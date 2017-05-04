«Горгаз» вынудит стариков пробежаться

Общественный резонанс получила тема проверки газового оборудования, теперь за эту услугу обнинцам придется заплатить.
И пусть суммы выходят смешные, но раскошеливаться за то, чего пока не получили, многие горожане не желают. А другие, наоборот, решили побыстрей рассчитаться с газовщиками, но сделать этого не смогли.
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?
Обнинские пенсионеры - люди ответственные, поэтому, взяв в одну руку квитанции, а в другую - деньги, тут же двинулись в путь. Большинство стариков оплачивать коммуналку предпочитают в муниципальных кассах, ведь МП «УЖКХ» все платежи взимает без комиссии, что для пожилых людей, вынужденных считать каждую копейку, очень важно.
- Я пошла в муниципальные кассы, мне сказали, что заплатить там нельзя, так как нет договора, - рассказывает 70-летняя жительница Обнинска Неля КОРЯГИНА.
В свою очередь, директор ОАО «Газпром газораспределение Обнинск», так теперь по-новому называется «Горгаз», Валерий ИВАНОВ в сложившейся ситуации проблемы не видит.
- Со «Сбербанком» и с почтой есть беспроцентные договора, - поясняет Валерий Алексеевич.
Причем, по словам главного газовщика города, в банке оплата производится легко и просто, а с муниципальными кассами он договариваться о приеме денег от населения не обязан. Так-то оно так, конечно, если бы не одно но. Разбираться с новомодными гаджетами, установленными в банке, пожилые люди не умеют, возможно, это еще одна причина, по которой они ходят в муниципальные кассы, где деньги принимает операционистка.
Вот и получается, что, взяв в руки внушительную пачку квитанций за коммуналку, старики должны еще побегать по инстанциям, чтобы отдать свои же деньги. Причем основной платеж за газ сделать в тех же кассах можно, а вот новую квитанцию оплатить уже нельзя. При этом газовщики заверяют, что они заинтересованы, чтобы негативное отношение населения к появлению новой платежки как можно быстрее сошло на нет.
Это на словах. На деле же коммунальщики создают людям лишние проблемы, которые уж точно установлению «добрососедских отношений» не способствуют.