18.05.2017

Жители Обнинска подозревают, что фундамент 17-ой школы спешно снесли под точечную жилую застройку!



Недавно в городе начался демонтаж катакомб, которые представляет собой фундамент 17 школы. Долгие годы наследие советского периода простояло в ожидании будущей стройки, а когда конструкцию решили все-таки использовать, оказалось, что она в аварийном состоянии. 

Да и к тому же за годы ожидания поменялись нормативы, и этот участок уже не может быть использован под строительство школы.

 

КОМУ НЕОБХОДИМ СНОС?

Два с половиной месяца есть у подрядчиков, чтобы демонтировать бетонные плиты и привести сравнять поле с землей. Однако как только вокруг объекта стали возводить забор, по городу тут же поползли слухи, что это не к добру, и, скорее всего, кто-то из предпринимателей уже «положил глаз» на лакомый кусок земли в центре города. И под него-то власти и стараются.

Поэтому и деньги в бюджете, который  формировался по принципу, что делать будут только самое необходимое, ибо с финансами туго, вдруг взяли и нашлись. Хотя старый фундамент явно такой необходимостью не является. Однако если администрация решила «протянуть руку помощи», пообещав разыграть землю на аукционе какому-нибудь бизнесмену, то все становится на свои места.  Ведь подобный сценарий в том же Обнинске реализовывали неоднократно: было поле, а потом - раз, сменили вид разрешенного использования, и ловите, вот вам новый микрорайон.

 

Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ заверил журналистов, что менять назначение земельного участка, где демонтируют фундамент, никто не собирается.

Вторит ему и начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА, у которой журналисты поинтересовались, а не появится ли в скором времени на поле жилой дом?

- Сейчас, по законодательству, по Генплану и проекту планировки, там застроенная территория уже, полностью реализован микрорайон, поэтому никто ничего не думал там делать, - говорит Ольга Ивановна.


ЧИНОВНИКИ ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ САДИКОМ И ПУСТЫРЕМ

Сами чиновники пока что не могут определиться, что же в конце концов появится на месте развалин.

- Рассматривается этот вопрос, если там что-то и будет, то, возможно, детский сад, это вопрос непростой - говорит Андрей Козлов.

Правда, потом он добавил, что не исключено, что поле останется пустым.  А вот в это уж как-то совсем невозможно поверить. Представить, что в самом центре города  появится заросший бурьяном кусок земли, достаточно сложно, поэтому если уж образовательного учреждения на поле построить не удастся, то аккуратный жилой дом  там всегда «впихнуть» можно. Благо, для такого строительства закон куда лояльнее.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Актуально»

Жители Обнинска раскритиковали установку в городе типового памятника Петру и Февронье

Битва за дорогу опять проиграна?

«Убитые» дороги...

Взимание платы на Киевском шоссе стартовало с пробок!

Полный апгрейд

У жителей совхоза «Боровский» осталась неделя на раздумья о присоединении к Обнинску
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
21
мая
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление