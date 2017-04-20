Санкции инвестициям не помеха!

Калужская область по-прежнему интересна частному капиталу.

Сегодня иностранный и отечественный бизнес с большой охотой вкладывается в развитие нашего региона. Немалая роль в этом принадлежит Агентству регионального развития Калужской области (АРРКО), которое регулярно находит для области новых инвесторов и помогает им «встать на ноги».

Чтобы узнать секреты этой успешной работы, мы пообщались с директором данного учреждения Анной КАМИНСКОЙ.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

- Анна Семеновна, в контексте привлечения инвестиций, в региональных СМИ постоянно упоминается Агентство регионального развития Калужской области. Расскажите, когда оно создано, его основные задачи, по какому принципу построена работа?

- Агентство регионального развития Калужской области - один из институтов развития, созданных правительством региона. Мы работаем с 2000 года. С 2009 года являемся структурным подразделением регионального Министерства экономического развития. По сути, с момента создания и по сегодняшний день основная задача Агентства - привлечение инвестиций. Обычно взаимодействие чиновник-бизнесмен, а тем более иностранный инвестор - это очень формализованный небыстрый процесс, поэтому здесь необходим более свободный в своих действиях посредник, которым мы и являемся. Кроме того, отвечая за внешние коммуникации области, мы являемся неким «фронт-офисом» региона.

- Ваша структура уникальна?

- Нет, конечно, нет. Это мировая практика. Такие организации есть, например, во Франции, в Южной Корее. Благодаря поддержке этой темы на уровне Правительства России сегодня региональные институты развития создаются во всех регионах. АРРКО работает по принципу «одного окна». Наши специалисты сопровождают инвесторов на всех стадиях реализации проекта: от процесса переговоров до старта нового производства. На сегодняшний день в области работают сразу несколько каналов приглашения инвесторов. Руководители области и экономического блока региона принимают самое активное участие в инвестиционных, промышленных, экономических форумах и выставках. Многие компании узнают о нас через инвестиционный портал, что вполне закономерно, ведь он переведен на 8 языков.

- А положительный инвестиционный климат, о котором так часто рассказывается в прессе, способствует привлечению бизнеса в регион?

- Огромную роль в привлечении играют СМИ, публикации в российской и европейской прессе. Далее с потенциальным инвестором работают уже специалисты Агентства: помогают подобрать оптимальную для конкретного проекта инвестплощадку, сориентироваться в тонкостях российского законодательства и региональных законопроектов, в устройстве административного аппарата. Мы прилагаем максимум усилий для предоставления компаниям необходимой информации на понятном им языке. Помогаем пройти все согласовательные и разрешительные процедуры, найти нужную организацию, управление и службу, организуем встречи. Инвесторы, пришедшие в регион, неоднократно отмечали удобство и эффективность работы через службу «одного окна». Такой формат работы позволяет им экономить время и деньги, максимально быстро выходить на площадку, строиться и запускать производство. Например, от момента подписания соглашения до открытия завода «Самсунг» прошло всего 9 месяцев.

УНИКАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

- Сколько инвесторов на сегодняшний день уже привлечено в Калужскую область? На каких площадках они размещаются и в каких направлениях ведут свою деятельность?

- Свои проекты в Калужской области реализуют более 160 компаний из разных стран мира. 94 предприятия, выпускающих высокотехнологичную продукцию, уже введены в эксплуатацию. Это и автокомпоненты, и части автомобилей, и металлопрокат, фармацевтические препараты, цемент, строительные материалы нового поколения. Все направления и не перечислишь. В том числе в 2016 году начали работать 7 крупных промышленных производств, 11 проектов вышли на стартовые позиции. Среди них есть очень интересные. Например, ГК «Хелипорты России» начала строительство крупнейшего в ЦФО мультиформатного вертолетного комплекса.

- Да, много говорилось о том, что в Калужскую область пришел известный производитель одежды - компания Bosco...

- Да, они намерены к 2019 году построить производственный комплекс «Мануфактура Боско». Суммарная ежегодная мощность швейной фабрики составит почти четыре миллиона изделий. Думаю, что приход Bosco станет первым шагом для возрождения текстильной промышленности в Калужской области. Объем инвестиций в проект - более одного миллиарда рублей.

