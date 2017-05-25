Юрий Фрай - о развитии кудо в Обнинске: «Это классный объединяющий фактор!»

Буквально через несколько дней закончится учебный год, и во всех школах сейчас подводят итоги. Для ДЮСШ «Держава» этот год стал особенным, пятнадцатым по счету. О том, как все начиналось и о перспективах на будущее мы поговорили с руководителем этого спортивного учреждения Заслуженным тренером России Юрием ФРАЕМ.

ТРЕНЕРЫ В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Все начиналось с частного клуба, а потом переросло в отделение при Дворце спорта, и лишь в 2002-м году на свет появилась детско-юношеская спортивная школа «Держава». По словам руководителя спортивного учреждения, все было настолько стремительно, что даже задумываться на первых порах о том, что учеников может быть мало, было некогда. Хотя фортуна изначально благоволила Фраю.

- В первый год, когда я набирал воспитанников самостоятельно, у меня сразу оказалось три возрастных группы. Это порядка 60-70 человек, для тренера-одиночки это очень хороший результат, - вспоминает Юрий Фрай.

Проблем с учениками, по словам Юрия Владимировича, в школе не было никогда, сейчас в ДЮСШ «Держава» тренируются порядка четырехсот пятидесяти мальчишек, и отказывать желающим посвятить себя восточным единоборствам здесь не собираются. Единственное, что может стать препятствием для занятий спортом - проблемы со здоровьем, и требования в этом вопросе в последнее время стали жестче.

- Любая физическая нагрузка должна ложиться на здорового ребенка, поэтому если раньше ребенок после температуры бежал на тренировку, то сейчас этого нет, - заверил Фрай. - Тренеры находятся в постоянном контакте с родителями и знают практически все о спортсмене.

Да и сами родители, по словам Юрия Фрая, тоже изменились, сегодня большинство из них «болеют» увлечениями своих детей, выезжая вместе с ними на соревнования и активно изучая все тонкости кудо и дзюдо.

- По сути, увлечение сына становится увлечением всей семьи. Это очень классный объединяющий фактор! - считает Юрий Владимирович.

«ПОБЕДУ ОДНОГО ДЕЛАЕТ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ»

Сегодня Юрий Фрай вспоминает, как первые его воспитанники три года отрабатывали свое мастерство на татами, прежде чем выехать на серьезные спортивные соревнования.

- Вот этот успех для того, кто начинает, должен быть убедителен, и когда мы приехали, даже те ребята, которые проиграли, они очень хорошо выступили. Нужно было показать работу, - рассказывает Фрай.

Сегодня ждать так долго воспитанникам ДЮСШ «Держава» уже не приходится, в современном мире единоборств появились облегченные формы соревнований - всевозможные фестивали и открытые тренировки. Из-за этого и возраст начинающих спортсменов существенно уменьшился.

- К нам приходят дети с четырех лет. По сути, это не спорт, это игра в спорт. Здесь самое главное - развитие ребенка, - рассказывает директор ДЮСШ «Держава» Юрий Фрай.- У нас, выражаясь модным словом, «развивашки» с физическим уклоном, где дети учатся находиться в коллективе, плюс к этому прибавляются простейшие гимнастические и акробатические занятия.

А вот до выхода на серьезные соревнования путь остался таким же, хотя участие во всевозможных фестивалях помогает ребенку лучше справиться со стрессом, а значит, есть больше шансов победить.

- Главное, чтоб было чувство ответственности перед своими товарищами, потому что победу одного делает весь коллектив. Он выходит один, но все, кто шишки с ним набивал в зале, они тоже несут сначала бремя, а потом его славу, - уверен Фрай.

Чувство команды растят и совместные «вылазки» на природу, так, на этой неделе ученики ДЮСШ «Держава» все вместе убирали горнолыжку. Туда ребята пришли в костюмах школы. По мнению Юрия Владимировича, такой символ играет не последнюю роль в тренерской работе:

- Мы постоянно им говорим, что они могут не стать спортсменами-чемпионами, но самое главное, чтобы вы были патриотами своего клуба, учились товариществу. Мне кажется, для ребенка это очень важно, а может быть, и вообще самое главное, потому что научить его любить бескрайнюю Родину, особенно такую большую, как наша, очень сложно. А вот если человек научится любить свой маленький коллектив, то, наверное, трансформировать его эмоциональные ощущения, потом будет легче и на большие объекты.

ИНТЕЛЛЕКТ - ОСНОВА СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ

Не секрет, что каждый вид спорта накладывает на характер спортсмена свой отпечаток, и кудо в этом вопросе не исключение. Сам поединок длится всего лишь три минуты, и за это время необходимо применить множество техник, в том числе и интеллектуальных.

- Кудоисты высокого уровня, как правило, выигрывают за счет нюансов, - говорит Юрий Фрай.- Лучшие бойцы, которые были в Федерации кудо России, имели одно, а то и два высших образования.

Поэтому, чтобы расти в спорте, воспитанникам ДЮСШ «Держава» предстоит «грызть гранит науки», не отстают от них и тренеры, постоянно черпая новые знания.

- Тренеры все участвовали в научно-методических разработках, и наша школа служила экспериментальной базой для Федерации кудо России. Сейчас предстоит новый этап, в том числе и в изменении правил, нам надо «перелопатить» множество документов, тем самым повысить свою квалификацию, - говорит директор ДЮСШ «Держава».

Также в семнадцатый раз в Обнинске пройдут сборы кудоистов нашей страны, да и сами обнинцы не подкачали, заняв призовые места на Первенстве России. Однако, несмотря на все спортивные достижения, главное качество, которое стараются развить обнинские педагоги в ребенке, - порядочность. И таких достижений на счету тренеров ДЮСШ «Держава» немало.

Евгения НИКИТИНА

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