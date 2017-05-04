Такси «Rush» идет на абордаж...

Перевозчик уродует дома Обнинска навязчивой рекламой!

Предоставление услуг такси, в принципе, дело хорошее, всегда приятно быстро добраться до дома. И вроде бы с этим проблем в Обнинске нет, однако когда лично сталкиваешься с фирмами такси, понимаешь, что большое количество отнюдь не гарантирует хорошего качества.

А некоторые горожане и вовсе вынуждены встречаться с перевозчиками ежедневно. Причем желание людей в этом вопросе оказалось вторичным.

ВАНДАЛИЗМ КАК МЕТОД РЕКЛАМЫ

Как известно, спрос рождает предложение, поэтому служб такси в Обнинске много, и, естественно, каждый как умеет, так и борется за место под солнцем, а точнее, за клиента. Причем по пути повышения сервиса идут единицы, многие, памятуя, что реклама - двигатель торговли, стараются забросать горожан листовками до такой степени, что если тебя вдруг посреди ночи разбудят, ты произнесешь название перевозчика и его телефон без запинки.

Но тонны макулатуры, а большинство обнинцев выбрасывают листовки не читая, желаемого результата не дали. Поэтому таксисты решили действовать дешево и сердито, обклеив своими рекламными объявлениями фасады домов. Злоупотребляла этим компания «Rush».

В конце-концов администрации города это надоело, и на таксистов все-таки нашли управу, обратившись в суд, который назначил внушительный штраф перевозчику. Предприниматели пытались доказать, что их дело правое, оспорив решение дважды, однако ни Арбитражный суд Калужской области, ни 20-й арбитражный апелляционный суд в Туле их доводам не вняли.

На какое-то время предприниматели затихли, но отказываться от практически халявной рекламы все-таки не собирались. И здесь им в голову пришла новая «гениальная» мысль - зайти в подъезды. Наш читатель Леонид уже не знает, куда жаловаться, ведь каждый день на пороге дома его встречает все тот же перевозчик - такси «Rush», который осваивает все новые и новые территории, наклеивая рекламные листовки где можно и нельзя.

Сначала бизнесмены уродовали почтовые ящики, а теперь дошли фактически до самих квартир, разве что внутрь еще не зашли без ведома хозяев. «Rush»исты пронумеровали этажи, даже не спросив людей, а хотят ли они этого. Вот и верь после этого, что все в доме происходит по желанию собственников.

«ЭТО ТАКОЙ МОМЕНТ ХУЛИГАНСТВА»

За комментариями по этому вопросу мы обратились к начальнику управления потребительского рынка, транспорта и связи Анне КРАСИКОВОЙ, которая объяснила, что этим вопросом занимается другой отдел - рекламы, который и должен следить за распоясавшимися предпринимателями.

«Хозяйка сферы рекламы» Оксана ГРИЦУК с этой проблемой оказалась знакома и даже пыталась по-хорошему поговорить с руководством такси «Rush», но результатов это не дало.

- К сожалению, внутрь подъездов мы не можем заходить, мы занимаемся наружной рекламой, поэтому они путь такой и выбрали, - рассказала Оксана Анатольевна. - Это такой момент хулиганства. Мы общались с представителями этой таксомоторной службы, говорили, чтоб кидали в ящики, а люди сами разберутся, нужна им эта реклама или нет.

УТИХОМИРИТЬ ТАКСИСТОВ ПОД СИЛУ ГОРОЖАНАМ

По законодательству, за чистоту подъезда отвечает управляющая компания, и именно коммунальщики окажутся крайними, если люди начнут жаловаться в Жилинспекцию на бесчинства таксистов. По закону, ведь именно управляющие компании должны наводить порядок в доме и разруливать ситуации с обнаглевшими бизнесменами.

Свое видение этой ситуации озвучил и руководитель УК «Чип» - депутат Горсобрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ. Он честно признался, что ходить по судам - себе дороже, и поэтому призывать к ответу таксистов он бы не стал, а просто периодически отчищал стены от навязчивой рекламы. Однако если с первым утверждением Халецкого коллеги по коммунальному комплексу, скорее всего, согласились бы, то вот драить стены «долгожителям» коммунальной отрасли недосуг. Поэтому наклейки висят в подъездах, нервируя горожан, а таксисты, осознавая безнаказанность, клеят новые листки с рекламой.

В общем, замкнутый круг получается, хотя решение вопроса, по словам Евгения Халецкого, «лежит на поверхности». Горожане просто должны ответить на хамство таксистов полным игнором и перестать пользоваться услугами этой фирмы. Быть может, тогда перевозчики поймут, что с людьми надо обходиться по-человечески, а не «брать город» нахрапом.

Евгения НИКИТИНА

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