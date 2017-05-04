Сергей Краско: «Обнинские спасатели в теме!»

Вопрос безопасности в сегодняшнее непростое время занимает одно из первостепенных значений. В этой связи особую важность приобретает слаженность и профессионализм действий самых разных ведомств - от силовых структур до МЧС. Мы попросили начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Обнинска» Сергея КРАСКО рассказать о действующих в нашем городе системах, направленных на обеспечение безопасности граждан.

ГОТОВЫ К САМОМУ НЕПРЕДСКАЗУЕМОМУ СЦЕНАРИЮ

- Сергей Петрович, в случае экстренных ситуаций вопрос безопасности людей начинается, прежде всего, с оповещения населения. Как эта система отлажена в Обнинске?

- В городе есть потенциально опасные объекты, которые обязаны иметь локальные системы оповещения. Это, в первую очередь, электросирены. Раз в квартал мы проверяем их работу без включения и один раз в полугодие - с включением. При этом идет перехват каналов телевидения и радиостанций, где дается информация о том, почему прозвучали эти сигналы и что делать людям.

В Обнинске находятся три химически опасных объекта, использующих аммиачные холодильные установки. Это «Меркурий-Обнинск», «Новая база» и «Ермолино молоко». Поэтому эти предприятия обязаны иметь локальное оповещение не только на своей территории, но и за своей санитарно-защитной зоной. Также у нас в городе имеется два радиационно-опасных объекта - ФЭИ и НИФХИ имени Карпова. Там системы локального оповещения действуют в диапазоне пяти километров, даже несмотря на то, что их паспорта безопасности гарантируют, что чрезвычайные ситуации в данных учреждениях не распространятся за их периметр.

- Почему же тогда нужны дополнительные меры безопасности?

- Дело в том, что у МЧС все планы и документы разработаны, исходя из максимально худшего сценария. Это позволяет всегда быть готовым к любому, даже самому непредсказуемому, развитию ситуации. Эту стратегию мы используем и при наших постоянных учениях - намеренно тренируемся в плохих погодных условиях, действуем в ночное время, работаем в обстановке с максимальным разрушением и т.д.

ЭВАКУИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕ БУДУТ

- Вы рассказали про локальные сирены оповещения, которые информируют людей на близлежащих к потенциально опасным объектам территориях. А как быть в случае форс-мажора другим жителям?

- В Обнинске установлены электросирены, которые предназначены и для остального населения города. У них достаточно тяжелый звук с хорошими децибелами, действующими в диапазоне от 500 до 800 метров. К тому же если раньше в случае чрезвычайных ситуаций планировалось эвакуировать все население города, при этом сами предприятия продолжили бы свою работу, то сегодня стратегия изменилась. В план гражданской обороны внесены коррективы, и эвакуация всего населения теперь не предусмотрена.

- С чем же это связано?

- Наш город не является зоной возможных опасностей в соответствии с новыми требованиями по гражданской обороне. К тому же изменилась сама тактика современного ведения боевых действий, что впервые мы могли наблюдать в случае с бомбардировкой Югославии. Достаточно вывести из строя объекты жизнеобеспечения - электростанцию, мосты, водоснабжающий объект, обеспечивающие продуктами предприятия, - и все.

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

- Сегодня на территории всего региона действует служба 112. Пока это пилотный проект, и от того, насколько он окажется успешным, зависит его распространение на всю страну. Как вы оцениваете работу этой службы в Обнинске?

- Только положительно. Калужская область участвует в данном проекте наряду с Татарстаном и Курском. В Обнинске при нашем ЕДДС в отдельном помещении был создан резервный центр обработки вызовов (РЦОВ), поэтому в случае необходимости смена основного РЦОВ может выехать к нам, занять свободные места и продолжить принимать звонки со всей области. Сейчас в Калуге дежурят по 5-6 операторов, у нас их двое, а в скором времени должно стать трое. Эта система была успешно протестирована, прошла госприемку, показав высокую эффективность. К 2020 году все субъекты должны построить такую же систему, но уже за свои, а не федеральные средства. К слову, на оборудование для резервного ЦОВ было выделено более 36 миллионов рублей из федерального бюджета. Сегодня к нам уже приезжают представители других субъектов России, чтобы перенимать наш опыт.

