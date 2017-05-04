И научат, и вылечат

Обнинская клиническая больница сменит свой статус!

На днях вышел приказ Минздрава России о реорганизации обнинской КБ №8. Проблемы этого учреждения здравоохранения ни для кого секретом не являются и многие связывают данную идею как раз с их решением.

Но повлияет ли создание нового юрлица на уменьшение очередей в регистратуру, на приток в больницу новых кадров и, в конце концов, поспособствует ли увеличению финансирования нашей клиники?

УЖЕ НЕ ПРОСТО КЛИНИКА

Напомним, что согласно приказу в скором времени к клинической больнице номер восемь присоединится центр переподготовки специалистов среднего медицинского персонала ФМБА России, расположенный в здании городского медучилища. Таким образом, к клиническим функциям КБ №8 добавятся еще и образовательные.

Соответственно поменяется и название учреждения: из КБ № 8 в ФГУЗ «Обнинский научно-образовательный клинический центр». Подчиняться оно по-прежнему будет ФМБА России.

Главный врач обнинской клинической больницы Владимир ПЕТРОВ связывает с реорганизацией качественные перемены к лучшему. - Вы знаете, что КБ №8 недавно вошла в созданный по инициативе депутата Госдумы Геннадия СКЛЯРА ядерный кластер, объединивший ведущие научные организации Обнинска. Реорганизация нашего учреждения и появление в нем образовательной функции позволяет мне надеяться на то, что больнице выделят финансирование для решения наших проблем, о которых все прекрасно знают, - отметил главврач.

ПОМОЖЕТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ?

Положительно оценил реорганизацию КБ № 8 и депутат Госдумы Геннадий Скляр, отметив, что это подтверждает тот факт, что у ФМБА созрели серьезные планы по развитию обнинской клиники. Связанные в том числе и со стратегическим развитием в городе ядерной медицины. Как раз вопрос подготовки кадров для этой отрасли, по мнению Геннадия Ивановича, и стал важным аргументом при принятии такого решения. - Я оцениваю это положительно, - отметил Скляр. - Данная идея вписывается в стратегию, которую мы формулировали. И КБ№ 8 станет не просто клинической больницей, а крупным медицинским научным центром, что дает ей уже совершенно другой статус. А значит, и средства для развития учреждения будут поступать в должном объеме, что позволит решать не только проблемы развития ядерной медицины, но и в целом всей клиники. А бывший главврач обнинской клиники а ныне депутат Обнинского городского Собрания Владимир НАВОЛОКИН, как нам показалось, идеей реорганизации пока не воодушивился. Потому что ничего о ней не знает. - Я приказа об этом пока не читал и Положения о центре не видел. Поэтому ничего по этому поводу сказать не могу, - прокомментировал Владимир Васильевич.

Он также заметил, что центр переподготовки среднего медперсонала в Обнинске существовал всегда. Из этой мысли напрашивается вопрос: раз существовал, что даст это слияние? Скептики сомневаются, что дополнительное финансирование решит проблемы больницы. Многие считают, что это, скорей, поможет сохранить уже существующий центр.

Руководить новым учреждением с сокращенным названием «ОНОКЦ» будет, скорее всего, не главный врач, а директор, которым, вероятно, будет назначен Владимир Петров. Именно ему поручено осуществить безболезненный процесс реорганизации всех перечисленных структур во вновь создаваемую. А что из этого всего получится, покажет время.

Инна ЕМЕЛИНА

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