По итогам прошлого года подписано 10 инвестиционных соглашений, с совокупным объемом инвестиций около 20 миллиардов рублей. Всего за последние десять лет в экономику области привлечено более 477 миллиардов рублей инвестиций.

- Действительно, цифры впечатляют, а новые желающие развивать свой бизнес в Калужской области есть?

- Надо сказать, что одновременно мы работаем с очень большим количеством потенциальных инвесторов. В настоящее время более 150 компаний рассматривают возможность разместить производство на одной из предлагаемых нами площадок. Это особая экономическая зона (ОЭЗ) «Калуга» и различные участки в 12 индустриальных парках. В последних реализуется более 90 проектов. Вместе с тем, достаточно интенсивно развивается и ОЭЗ «Калуга» - уже 10 компаний работают или строят производство на её территориях.

- Площадки ОЭЗ отличаются по формату, наполнению, условиям?

- Площадка ОЭЗ в Людиново заполнена практически полностью. Почти половину её площади занимает крупнейший в ЦФО тепличный комплекс «АгроИнвест». «Экологический домостроительный комбинат» реализует там проект по производству зданий из фибролита, а компания «Водостоп» строит завод по производству паркета. В прошлом году к ним присоединились российский «Алхимет» и итальянская компания «Сан Марко Руссия».

- А какие производства разместятся на Боровской площадке? Ведь рядом Обнинск - первый наукоград, где живет множество «светлых голов».

- На Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» будет работать российская компания «МираксБиоФарма». До 2020 года на обоих участках особой экономической зоны планируется разместить 13 предприятий. И если деревообработка получила свое развитие на юге области - в Людиново, то развитие высокотехнологичных отраслей, таких как фарминдустрия, производство медоборудования, должно с новой силой начаться на севере области. Боровская площадка ОЭЗ, расположенная на границе с Москвой, рядом с FreightVillageVorsino и первым российским наукоградом дает возможность использовать уникальный научный и кадровый потенциал территории.

- Какие отрасли получили развитие с приходом в регион инвесторов?

- Как я уже сказала, с 2006 года в области начали работу 94 крупных промышленных предприятия, что обусловило развитие новых для региона отраслей промышленности. Прежде всего, речь идет об автомобилестроении и фармацевтике. Сегодня калужский автомобильный кластер производит более 11% всех производимых в России автомобилей. А предприятия регионального фармацевтического кластера выпускают более 100 наименований лекарственных средств, 15 находятся в стадии регистрации, и в перспективном освоении - более 10 лекарственных препаратов.

Кроме автомобильного и фармацевтического кластеров, у нас активно формируются транспортно-логистический, IT, кластер авиационно-космических технологий, туристический и агропромышленный. Таким образом, диверсифицированность региональной экономики дает возможность развивать любой бизнес. Кроме того, правительство области старается создать максимально комфортные условия для сопутствующего малого и среднего бизнеса: сферы услуг, коммуникационных технологий, доступного жилья и аренды апартаментов и др.

ЧЕТКО ВЫСТРОЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

- В регионе много иностранных инвесторов. Как вы думаете, почему они выбирают для своей деятельности Калужскую область?

- Сразу хочу сказать, что мы не делим инвесторов на российских и иностранных. Для всех без исключения инвесторов доступны инфраструктурные предложения, налоговые льготы и иные преференции. В свое время к нам пришли глобальные мировые бренды: VW, Volvo, Continental, NovoNordisk, Berlin-Chemie, AstraZeneca, STADA, Nestle, L'Oreal и многие другие. Около пяти лет назад соотношение иностранных и российских проектов, вошедших в региональный реестр, составляло 57 к 43. В 2015 году из 18 новых проектов, вошедших в реестр инвестиционных проектов Калужской области, около 70% - российские компании. Это нормальный процесс. Главное, что ни один зарубежный инвестор не свернул свой бизнес в Калужской области, а некоторые продолжают наращивать мощности. На 2017 год 10 уже работающих в регионе инвестиционных производств намерены запустить вторую очередь. В их числе - NovoNordisk, BentelerAutomotive, Nestle, ДаРус.

- Чем для них интересен наш регион?

