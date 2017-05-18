Депутаты Заксобрания внесли изменения в бюджет области

18 мая состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Калужской области. Поработать народным избранникам пришлось, как всегда, много. В проекте повестки значились 18 вопросов.

УВЕЛИЧИЛИСЬ ДОХОДЫ - ВЫРОСЛИ И РАСХОДЫ

В начале заседания парламентарии выбрали нового председателя Законодательного Собрания. Этот пост вновь занял Виктор БАБУРИН, кандидатуру которого избранники народа поддержали единогласно. В его поддержку также выступили губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и депутат Государственной Думы Виктор ДЗЮБА.

- Я присоединяюсь к решению фракции. Виктор Бабурин имеет колоссальный опыт. Поэтому мы и просим его продолжить свою работу на посту председателя Законодательного Собрания, - сказал Анатолий Дмитриевич.

Кроме того присягу депутата принес Сослан ТАКАЕВ. Напомним, что мандат депутата Законодательного Собрания стал вакантным после смерти Виктора ГРИБА.

Одним из наиболее значимых вопросов заседания был законопроект Министерства финансов о внесении изменений в областной бюджет этого года. Доходы региональной казны увеличили на 7,5 миллиардов рублей. Из них 6,7 миллиардов составляют поступления из федерального бюджета. И на 816,5 миллионов увеличились собственные доходы Калужской области.

Расходы выросли на 8,1 миллиарда рублей. Из них более двух миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства. 1,2 миллиарда дополнительно направят на ремонт и строительство дорог.

При этом 1,4 миллиарда поступит в Министерство строительства и ЖКХ. Эти средства пойдут на реализацию таких программ, как «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение жильем молодых семей». 50 миллионов рублей предполагается выделить на подпрограмму «Чистая вода», 225 миллионов - на перевод ряда домов в муниципалитетах на индивидуальное отопление.

А сфера здравоохранения дополучит более 250 миллионов рублей.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ

Кроме того, областные депутаты обсудили законопроект об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2016 год.

В прошлом году объем доходов Фонда составил более 9,6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств была направлена на обеспечение обязательного медицинского страхования граждан, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Народные избранники приняли решение взять на контроль исполнение закона о бюджете Фонда на 2017 год. Здесь следует напомнить, что на предыдущем заседании в него были внесены изменения. Отмечалось, что в денежном выражении доходы этой структуры остаются на уровне 2016 года. Между тем, в рамках фракции «Единая Россия» в областном парламенте создана рабочая группа, в состав которой вошли все представители сферы здравоохранения, депутаты-врачи. Возглавил ее главный врач областной больницы Владимир КОНДЮКОВ. Рабочей группе поручено подготовить конкретные предложения, касающиеся финансирования отрасли, с которыми парламент мог бы выйти в федеральное Министерство здравоохранения.

Были внесены изменения и в ряд региональных законов: в связи с появлением нового населенного пункта - деревни Родники Перемышльского района.

Возрождается и деревня в Износковском районе. Местные жители предлагают вернуть ей историческое наименование - Новые Клины.

В правительственном часе депутаты рассмотрели вопрос об информатизации первичного звена сферы здравоохранения с целью повышения его эффективности. Более подробно о принятых на данном заседании решениях мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Инна ЕМЕЛИНА

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