Грязный компромисс

Коммунальщики не торопятся убирать дворы Обнинска.

Самой острой проблемой зимы в Обнинске уже не первый год становится даже не большое количество снега, а бесхозные территории, которые, естественно, никто убирать не хочет. К сожалению, с приходом весны эта тема не теряет своей актуальности.

СТАБИЛЬНОСТЬ - ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

Череда субботников, благодаря которым городские дворы привели в порядок в Обнинске, идет полным ходом. Каждые выходные чистильщики не только убирают, но и выкладывают своеобразные отчеты о проделанной работе в социальные сети.

Казалось бы, сегодня к уборке города руки приложили все: и коммунальщики, и общественные деятели, и депутаты, да и простые горожане периодически тащат бревна. Только кардинально вопрос уборки территорий это не решает, прежде всего потому, что делать это надо не раз в год, а регулярно.

Сегодня в Обнинске достаточно легко можно найти участки, которых не коснулась рука коммунальщиков и уборщиков. Плачевную картину представляют даже не сами дворы, в большинстве которых люди уже убрали бумажки и бутылки, а дороги внутри микрорайонов. Их попросту не заметили, ведь на фоне детских площадок они выглядят вполне себе сносно.

ГРЯЗЬ - ВСЕМУ ГОЛОВА?

А между тем, грязи на дорогах во дворах столько, что пройти в дождливую погоду невозможно. Обувь буквально утопает в жиже, как будто и не по городу идешь, а по настоящей деревне.

В обнинской администрации о проблеме знают, ведь юридически эти территории принадлежат городу, но убирать так называемый смет не собираются, переложив это «грязное» дело на плечи управляющих компаний.

- Их будут убирать управляющие компании, но учитывая, что в этом вопросе мы с ними находим компромисс по срокам, точную дату сказать сложно, - комментирует ситуацию Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

В общем, как и зимой, спрашивать с управляющих компаний некому, территория же не их, поэтому убирают они ее по доброте душевной, если вообще убирают. Пока большинство дорог во дворах утопает в грязи, но чиновники там не ходят, а поэтому проблему и не замечают ни зимой, ни летом.

Евгения НИКИТИНА

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