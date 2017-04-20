Обещанного три года ждут?

Часть брусчаток в поселке «Мирный» расселят уже в этом году.

В конце прошлой недели в Обнинск с визитом нагрянул глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Осмотрев ряд строительных площадок, Анатолий Дмитриевич провел Совет по жилью, где были затронуты самые животрепещущие темы. Одна из них касалась переселения людей из брусчаток в поселке Мирный.

НОВОСЕЛЬЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Вопрос расселения деревянных домов в этой части города администрация Обнинска пыталась решить еще в 2011-м году. Однако реальный застройщик, «подписавшийся» на это дело, был найден лишь в декабре 2012-го.

- Наши обязательства по проекту - это расселение одиннадцати брусчатых жилых домов 1958-59 года постройки, - рассказал генеральный директор компании «СберСтрой Инвест» Эдуард МАЛЫШЕВ. - Контракт предусматривает расселение 88 квартир, в которых проживают 117 семей.

На все про все строители просили три года, и уже в 2015-м году жители брусчаток должны были праздновать новоселье, но как всегда что-то не задалось.

- На сегодняшний день мы заканчиваем строительство первого корпуса. В ноябре планируем выйти на сдачу, и туда будет расселено порядка половины жильцов из бревенчатых домов, - пообещал Малышев.

Причем город на этот раз постарался учесть все минусы расселения деревянных домов на Комсомольской и Парковой. Здесь процесс вялотекущий и длится уже лет десять, поэтому в поселке Мирный основным условием для застройщика было то, что в первый дом он переселит всех жителей брусчаток, а потом уже будет строить другие дома. На деле и это оказалось не так.

Теперь застройщик уверяет, что жителей «развалюх» он расселит в дома первой очереди, которых по проекту три. Учитывая, что первого дома ждать пришлось пять лет, сколько еще лет понадобится, чтобы расселить жителей брусчаток? И не рухнут ли за это время их дома?

РОССИЙСКИЙ МУСОР НА ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНЕР

А вот компания «ПИК» по темпам строительства даст фору любому, правда, теперь свои дома застройщик перестанет оснащать мусоропроводом. Подобную идею поддержал губернатор области Анатолий Артамонов, правда, и вариант со «шкафами» для мусора на улице главу региона тоже не устроил. Он предложил взять на вооружение опыт Европы и делать заглубленные контейнеры.

- Проблема в том, что это заглубленное решение - оно не идеально, - пояснил представитель компании «ПИК» Александр ЛЕФЕЛЬ, - во-первых оно требует специализированной техники для вывоза мусора - машин, которых у города нет.

- Значит, надо купить! - настаивал губернатор.

- Дело в том, что сам по себе этот бункер требует эксплуатации и чистки, - продолжил убеждать главу региона Лефель. - Эти пакеты они рвутся, протекают. Решение не идеально.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что идеальных решений нет вообще, но двести подобных бункеров есть в Калуге, и жители этому рады.

- Если честно сказать, то в новых микрорайонах, я не понимаю, почему нельзя пойти по пути заглубленных контейнеров, - резюмировал глава региона.- Так вся Европа живет, вы не увидите там контейнеров.

Анатолий Дмитриевич призвал застройщиков помнить, что они могут строить дома по своему усмотрению: хотят с мусоропроводами, а хотят - без них. В свою очередь, покупатели тоже расценят, в каких домах они хотели бы жить.

Евгения НИКИТИНА

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