04.05.2017

Мэр города и прокурор лично взялись за посадки



В 2015 году в честь 70-летия победы советского народа над фашистами в Обнинске началась реализация проекта «Парк Победы», который будет расположен вдоль проспекта Маркса, на месте бывшей автостоянки. С каждым годом очертания этой территории становятся все более выразительными, и радуют жителей города.

Во многом это стало возможным благодаря поддержке крупных обнинских предприятий, которые активно вкладывают средства в развитие этой территории. Одним из этапов по благоустройству парка стала посадка деревьев, которые были приобретены на средства спонсоров.

 

К ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА ПРИЛОЖИЛ РУКУ И СТАР И МЛАД

Акция по озеленению Парка Победы прошла в минувшие выходные и собрала настоящий аншлаг. Поучаствовать в благоустройстве центра наукограда вызвались многие чиновники, депутаты, руководители различных городских служб и ведомств, а также обнинские предприниматели. Жители первого наукограда, которые в этой день прогуливались по Аллее Победы, могли наблюдать за тем, как орудовали лопатами мэр города Владислав ШАПША, прокурор Дмитрий ЧУМАК, председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, главный полицейский Обнинска Александр КУДРЯШОВ и другие известные личности.

К ним присоединялись  самые обычные горожане, которые так же хотели внести свою лепту. Был здесь даже взвод спецназа! Работа шла весело и быстро, многие пришли сюда со своими близкими людьми, поэтому атмосфера на мероприятии напоминала большой семейный праздник.

Всего в Парке Победы появилось около 100 деревьев-крупномеров - сахаристый и красный клен, плакучая и ломкая шаровидная ива, амурский бархат, а также более тысячи штук кустарников.

 

БИЗНЕС НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

Все это было бы невозможно, если бы предприятия Обнинска не «протянули руку помощи» городу. Приобрели растения на средства целого ряда крупных обнинских организаций, многие руководители и сотрудники которых с удовольствием присоединились к процессу посадки саженцев.

Например, «Обнинскоргсинтез», представляла группа сотрудников, которые весьма энергично взялись за дело и одними из первых закончили работу. Компания стала одним из основных спонсоров этой «зеленой» акции. Не секрет, что «Обнинскоргсинтез» поддерживает самые различные городские проекты, поэтому участие этого предприятия в столь значимом и важном для города событии было вполне очевидным.

- Впервые за долгие годы мы разбиваем новый городской парк, это очень знаковый момент, самое главное, что люди откликнулись и с удовольствием пришли сюда, - отметил мэр Обнинск Владислав ШАПША.

Как напомнил Владислав Валерьевич, еще несколько лет назад согласно проекту планировки, это место предполагалось застроить жилыми домами, но в итоге, было решено, что тут появится рекреационная зона, где люди смогут гулять и наслаждаться природой. Поэтому посадка деревьев стала важным шагом в реализации этого плана.

Константин ЕРЕМЕНКО

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