- А интересен регион бизнесу, на мой взгляд, прежде всего, четко выстроенной инвестиционной политикой, где бизнесу понятны правила игры. Региональная модель привлечения инвестиций максимально прозрачна и базируется на нескольких факторах. Во-первых, регион находится рядом с Москвой, в центре огромного потребительского рынка. Второй фактор - в регионе создана качественная транспортно-логистическая система (ТЛЦ): два мультимодальных ТЛЦ, с 2016 года Калужская область стала частью «Нового шелкового пути». Третий фактор - наличие широкого выбора площадок для размещения производств. Четвертый - единый стандарт работы власти с бизнесом. На основе этого стандарта, кстати, потом выстраивали свою работу другие регионы России. Пятый - льготы: даже в условиях сложного бюджетообразования в регионе сохраняются все принятые ранее меры поддержки в части льготного налогообложения. Бизнес в Калужской области защищен пакетом законов и нормативных актов. Инвесторам доступен вариативный пакет налоговых льгот и преференций: период «налоговых каникул» позволяет больше средств направлять на развитие производства. И наконец, диверсифицированность региональной экономики дает возможность развивать любой бизнес.

- Какие преференции получают организации, которые вы привлекаете в регион?

- Созданная система налоговых льгот и преференций доступна любому инвестору вне зависимости от страны происхождения и отраслевой направленности бизнеса. Это пакет льгот по налогу на прибыль и на имущество, причем, чем больше денег вкладывается в регион, тем больше льгот получает инвестор. Особый формат льгот предоставляется резидентам ОЭЗ - за счет значительных преференций инвестор сокращает здесь свои издержки более чем на 30%. Широкий спектр мер поддержки предлагается сегодня для предприятий малого и среднего бизнеса.

ОБНИНСК - ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Интересен ли инвесторам Обнинск и как Агентство взаимодействует с обнинской администрацией?

- АРРКО является частью административной команды региона, а значит, работает в постоянном и четком взаимодействии со всеми городскими и районными органами власти.

Преимущества первого наукограда страны для инвесторов очевидны. Это и выгодное экономико-географическое положение, и развитая социальная инфраструктура, и наличие сформированных бизнес-площадок, и прекрасные логистические возможности, а главное - огромный научный и кадровый потенциал Обнинска. Именно Обнинск пять лет назад стал ключевым звеном в формировании регионального фармацевтического кластера. Сегодня калужский кластер показывает лучшую динамику среди всех российских фармкластеров. Внутри кластера работают 10 глобальных мировых фармпроизводств, рядом с ними сосредоточено более 50 малых и средних обнинских компаний. Некоторые из них занимаются утилизацией медицинских отходов, другие - разработкой субстанций, а третьи эти субстанции производят. Кроме того, предприятия «Большой фармы» и малые компании работают сегодня над совместными проектами по разработке и выводу на рынок новых уникальных препаратов - всего подобных проектов более десяти.

Конечно, уникальный научный потенциал предопределил развитие Обнинска как территории инновационного развития Калужской области. Думаю, инвесторам будут интересны кооперационные проекты, как по традиционным для наукограда направлениям - ядерная энергетика и радиационная медицина, так и по новым - биофармацевтика, IT и нанотехнологии.

- Не мешает ли сегодня привлечению новых инвесторов непростая экономическая и геополитическая ситуация в мире?

- Не мешает. С точки зрения привлечения новых инвесторов можно говорить лишь о некой реструктуризации инвестиционных потоков. Европейские санкции дали возможность активизироваться бизнесу из азиатских стран во многих российских регионах. И Калужская область не стала исключением, причем работу со странами Азии мы начали задолго до введения европейских санкций. Одним из первых иностранных предприятий в Калужской области стал завод Samsung. Затем начали работать корейские предприятия K&G и Lotte, завод с японским участием ООО «ПСМА Рус» (Калуга, совместное предприятие PSA PeugeotCitroen и Mitsubishi), китайские FuyaoGlass, Yapp. Сейчас активно развивается китайско-российский проект «Новый Шелковый путь».

Развитие инвестиционной деятельности в восточном и юго-восточном направлениях, по нашим прогнозам, будет только увеличиваться. Именно поэтому сегодня активно расширяется география маршрута «Новый Шелковый путь». Теперь он связывает калужский регион не только с китайским портом Далянь, но и с индийским Мумбаи. Таким образом, существенно продвигаются и возможности технологической кооперации между калужскими предприятиями и партнерами из Азии.

Беседовал Константин ЕРЕМЕНКО

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