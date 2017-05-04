Кто в доме хозяин?

Обнинцы недоумевают, почему за электричество их заставляют платить больше!

Новая схема оплаты за ОДН с треском провалилась. Существующие правила изначально вроде бы создавались для того, чтобы облегчить участь жильцов и переложить часть ответственности за расходы ресурсов на плечи управляющих компаний. Однако последние и здесь смогли извернуться и выйти сухими из воды, причем есть у обнинцев четкое мнение, что коммунальщики еще и залезли к ним в карман.

СЮРПРИЗ ОТ КОММУНАЛЬЩИКОВ ЖИЛЬЦЫ НЕ ОЦЕНИЛИ

Казалось бы, плата за ОДН из платежек за электричество исчезла, теперь люди могут вздохнуть спокойно. Во всяком случае, так должно было быть, но на деле оказалось иначе. Позвонившая к нам в редакцию жительница дома номер два по улице Энгельса Раиса ЧЕЛНОКОВА уверяет, что в квитанции за электричество ее цифры и те, за которые женщину просят заплатить, не совпадают, и в проигрыше оказывается она.

- Дело в том, что прибавляют киловатт по пятьдесят, по тридцать, - рассказывает Раиса Николаевна. - Я, конечно, не знаю, какой сюрприз будет в следующем месяце. Обычно у меня 130-140 киловатт нагорает, а первый месяц мне вообще 180 написали.

Чтобы разобраться в творящемся безобразии, женщина обратилась за разъяснением к специалистам Калужской сбытовой компании (КСК), где ей ответили, что такие данные энергетикам предоставили сотрудники управляющей компании «МКД», обслуживающей дом. Мол, с ними и разбирайтесь. Таким образом, теперь коммунальщики якобы контролируют жильцов, причем делает это не одна компания, а все.

- Ходим, выборочно проверяем, если смотрим, что дом перебирает свой объем, норма, например, шесть тысяч киловатт, а расходуется восемь тысяч, мы ходим и проверяем, - заверили специалисты УК «УЖКХ». - Но это не каждый месяц и не в каждый дом.

СОБСТВЕННИК В ДОМЕ НЕ ХОЗЯИН?

Видимо, УК «МКД» отличается особым усердием, потому что следит за жильцами постоянно, если бы также тщательно коммунальщики убирали дом, цены бы им не было.

- Все жители Энгельса, 2 возмущены. У нас уже месяца два подряд появляются контрольные показания счетчика, причем самих специалистов мы не видим, - заверяет Челнокова.

Даже имя сотрудника, по словам женщины, в управляющей компании находится под грифом «секретно». А в КСК между тем заверяют, что циферки проверяльщика-невидимки для них намного важнее, и они, конечно, недовольства людей понимают, но ничем помочь не могут.

Последнее вообще ставит потребителей в тупик. Почему, когда между КСК и жителями напрямую заключен договор, последние должны бегать за управляющей компанией и что-то ей доказывать? И как «прокладка» в виде коммунальщиков сочетается с призывом властей расплачиваться с «ресурсниками» напрямую?

КОММУНАЛЬЩИКИ ОПЯТЬ ОБЛАПОШИВАЮТ ЖИЛЬЦОВ

Казалось бы, налицо нарушения, но в КСК уверяют, что действуют строго по закону:

-В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства России от 6 мая 2011 года № 354, исполнитель коммунальных услуг проводит проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях приборов учета, и если в ходе проверки будет установлено, что имеются расхождения между показанием проверяемого прибора учета и объемом коммунального ресурса, указанного потребителем, то производится перерасчет по данным исполнителя коммунальных услуг, - заверили журналистов в КСК.

Если коммунальщики работают честно с населением, такая схема ни у кого недовольства не вызывает, но где ж таких взять? Поэтому для последних этот акт открывает фактически неограниченные возможности.

Так, например, снимая показания счетчика за март, люди должны оплатить квитанцию до 26 числа следующего месяца, и многие предпочитают с этим не затягивать. Вроде бы все ничего, только в этой квитанции жильцы указывают показания счетчика на день оплаты, а разницу в этих цифрах «ресурсники» и выставят на следующий месяц в счет оплаты, только она никогда не совпадет с цифрами коммунальных контролеров, которые проходят когда душе будет угодно, сроков-то у них нет.

Таким образом, управляющие компании могут легко компенсировать плату за ОДН которую теперь частично должны платить сами. Накинул каждому киловатт по пятьдесят в месяц, и пусть жильцы бегают, доказывают, что таких цифр у них на счетчике отродясь не было. Ведь пока будет длиться спор, показания уже перевалят за указанную планку. И это при хорошем раскладе, а при плохом, как в случае Раисы Челноковой, и вовсе достучаться до управляющей компании не получится. Поэтому и раскошеливаться последней, оплачивая зашкаливающие общедомовые нужды, не придется.

Но здесь, как говорится, люди опять сами виноваты, выбрали не тех. Замкнутый круг, да и только. Единственное, что понятно в этом вопросе, что платить по счетам обязаны жильцы, видимо, кроме этого других прав у них нет.

Евгения НИКИТИНА

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