примеру, за семь? И если эта УК ничего не делает за одну тысячу рублей, почему теперь она решила ничего не делать за пятьсот рублей? Вроде бы площади дома не изменились, и тарифы остались те же. Ведь не убирать подъезды, не красить их, не ремонтировать и так далее, вполне можно было бы за сто рублей или вообще бесплатно. Хоть не так обидно было бы жильцам.

Но ответ на все эти вопросы, даже сама того не подозревая дала другая сотрудница ГЖИ Наталья ХРОМЫХ. Она в телефонном разговоре обронила фразу: «Да у нас по всей России бардак». И благодаря новой структуре, коей является Жилинспекция, ситуация не изменится уж точно.

 Инна ЕМЕЛИНА

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