Депутат Госдумы от Обнинска желает кадровых перемен в правительстве страны!

Депутат Государственной думы Геннадий СКЛЯР на днях провел для обнинских и калужских журналистов совместную пресс-конференцию.

Примечательно, что если первые подобные мероприятия он предпочитал организовывать в Калуге, то на этот раз «акулам пера» из областного центра пришлось ехать в наукоград.

СКЛЯР ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ!

Первым делом депутат рассказал о своей активной международной деятельности. Это и недавно состоявшийся визит в республику Бангладеш, где прошла ассамблея Межпарламентского союза, и планируемая им поездка в Тегеран, где, по словам Геннадия Ивановича, он будет делать все возможное, чтобы Иран способствовал погашению вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Тем не менее, от глобальной геополитической темы Геннадию Ивановичу пришлось затем перейти к областным проблемам. В частности, журналисты поинтересовались о его впечатлениях по поводу платной Киевской трассы.

- Моя позиция заключается в том, что платные дороги в центре России, в экономически развитом регионе, где транспортное движение будет только нарастать, необходимы, - говорит Скляр. - В законе написано, что наряду с платными дорогами должны сохраняться и бесплатные коммуникации, но наш калужский опыт показывает, что, к сожалению, это требование выполняется формально, а не по сути. Никого не может устроить тот поток, который сейчас хлынул через Детчино.

В этой связи, по мнению избранника народа, следует очень тщательно подойти к обсуждению реконструкции «Киевки» в районе Обнинска и провести по этому поводу общественные слушания.

- Нужно, чтобы нам рассказали, как это будет до начала стройки, а не тогда, когда мы получим результат, - пояснил Скляр.

В ОБЩЕСТВЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ УСТАЛОСТЬ

Интересовало журналистов и отношение депутата к работе правительства страны, и здесь Геннадий Иванович был предельно откровенен и даже позволил себе пустить критические стрелы в отчет премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

- Я оцениваю отчет Правительства на тройку. Мне бы хотелось услышать не только констатацию того, что удалось удержать, а понять, за счет чего будет прорыв. А мы ждем его в экономике, потому что стагнация привела к тому, что каждая семья сегодня чувствует очень серьезное напряжение, и оно не проходит бесследно. Усталость в обществе накапливается, - констатировал Геннадий Скляр.

К тому же, Геннадий Иванович ощущает внутреннее напряжение и в самом правительстве РФ, что тоже его сильно тревожит. На ситуацию могли бы повлиять кадровые перестановки, и Скляр честно признался, что хотел бы, чтобы они были.

Правда, при этом добавил, что замены нужно проводить на людей, имеющих четкое представление о том, как действовать для достижения качественного результата.

- Меня не устроит просто замена одного министра на другого, я хочу видеть, что новый министр сделает для того, чтобы мы получили серьезный прорыв, - резюмировал Геннадий Иванович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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