27.04.2017

И все-таки «нагнули»...



Депутаты Обнинска единогласно проголосовали за повышение тарифов ЖКХ!

На этой неделе состоялось очередное заседание Обнинского городского Собрания. В контрольном часе народные избранники заслушали главного санитарного врача города Владимира МАРКОВА, рассказавшего о проблемах экологии, связанных с некачественной водой в Протве. Именно на эту информацию времени ушло больше, чем на все остальные вопросы.

 

ПРОТВА И СТРАДАЛОВКА ПРОДОЛЖАЮТ СТРАДАТЬ

Владимир Федорович не стал скрывать, что река загрязнена. Он был предельно откровенен.

- По бактериологическим показателям качество воды в водоеме оставляет желать лучшего, - отметил он. - И ситуация остается напряженной.

Речь шла о том, что недавно специалисты Регионального управления № 8 ФМБА России по Калужской области взяли три пробы жидкости в разных местах реки и обнаружили превышение содержания в ней бактерий из группы кишечных палочек.

Как выяснилось, вода в Протве не соответствует нормам даже в зимний период. Поэтому любителям крещенских купаний, равно как и тем, кто купается летом, эпидемиологи рекомендуют ее не заглатывать. Иначе можно подхватить кишечную инфекцию. 

В мае специалисты планируют взять еще три пробы: в Боровском районе, возле деревни Сатино, на обнинском городском пляже и возле моста в Вашутино.

Хотя не совсем понятно, в чем смысл этих проб, если ситуация не меняется и при этом никаких мер по очистке воды тоже не принимается.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН поинтересовался у Маркова состоянием реки Страдаловки в части показателей воды. Выяснилось, что и там имеют место те же самые проблемы.

По этому поводу выступил прокурор города Дмитрий ЧУМАК.

- Эта проблема не новая, - отметил он.

При этом Дмитрий Юрьевич заверил, что никаких выбросов в эту реку со стороны обнинских предприятий не наблюдается. Возможно, они имеют место в соседних районах. В связи с чем, обнинская прокуратура обратилась в природоохранную прокуратуру области с просьбой провести соответствующую проверку. И в ближайшее время она состоится.

 

КУДА ВЕТЕР ПОДУЛ

Как известно, два комитета Горсобрания выступили против повышения предельно допустимого индекса на коммунальные тарифы. И вот вчера этот вопрос рассмотрели уже всем депутатским составом. И те же, кто на комитетах голосовал «против», неожиданно подняли руки «за».

Напомним, что сначала областное правительство постановило, что коммунальные платежи в совокупности не должны превышать 5,4%. А потом решило изменить эту цифру для всех муниципалитетов. В частности, для Обнинска ее подняли до 9 %.

Наши народные избранники поначалу воспротивились такому положению дел. Некоторые из них даже в грубой форме открыто заявляли что «нас нагибают». Но, дескать, не поддадимся мы.

Однако в итоге «нагнули-таки». Во время голосования по этому вопросу председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН очень внимательно наблюдал, кто и как поднимает руку. У Аллы КОСИНСКОЙ он даже уточнил: «А вы стакан подняли или проголосовали?». Что вызвало всеобщий депутатский смех.

Только избирателям теперь будет точно не до смеха. Потому что если уж кого и «нагнули», то это их.  

 Инна ЕМЕЛИНА

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