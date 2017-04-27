Из последних сил...

Общежития Обнинска разваливаются на глазах, но решения проблемы пока нет.

То, что тема ЖКХ стала для нашего населения одной из самых болезненных, факт неоспоримый. То и дело на всех уровнях обсуждаются вопросы ОДН, капремонта, благоустройства дворов и так далее. Но почему-то все реже в наукограде вспоминают про бывшие общежития, состояние которых подчас просто внушает ужас.

ЖИВОЙ УГОЛОК ИЛИ РАССАДНИК ИНФЕКЦИИ

На днях к нам в редакцию - один за другим - с жалобами обратились сразу двое жителей кошмарной обнинской общаги, расположенной на улице Любого, 8. Сначала позвонил мужчина из 28-ой квартиры, назвавшийся Владимиром, а затем его пожилая соседка из 38-ой - Лидия АНУФРИЕВА.

Владимир больше рассказывал про своих соседей по лестничной площадке, по вине которых, как он считает, по всему дому бегают тараканы.

- В самом низу своей входной двери они вырезали квадратное отверстие для кошек, - чтобы те имели возможность беспрепятственно уходить и приходить, когда им захочется. Но все бы ничего, если вместе с кошками из этого отверстия так же не ходили пешком насекомые. Потому что рядом с дверью мои соседи ставят чашки с едой, но убирают там крайне редко. Так что от грязи там все уже заросло мхом, - возмущался мужчина.

А Лидия Платоновна жаловалась на жуткое состояние общей душевой комнаты.

- Приходите сами и все увидите, - пригласила нас она.

Мы, разумеется, не отказались.

ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ ЖКХ

Признаться, жильцы, в ярких красках описавшие нам ужас этой общаги, ничуть не преувеличивали. Многое, на наш взгляд, они даже опустили. К примеру, затхлый запах, царивший тут повсюду. О нем они не предупредили, поэтому мы явились без противогаза, но пришлось потерпеть.

Да и грязь была не только возле той самой «нехорошей» квартиры с дыркой в двери, но и везде, где только возможно. Особенно много ее было на подоконниках. Если в каких-то домах возле окон стоят горшки с цветами, то обитатели этого бывшего общежития, видимо, решили, что подоконники созданы как раз для мусора. Туда они складывают огрызки яблок, остатки пищи в грязных чашках, окурки и так далее. И вряд ли в этом случае можно предъявить претензию управляющей компании. Это уже проблема менталитета самих жильцов.

А вот душевая действительно больше напоминает крематорий концлагеря. Мрачные облезлые стены, потолки с облупившейся краской. Сантехника не приводилась в порядок, наверное, со времен Второй Мировой войны. Душ был установлен только в одном отсеке. И опять же просто море грязи.

Саму Лидию Платоновну мы, к сожалению, не застали дома, но экскурсию для нас провела ее соседка Людмила. Женщина рассказала, что живет в этом доме очень давно, не менее 30 лет, но призналась, что не помнит, чтобы душевую вообще когда-нибудь ремонтировали.

И каков же итог? Мы побеседовали с Сергеем ВОЛОТОВСКИМ - директором муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ», обслуживающей данный жилой дом. Он проинформировал, что у жильцов этого общежития огромные долги за жилищно-коммунальные услуги - несколько сотен тысяч рублей. Поэтому ремонт душевой (не говоря уже о других помещениях), пока нереален.

- Мы предлагали жителям организовать общее собрание, на котором можно было договориться о внесении ими дополнительных денежных средств на такой ремонт, но они отказались, - рассказал Волотовский.

Но дело в том, что если и дальше все будет развиваться по такому же сценарию, общежитие просто начнет сыпаться на глазах. Потому что любое здание имеет свой срок эксплуатации. И это тоже не вечно. Как решать проблему общаг - никто не знает. Да и городская администрация на этот счет пока молчит. А проблемой необходимо заниматься. И чем быстрее, тем лучше.

Инна ЕМЕЛИНА

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