Очень удобно, что человек может звонить на номер 112, даже если у него на телефоне нет денег или вообще отсутствует сим-карта. В этом случае у диспетчера определится индивидуальный номер телефонного аппарата звонящего, а в будущем с помощью системы «Глонасс» мы сможет устанавливать и его точное местонахождение.

- Служба 112 существует у нас уже больше года, и сегодня уже многие горожане знают, что в случае необходимости можно позвонить на этот номер. Вы чувствуете, что ее востребованность у населения возрастает?

- Конечно. Я сам часто хожу беседовать на различные предприятия и в школы, и когда я спрашиваю, как позвонить в МЧС, мне говорят не 01, а 112. То есть люди уже хорошо знают этот номер, и это меня очень радует.

- А не возникает ли у людей путаницы между системой 112 и ЕДДС?

- Нет. В ЕДДС, как правило, обращаются люди, которые пользуются телефонными книгами или просто помнят номер 57-112, и, несмотря на то, что я сегодня призываю всех набирать именно 112, в любом случае - звонок в обе службы для нас равнозначен.

Что касается функций ЕДДС, то к ним относятся обращения другого характера. Например, оператор центра управления в кризисных ситуациях должен подавать сигнал о гражданской обороне не на 112, а диспетчеру ЕДДС, и именно он принимает решение о запуске оповещения. У диспетчера 112 такой возможности нет, и он принимает только звонки для экстренного реагирования. Однако если такой сигнал поступит в ЕДДС, там тоже его примут, зафиксируют эту информацию и, если нужно, отправят на место службу спасателей.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Помимо службы 112, при ЕДДС сегодня создается и аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Что в него будет входить?

- АПК «Безопасный город» включает в себя систему видеонаблюдения, систему безопасности дорожного движения, к которой относится светофорное регулирование, видеокамеры на перекрестках и дорогах, а также систему мониторинга предельно допустимых концентраций на химически- и радиационно-опасных объектах. Поэтому если на этих предприятиях произойдет экстренная ситуация, и, например, разольется аммиак, то наш диспетчер сразу это увидит. Кроме того, в данный комплекс войдет система контроля за воздухом, имеющаяся в НПО «Тайфун». То есть наш ЕДДС должен стать своего рода центром управления в кризисных ситуациях.

- Система видеонаблюдения будет одним из важнейших звеньев данного комплекса. Планируете ли вы продолжить ее развитие?

- Безусловно. Этот процесс у нас идет с 2007 года. Мы начинали наращивать ее с установки камер на Аксенова, в 51 микрорайоне, на вокзале, в Городском парке и на площади перед ДК ФЭИ. Затем в 2010 году мы установили обзорную видеокамеру на метеомачте. Многие предприятия, расположенные на проспекте Маркса, тоже сегодня активно устанавливают камеры. К тому же мы оборудовали видеонаблюдением все въезды в город, а сегодня начата работа по модернизации этих систем.

При этом у нас установлен сервер, где хранится вся поступающая информация. А в связи с заменой камер на более современные мы планируем увеличить срок хранения этих данных. Если сейчас он составляет от трех до шести дней, то после модернизации мы сможем хранить видеоизображение до 20 или даже до 30 суток.

- Кто в данный момент занимается обработкой всей этой информации?

- Пока не запущен АПК «Безопасный город», мы разыгрываем эту услугу на торгах. Организация, которая их выигрывает, обслуживает видеокамеры, снимает с них данные и предоставляет их по первому требованию в полицию.

- Предполагается ли увеличение количества видеокамер в городе?

- Конечно. Недавно мы сделали вместе с полицией обследование и определили места, где необходимо их поставить или заменить на более современные. Всего таких мест 14, и сейчас проходит обсуждение вопроса очередности их установки.

- А идет ли у вас обмен опытом с отделами МЧС в других городах и районах?

- Ежегодно мы ездим на различные семинары и выставки комплексной безопасности, организованные МВД и МЧС России. То есть мы находимся в теме и знаем, в каких направлениях нам нужно развиваться, и все это заложено нами в проект АПК «Безопасный город».

Константин ЕРЕМЕНКО

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