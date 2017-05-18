Подарок с душком

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Бюрократы от РЖД испортили праздник ветерану войны!

Много пафосных речей звучало накануне праздника 9 Мая. Обнинцам, «кто штурмовал Берлин», пришли поздравительные телеграммы от Президента страны Владимира ПУТИНА, руководства области и города.

Такие письма получил и ветеран ВОВ из Обнинска Александр ЗОЛОЧЕВСКИЙ, но праздник ему омрачила другая ситуация, случившаяся накануне.

ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО

Больше всего мужчину порадовало то, что в первую декаду мая проезд в экспрессах для ветеранов был бесплатным. Такой подарок им обещала Центральная пригородная пассажирская компания, во всяком случае, именно так значилось на сайте. В жизни же все оказалось с точностью до наоборот.

Как рассказывает супруга Александра Петровича Эмма ЗОЛОЧЕВСКАЯ, в первых числах мая они решили съездить на могилу к родителям супруга в Калугу, чтобы проститься. Девяностолетний ветеран, перенесший инфаркт и инсульт, да еще и страдающий онкологией, не уверен, что здоровье позволит ему еще раз сделать это Поэтому, вооружившись документами, старики двинулись в путь.

- Обратились в кассу к Валентине Серафимовне, я подала все документы - паспорта и удостоверение его, - вспоминает Золочевская. - Она посмотрела и говорит: «А 20-я статья не подходит».

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА

В годы войны Александр Золочевский четырнадцатилетним подростком «ковал победу» на заводе, работая токарем. Ветеранами тружеников тыла признали даже на федеральном уровне, выдав соответствующие удостоверения, ведь сделали для победы они не меньше, чем те, кто шел в разведку боем, однако в «Центральной ППК» об этом, видимо, ничего не известно.

- Кассир мне говорит: «Вы знаете, я не знаю, что с вами делать», - рассказывает Эмма Васильевна.- Я говорю, что это кошмар какой-то, пришел ветеран заслуженный накануне Дня Победы.

Несколько часов провела семейная чета на вокзале, пока кассир звонила в Москву, пытаясь «разрулить» ситуацию. После чего позвала к себе ветерана с женой и сообщила:

- Вы знаете, нам никто ничего не сказал, билетов оформленных тоже нет, мы не можем ничем вам сейчас помочь, - вспоминает Эмма Васильевна.

Единственный выход, который предложили пожилым людям, это утром следующего дня прийти на вокзал и, показав документы, сесть на поезд без билета. Интересно, это что, такой особый способ издевательства над стариками? Совсем пожилые люди должны несколько дней бегать на вокзал, чтобы наконец-таки «догнать» злополучный поезд? А потом еще объясняться с контролерами и доказывать, что они не «зайцы»?

«ЭТО НЕПРИЛИЧНО, ОПРАВДЫВАТЬСЯ ЗА КОПЕЙКИ ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ»

А вот в «Центральной ППК» это случай считают нормой и поясняют, что такая схема «работает», если ветеран не собрал полный пакет документов. Интересно, каких? И откуда он должен узнать об этом, ведь на сайте компании только информация о бесплатном проезде, и ни слова о бумажках.

- Из объяснения билетного кассира Черных В.С. станции Обнинское: 05 мая 2017 года к ней обратились мужчина и женщина с просьбой оформить проездной документ на экспресс до станции Калуга 1. У мужчины было удостоверение Ветерана ВОВ. Кассир билетный объяснила пассажирам, что они, имея при себе предъявленный пакет документов, 6 мая могут совершить проход через турникеты и проезд в экспрессе без проездного документа, пассажиры ее поблагодарили и ушли, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Центральной ППК».

Эмма Васильевна подтверждает, что на прощание действительно сказала слова благодарности кассиру, ведь та не виновата в бардаке, который творится в железнодорожной компании:

- Я ей сказала: «Ну, спасибо за информацию, мы идем обратно, но без билета садиться мы не собираемся, это в нашем возрасте неприлично и некрасиво оправдываться за копейки ветерану войны».

А на могилу родителей обнинцы все-таки съездят, теперь за свой счет. Так, оказывается, намного проще. И если бы они раньше знали, что бесплатный проезд на электричках объявили, чтобы «пустить пыль в глаза», бессовестно издеваясь над 90-летники стариками, даже не пытались бы ввязываться в эту авантюру.

Больше всего Эмма Золочевская переживает, что произошедшее подкосит и без того подорванное здоровье ее мужа, который сильно расстроился. Поэтому пенсионерка решила всем рассказать, как поздравили ветерана бюрократы от РЖД, которые даже накануне такого светлого дня, как 9 Мая, совсем забыли о том, что даже из-за показуншных «акций» страдают заслуженные люди...

Евгения НИКИТИНА

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