Комсомольские пруды - бесконтрольная территория!

Несмотря на объявленный Год экологии и многочисленные субботники, в Обнинске есть места, которые нуждаются в глобальной очистке. Одним из них, несомненно, являются Комсомольские пруды.

В преддверии майских праздников здесь провели уборку вдоль берега, однако бутылки и прочий хлам по-прежнему в больших количествах плавает в воде и убирать его пока никто не намерен. Еще одной немаловажной проблемой стал толстый слой ила, практически полностью покрывший один из прудов.

«ЛЮДИ ВЕДУТ СЕБЯ КАК НАСТОЯЩИЕ СВИНЬИ»

Комсомольские пруды всегда были любимейшим местом отдыха горожан, и неудивительно, что они регулярно «зарастают» мусором. К сожалению, далеко не все привыкли после праздника на природе убирать за собой. И если на земле это можно исправить одним субботником, то с водоемом все обстоит гораздо сложнее.

- Мы с семьей обожаем проводить время на здесь, но очень неприятно видеть, как люди не заботятся о чистоте и ведут себя порой как настоящие свиньи. Вся водная гладь там усеяна пустыми бутылками. Неужели у нас в городе не найдется тех, кто поможет их собрать? - возмущается жительница города Людмила Алексеевна.

Для того чтобы привести эту территорию в порядок, нужно решить как минимум одну проблему - Комсомольские пруды, оказывается, не закреплены ни за одной службой или предприятием, которое следило бы за их состоянием. Но даже если их передадут в ведение МПКХ, коммунальщики все равно не смогут работать на воде, поскольку, по существующим требованиям, для этого необходимы специально подготовленные люди.

- Никто из наших сотрудников поведению на воде не обучен. У нас в городе это могут делать занимающиеся дайвингом любители, а также сотрудники МЧС. Если раньше практически все водоемы у нас были закреплены за пожарными, то сейчас по ним нет никакой определенности, - отметил заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ.

По его словам, чтобы хорошо вычистить Комсомольские пруды, в них необходимо полностью спустить воду, как когда-то это делалось в Белкино, собрать весь ил и мусор, и вновь наполнить водой. Решать же эту проблему вручную с привлечением водолазов сегодня вряд ли кто-то будет, тем более что МЧС-ники явно не горят желанием взваливать на себя работу коммунальщиков.

- Мы должны заниматься спасением людей, а не водной очисткой, которая не входит в наши уставные обязанности, - пояснил нам начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО. - Для этого нужно набирать штат и обучать его.

НЕДЕШЕВЫЙ ПРОЦЕСС

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ тоже согласен с тем, что Комсомольские пруды для очистки, по-хорошему, нужно полностью спустить, иначе это не даст ощутимого результата. Однако это требует больших финансовых затрат, а денег, как известно, в бюджете всегда не хватает.

- Такой проект предполагает достаточно масштабные работы и привлечение специальной техники. Поэтому мы посмотрим, исходя из финансирования, сможем ли осуществить их в следующем году или нет, - пояснил Стрельцов.

Однако прежде предстоит еще привести в порядок документы и понять, какие службы возьмут под свое крыло эти водоемы. К тому же, учитывая стремление городской власти к тотальной экономии, вряд ли в администрации в ближайшее время пойдут на подобные расходы.

То, что очистка водоемов - дело недешевое, хорошо знают в фонде «Усадьба Белкино», где много лет успешно следят за состоянием местных прудов.

- Это стоит очень дорого. Чтобы очистить от ряски один квадратный метр, нужно заплатить примерно сто рублей. А убрать мусор со дна обойдется во много раз дороже, - говорит исполнительный директор фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ. - К этому процессу следует подходить очень аккуратно и вдумчиво. Например, когда пруд начинает зарастать травой по периметру, не стоит торопиться ее убирать, поскольку в ней развиваются рыбы и прочие «водяные жители», без которых водоем не будет полноценным.

А пока Комсомольские пруды ждут, когда у администрации «дойдут до них руки», не мешало бы там собрать с поверхности воды плавающие пустые бутылки и хоть немного убрать ил. Но для этого кто-то должен проявить инициативу - либо администрация, либо городские экологи и активисты, а никто из них делать это не торопится.

Константин ЕРЕМЕНКО

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