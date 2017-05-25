Регион утопает в мусоре, а чиновники тянут с решением проблемы!

Проблема утилизации мусора в Калужской области стоит очень остро. По информации областного Министерства строительства и ЖКХ, в регионе ежегодно образуется более полумиллиона тонн твердых коммунальных отходов.

А оставшаяся емкость мусорных полигонов составляет лишь 1,5 миллиона тонн. Этого не хватит даже на три года эксплуатации. Есть ли выход из создавшегося положения? Об этом мы решили побеседовать со специалистами.

НЕ ВЕСЬ МУСОР ЯВЛЯЕТСЯ ОТХОДАМИ

Представители Министерства строительства и ЖКХ Калужской области не считают ситуацию катастрофичной.

- Проблема утилизации отходов является одной из самых ключевых не только в нашем регионе, но и по всей стране, - прокомментировали они.

При этом чиновники отметили, что одной из основных трудностей в обработке мусора является недостаточное внедрение практики его переработки. И пояснили, что в сложившейся ситуации огромное значение приобретает сортировка отходов, которая позволит снизить количество мусора, размещаемого на полигонах и соответственно продлить срок эксплуатации последних.

В процессе этой работы возможно отбирать до 20 процентов отходов, пригодных для дальнейшей переработки в качестве вторичного сырья (пластик, стекло, бумага, картон). А более 20 процентов ТКО можно будет направлять на производство альтернативного топлива для завода «Лафарж».

10 СТАНЦИЙ - И ВСЕ БУДЕТ В АЖУРЕ?

Аналогично видит решение «мусорной» проблемы и один из соучредителей предприятия «Спецавтохозяйство-Обнинск», известный в Обнинске строитель и коммунальщик Сергей КЛИМЕНКО. Его компания как раз и занимается обработкой мусора, перевозимого затем на Тимашевский полигон.

- Наша площадка перегрузки действует с 2010 года, - рассказал Сергей Владимирович. - Мусор мы собираем по городу с помощью небольших мусоровозов, а затем выгружаем его у себя и сортируем. Полезные фракции отбираются и направляются во вторсырье. А остатки прессуются и отправляются на полигон ТКО.

Суть в том, что на свалку уходит уже мусор гораздо меньших объемов. И засоряется она не так ощутимо, как раньше. Клименко признался нам, что функционирующий в МП «Полигон» мусоросортировочный комплекс свою задачу в полной мере не выполняет.

- Говорят там про какую-то линию, которая уже заржавела и скоро развалится, - справедливо заметил он. - А мы в год обрабатываем порядка 50 тысяч тонн ТКО. И если поставим дополнительное оборудование, то доведем мощность до 100 тысяч тонн. Так что 10 таких станций, как наша, смогут уже миллион тонн мусора осилить. В дальнейшем можно и технологию усовершенствовать, что даст еще более эффективный результат.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПОДЗАДЕРЖАЛИСЬ

Мы поинтересовались у Клименко, что он, как специалист ЖКХ с большим опытом, думает о внедряемой сейчас системе Регионального оператора полигонов ТКО.

- Замысел законодателей тут направлен на то, чтобы упорядочить всю эту систему, - пояснил он. - Чтобы ликвидировать пробелы, которые позволяли руководителям предприятий заниматься неблаговидными делами. Для этого и вводится институт Регионального оператора. Он и будет тем юридическим лицом, которому целиком и полностью поручат отвечать за обращение с отходами в регионе. Если сейчас за дикие свалки несет ответственность собственник земельного участка, то в будущем ответственность ляжет на Регионального оператора. Он должен будет построить систему обращения с отходами такими образом, чтобы вообще исключить возможность попадания мусора не туда, куда нужно.

Но подготовительные работы очень затянулись. Сроки начала работы Регионального оператора были перенесены на май 2018 года. К этому времени должны быть уже определены тарифы на вывоз и обработку мусора. Правда создается ощущение, что в профильных министерствах с этим будут тянуть до последнего, и опять окажутся не готовы к переменам.

Крайний срок введения системы Регионального оператора - это 1 января 2019 года. Опоздание здесь будет уже смерти подобно.

Инна ЕМЕЛИНА

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