Жители Обнинска подозревают, что фундамент 17-ой школы спешно снесли под точечную жилую застройку!

Недавно в городе начался демонтаж катакомб, которые представляет собой фундамент 17 школы. Долгие годы наследие советского периода простояло в ожидании будущей стройки, а когда конструкцию решили все-таки использовать, оказалось, что она в аварийном состоянии.

Да и к тому же за годы ожидания поменялись нормативы, и этот участок уже не может быть использован под строительство школы.

КОМУ НЕОБХОДИМ СНОС?

Два с половиной месяца есть у подрядчиков, чтобы демонтировать бетонные плиты и привести сравнять поле с землей. Однако как только вокруг объекта стали возводить забор, по городу тут же поползли слухи, что это не к добру, и, скорее всего, кто-то из предпринимателей уже «положил глаз» на лакомый кусок земли в центре города. И под него-то власти и стараются.

Поэтому и деньги в бюджете, который формировался по принципу, что делать будут только самое необходимое, ибо с финансами туго, вдруг взяли и нашлись. Хотя старый фундамент явно такой необходимостью не является. Однако если администрация решила «протянуть руку помощи», пообещав разыграть землю на аукционе какому-нибудь бизнесмену, то все становится на свои места. Ведь подобный сценарий в том же Обнинске реализовывали неоднократно: было поле, а потом - раз, сменили вид разрешенного использования, и ловите, вот вам новый микрорайон.

Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ заверил журналистов, что менять назначение земельного участка, где демонтируют фундамент, никто не собирается.

Вторит ему и начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА, у которой журналисты поинтересовались, а не появится ли в скором времени на поле жилой дом? - Сейчас, по законодательству, по Генплану и проекту планировки, там застроенная территория уже, полностью реализован микрорайон, поэтому никто ничего не думал там делать, - говорит Ольга Ивановна.

ЧИНОВНИКИ ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ САДИКОМ И ПУСТЫРЕМ

Сами чиновники пока что не могут определиться, что же в конце концов появится на месте развалин.

- Рассматривается этот вопрос, если там что-то и будет, то, возможно, детский сад, это вопрос непростой - говорит Андрей Козлов. Правда, потом он добавил, что не исключено, что поле останется пустым. А вот в это уж как-то совсем невозможно поверить. Представить, что в самом центре города появится заросший бурьяном кусок земли, достаточно сложно, поэтому если уж образовательного учреждения на поле построить не удастся, то аккуратный жилой дом там всегда «впихнуть» можно. Благо, для такого строительства закон куда лояльнее.

Евгения НИКИТИНА

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