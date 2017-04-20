Областной парламент возглавит выходец из Обнинска?

После того, как 10 апреля скоропостижно скончался Председатель Заксобрания Виктор ГРИБ, перед калужскими парламентариями встали непростые вопросы: кто займет освободившееся депутатское кресло и кто встанет по главе областного парламента?

ЗАКСОБРАНИЕ ШТОРМИТ

Такой встряски областной парламент еще не переживал. В сентябре 2016-го председательское кресло в Законодательном Собрании Калужской области освободилось в связи с тем, что Николай ЛЮБИМОВ перешел работать в Госдуму.

Так как Николай Викторович был избран в региональный парламент по партийному списку от «Единой России», то его мандат автоматически перешел к следующему, которым и был Виктор ГРИБ. Третьего ноября областная Избирательная комиссии издала постановление, по которому Виктор Николаевич стал депутатом Законодательного Собрания, а буквально через месяц именно он возглавил областной парламент.

Конечно, тогда никто не мог предположить, что скоро вопрос председательствования вновь станет актуален. И здесь процесс выбора руководителя законодательного органа оказался вторичен, первое, что необходимо сделать - определиться, кому будет отдан освободившийся мандат.

СЦЕНАРИЕВ ДВА, НО МОЖЕТ БЫТЬ И ТРЕТИЙ

Как пояснила журналистам заместитель председателя Избирательной комиссии Калужской области Екатерина КНЯЗЕВА, сегодня у парламентариев два пути:

- Если общественное объединение, которое выдвигало кандидата, в течение четырнадцати дней после освобождения мандата не внесет предложение по кандидатуре, а это их право, то мандат будет передан следующему кандидату из данной региональной группы по списку, - сказала Екатерина Юрьевна.

Учитывая, что Николай Любимов и Виктор Гриб входили в региональную группу по Жуковскому району от партии «Единая Россия», претендентов на депутатское кресло всего два - жуковец Михаил КРАСНОВ, а в случае если он откажется - следующий за ним белоусовец Дмитрий САВЧЕНКОВ. Представители партии власти могут сами выбрать, кто из этих двоих кандидатов займет депутатское кресло, или в случае их отказа назначить человека из другой региональной группы.

Как стало известно журналистам еженедельника «ВЫ и МЫ», сегодня областная «Единая России» находится на перепутье. Учитывая, что договориться внутри политического объединения они, скорее всего, сумеют, то не исключено что представлять интересы жуковцев в областном парламенте вообще может человек из другого района. Причины этого банальны - сегодняшние претенденты - люди технические и шли по списку третьими-четвертыми позициями совершенно формально.

ВЫХОДЦЫ ИЗ ОБНИНСКА

МОГУТ ВОЗГЛАВИТЬ ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ?

Непростым оказался и вопрос выбора кандидатуры на пост Председателя Законодательного Собрания Калужской области. Сейчас временно эту должность занимает первый вице-спикер Виктор БАБУРИН.

Сами парламентарии не хотят выносить сор из избы и заверяют, что вопрос, кто возглавит областной парламент, они даже не обсуждали.

- Я исключаю комментарии, кто может или не может быть достоин этой должности. Все кандидаты достойные, кому целесообразно будет занять этот пост, решать будем коллегиально, - заверила журналистов депутат Заксобрания Калужской области Татьяна БАТАЛОВА.

Достойных людей в парламенте, конечно, много, но взвалить на себя такую ношу готовы не все. Кто-то из претендентов занимает руководящие должности в предприятиях и организациях, и не хочет ради политической карьеры ее оставлять. А усидеть на двух стульях в этом случае не получится.

Из достоверных источников нашему изданию стало известно, что у парламентариев все-таки уже есть несколько кандидатур на пост Председателя, и в этом списке даже присутствуют обнинцы.

Евгения НИКИТИНА

К слову

«ЕСЛИ РОДИНА СКАЖЕТ - НАДО, ТО ПРИДЕТСЯ...» Депутат Законодательного Собрания Калужской области от г. Обнинска Олег КОМИССАР: - Я если честно на эту тему еще не думал, но если Родина скажет, что надо, то придется... Мы же, депутаты, избирались, чтобы общественные вопросы решать. Хотя у меня опыта областной работы очень мало. Причем сейчас у меня нагрузка дополнительная появилась, я назначен заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по партийным федеральным проектам. Поэтому там большая работа идет и нагрузка приличная, и если мне придется передвигаться, то эту брешь закрывать кем-то тоже надо будет. «РАБОТА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ ТРЕБУЕТ КАЧЕСТВ, КОТОРЫХ Я В СЕБЕ НЕ ВИЖУ» Депутат Законодательного Собрания Калужской области от г. Обнинска Анатолий СОТНИКОВ: - Во-первых, мне такого предложения не поступало, во-вторых, то, чем я занимаюсь сейчас, для меня более привлекательно. Работа в органах власти требует определенных качеств, которых я в себе не вижу. Я постоянно начинаю новые проекты, и я настроен заниматься инновациями, а власть - это структура достаточно консервативная. Она должна быть такой.

Другие статьи из рубрики «Политика»