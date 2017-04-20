Быть или не быть супермаркетам в «Старом городе»?

У многих жителей всегда было особое отношение к старому городу, воспринимая его как место, где запечатлена эпоха становления Обнинска. Известный краевед Владимир ТАРАСОВ вообще предлагал придать этому району статус памятника, впрочем, тех, кто здесь проживает, зачастую волнуют более приземленные проблемы.

Например, люди уже не один год уверяют, что им приходится платить за продукты втридорога, потому что супермаркеты в этом районе отсутствуют.

МАГАЗИН ЛУЧШЕ ПИВНОГО БАРА

Единого мнения по поводу того, нужен ли здесь очередной «Магнит» или «Дикси», у горожан, похоже, нет. С одной стороны, не очень удобно, когда рядом с домом нет хорошего супермаркета, но с другой - их полно в других районах и сегодня «Старый город» - это по сути единственная в Обнинске территория, еще не «оккупированная» сетевиками.

Тем не менее, коммерсанты уже давно точат на нее зуб и, вся загвоздка пока заключается в выборе конкретного места. Потому что как только помещение находится, тут же появляются ярые противники коммерциализации. - Я вообще не одобряю сетевые магазины, а в «Старом городе» тем более, - говорит краевед Владимир Тарасов. - Жители сами должны решить, нужны им здесь магазины или нет. Но даже если они появятся, их необходимо вписать в архитектуру района без каких-то дополнительных построек.

А вот директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА заявила нам, что вовсе не против возникновения поблизости супермаркета, которые «безобидней» тех же предприятий общественного питания.

- Уж лучше пусть откроется магазин с приличным фасадом, чем какой-нибудь пивной бар. Нам очень тяжело существовать рядом с дискотеками и ресторанами, поскольку молодежь, которая выходит оттуда утром, любит перелазить к нам в парк. Что касается магазина, то думаю, его работа никак нам не помешает, - поделилась Жанна Владимировна.

БЕЗ РЕКЛАМЫ И ЯРКИХ ВЫВЕСОК

Разделяет мнение о том, что новые магазины в «Старом городе» нужны и депутат обнинского городского собрания Анатолий ШАТУХИН, однако приоритет, по его мнению, нужно давать не федеральным сетям, а обнинским предпринимателям, которые отчисляют налоги в местный бюджет. - Формат шаговой доступности удобен для «Старого города» хотя бы потому, что тут проживает очень много людей пенсионного возраста, и открытие поблизости торговой точки было бы для них большим плюсом. Но я категорически против строительства отдельных магазинов, поскольку это меняет существующую композицию, - заявил Анатолий Ефимович.

Впрочем, даже если супермаркетам и дадут «зеленый свет», то после недавно внесенных дополнений в городские правила землепользования и застройки федеральным ритейлерам придется тяжело. Ведь строгие корпоративные стандарты в оформлении фасадов «Магнитов» и «Пятерочек» вряд ли впишутся в «законсервированный» архитектурный и цветовой облик «Старого города».

- Это достаточно сложный вопрос, - отмечает начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК. - У каждой организации есть свой утвержденный логотип, и они просто не смогут повесить его в этой части города. Подобные прецеденты уже были в Санкт-Петербурге и в Туле. Мы сейчас их изучаем и хотим понять, как это лучше сделать для Обнинска. Каждый конкретный случай здесь нужно рассматривать отдельно.

ПОКА ОДНИ СПОРЯТ, ДРУГИЕ НАЖИВАЮТСЯ

Несмотря на множество вопросов, появление в этом микрорайоне новых магазинов - похоже, лишь дело времени и, как рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША, компромисс сторонникам и противникам «сетевиков» придется искать в любом случае.

- Такие противоречия всегда будут, но у нас ведется разъяснительная работа, мы подключили к ней общественность и ТОС. Некоторые предложения, которые высказывает в этом направлении бизнес, кажутся нам вполне приличными. Поэтому, я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что местные жители смогут сходить в магазин в пределах Старого города, - пояснил Владислав Валерьевич.

А пока в администрации ломают голову над тем как вписать современные торговые объекты в историческую застройку и ведут работу с общественностью, отдельные частники, пользуясь отсутствием конкуренции, не стесняясь, продают товары втридорога.

Константин ЕРЕМЕНКО

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