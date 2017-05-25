Владимир Викулин пригрозил депутатам внутренними разборками!

Очередной заседание обнинского Горсобрания в этот вторник затянулось дольше обычного. Причиной тому послужили отнюдь не бурные дискуссии, которые среди нынешнего состава местных депутатов стали большой редкостью, а массовые опоздания слуг народа.

КОГДА СЕМЕРО ЖДУТ ОДНОГО

Наступление теплой погоды и приближающаяся пора отпусков, похоже, подействовали на «парламентариев» расслабляюще. Во всяком случае, кто-то из них сразу заметил, что в зале стало как-то тихо, да и начало заседания пришлось отложить более чем на 20 минут из-за того, что не могли собрать кворум - установленное законом число участников, необходимое для принятия легитимных решений.

В итоге пришлось ждать, когда явятся опоздавшие, которые, впрочем, особо не смущались этой, казалось бы, неудобной для них ситуации. Не секрет, что наш парламент состоит из одних начальников, а они, как известно, не опаздывают, а задерживаются, но отнимать личное время у прокурора, мэра и других руководителей - явный перебор.

Когда же кворум все-таки был достигнут, председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН дал понять коллегам, что этот случай не пройдет для них бесследно.

- Я прошу прощения за наших депутатов, мы устроим внутренние разборки, - пообещал Владимир Васильевич.

ДЕПУТАТЫ ЕЩЕ РАЗ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

В повестке было несколько вопросов, и один из основных среди них - это, конечно, изменения в бюджете города на этот год. Так, «Бюро ритуальных услуг» получило сверх запланированного 390 тысяч рублей, а ГДК - чуть меньше полмиллиона. Расходы по ремонту дорог увеличатся на 35 миллионов рублей, на три миллиона возрастет разработка проектно-сметной документации улицы Лесная.

Также парламентарии утвердили новую методику расчета арендной платы за пользование муниципальными помещениями. Теперь арендаторам можно будет легально вкладываться и в капитальный ремонт зданий. В администрации уверены, что новая методика позволит инвесторам брать в аренду старые объекты и приводить их в нормальное состояние.

Утвердили депутаты и вызвавшее ранее бурю негодований у горожан повышение до 9% предельно допустимого индекса на коммунальные платежи. Как мы помним, на прошлом заседании Горсобрания депутаты проголосовали за обращение к губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ с просьбой предоставить им расчеты, обосновывающие необходимость увеличения тарифа, и вот теперь, ознакомившись с ними, они официально закрепили данные изменения.

Однако если месяц назад все обнинские народные избранники проголосовали за скандальный проект единогласно, то в этот раз Людмила СЕРГЕЕВА решила воздержаться. Впрочем, ее голос все равно ничего не решал.

Константин ЕРЕМЕНКО

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