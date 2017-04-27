Первый сетевик зашел в Старый город сзади!

В прошлом номере нашей газеты мы поднимали тему сетевых магазинов в старой части Обнинска. С одной стороны, супермаркеты - это благо, потому что цены у них часто ниже, чем на том же рынке, с другой - агрессивная реклама федеральных сетей способна «угробить» уникальную застройку середины прошлого века.

Пока городские дизайнеры ломали головы над тем, как примирить эти два понятия, оказалось, что ритейлеры уже скоро откроют свой магазин в старой части города, причем никого не спросив.

ПОКА ГОРОЖАНЕ СПОРЯТ, «ПЯТЕРОЧКА» ДЕЙСТВУЕТ

Когда осенью прошлого года рядом с баром «Карусель», соседствующим с парком, начали рубить деревья, обнинцы сразу сказали, что добра от этого ждать не стоит. Правда, тогда общественность уверяли, что беспокоиться не о чем - деревья-то, как известно, сухие и то и дело грозят угробить горожан. Еще тогда пессимисты говорили, что любое хорошее начинание у нас превращается в очередную «Пятерочку» или «Магнит». И, к сожалению, перестройка старой «пивнушки» тоже не стала исключением.

Как стало известно еженедельнику «ВЫ и МЫ» из достоверных источников, активность на объекте началась недели две назад. И сейчас бар приобрел узнаваемые черты супермаркета «Пятерочка», во всяком случае, фасад частично уже окрашен в красно-зеленую гамму.

Да и подкоп фактически к ограде парка говорит о том, что намерения у застройщиков самые серьезные, и довольствоваться только своими площадями они не могут.

ДИРЕКТОР ПАРКА НЕ НАРАДУЕТСЯ СОСЕДСТВУ

За комментариями, что творится в ее «королевстве», ведь ненароком и в самом парке обоснуется магазин, раз уж приблизился к ограде вплотную, мы обратились к директору муниципального предприятия, отвечающему за сохранность «лесного царства», Жанне ДАВЫДОВОЙ.

- Там строится парковка на пятнадцать машиномест. Рядом планируется магазин «Пятерочка», - рассказала Давыдова.

Жанна Владимировна заверила, что парк сетевики трогать не собираются, да и вообще от такого соседства «лесному царству» одна только польза, мол, парковка у магазина с культурным объектом будет общая, поэтому посетители парка смогут оставлять здесь свои машины. Такое впечатление, что раньше у гостей парка, приехавших со стороны улицы Пирогова, были какие-то трудности с местом. Или просто надо как-то оправдать эту стройку?

«С НАМИ ЭТО НИКТО НЕ ОБСУЖДАЛ»

Даже если не задаваться вопросом, на кого рассчитан этот магазин, ведь большая часть населения Старого города - люди пожилые, и ходить за три девять земель им тяжело, того факта, что первый сетевик уже обосновался в старой части города, не признать нельзя, причем сделал это по-тихому.

А между тем в администрации Обнинска прошлым летом пафосно заявляли, что теперь в Старом городе даже мышь без ведома власти не пробежит. Дома будут красить в цвет, утвержденный городом, а магазины - ставить по правилам муниципалитета, поэтому сетевикам в вопросе внешнего вида придется «прогнуться», так как город все прописал в правилах землепользования и застройки. На деле оказалось, что смириться и привыкать к «кричащим» фасадам опять предстоит обнинцам, а не ритейлерам.

- С нами никто не обсуждал, что там будет конкретно «Пятерочка» - заверяет начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА. - У меня был совсем другой проект.

Сама же Ольга Ивановна надеется, что, сдав в аренду помещение, владельцы просто хотят пережить трудные времена, а потом они вновь вернутся к заявленному амбициозному проекту.

ЗАКОНЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗЗУБЫМИ

Владельцы здания уже обращались в комиссию по градостроительным и земельным отношениям, чтобы изменить условно разрешенный вид использования земли. Однако мер, способных обуздать ритейлеров, в законе нет. Если площадь определена как торговая, то сегодня это может быть «Пятерочка», а завтра ресторан в духе советской эпохи.

Главное, что прецедент с появлением супермаркетов в старой части города создан. Пока сетевики зашли сзади, обустроив магазин в кустах, так, чтобы, проезжая по центральной улице, его не было видно.

Но где гарантия, что завтра они точно так же не арендуют помещение в самом центре исторической застройки? Кто им может помешать? Во всяком случае, уж точно не изменения, над которыми так долго спорили в прошлом году, внося коррективы в правила землепользования и застройки Обнинска.

Евгения НИКИТИНА

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