Кризис заработку не помеха?

Чиновники Обнинска отчитались о своих доходах.

Несмотря на то, что финансовый отчет о благосостоянии за прошлый год все муниципальные служащие должны были предоставить еще к первому апреля, выкладывать эти сведения в общий доступ чиновники не торопились и тянули до последнего. Однако закон здесь диктует жесткие сроки, и под занавес прошедшей рабочей недели информация все-таки появилась в сети.

МЭР - НЕ САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В АДМИНИСТРАЦИИ

Так, мэр первого наукограда Владислав ШАПША получил за 12 месяцев 2016 года 3 416 214 рублей. Из чего следует, что в месяц у Владислава Валерьевича выходило 284 686 рублей. Есть у градоначальника и свои «шесть соток», две квартиры - одна из которых принадлежит ему полностью, а вторая всего лишь на треть, и гаражный бокс. Однако Владислав Валерьевич не стал в городской администрации самым богатым человеком, его «переплюнул» вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, доходы которого за прошлый год составили 5 585 862 рублей. Правда, Дмитрий Сергеевич расстался в 2016-м году с квартирой, отчего его благосостояние выросло. Но без жилья он не остался, в собственности у Стрельцова есть одна треть квартиры, легковой автомобиль Мазда, мотоцикл Хонда и катер «Сильвер».

У двух других замов - по экономике и по градостроительству - доходы не сильно разнятся. Так, Геннадий АНАНЬЕВ в 2016-м году заработал 1 423 227 рублей, а Андрей КОЗЛОВ 1 380 486 рублей. В месяц выходит чуть более ста тысяч рублей.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Учитывая, что больше всего денег в бюджете тратится на «социалку», заместитель главы администрации Татьяна ПОПОВА, которая курирует эту сферу, тоже заработала больше других замов - 1 641 278 рублей. В среднем у нее выходило 136 тысяч в месяц. Руководителю социального комплекса удалось восстановить справедливость и в отношении самой себя. Годом ранее мы отмечали, что кризис не обошел стороной Татьяну Сергеевну, ее доходы в 2015-м году упали по сравнению с 2014-м.

В 2016-м году ей удалось вернуть все в прежнее русло и восстановить баланс. По документам у Татьяны Поповой в собственности есть две квартиры, последнюю общей площадью 100 квадратных метров она делит с супругом, у которого также есть земельный участок, незавершенный дом, гараж и участок под ним, а также машина Рено Дастер.

Несмотря на растущее благосостояние семьи Татьяны Сергеевны, некоторым подчиненным удалось обойти ее на вираже. Например, доход директора ДК ФЭИ Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА, который по совместительству еще и «депутатствует», составил в прошлом году 1 881 188 рублей, правда, здесь свою роль сыграла машина, которую Дмитрий Сергеевич продал.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Самой, пожалуй, интересной можно назвать декларацию о доходах директора «Клуба ветеранов» Елены КОРНИЛОВОЙ, которой избиратели доверили представлять их интересы в городском парламенте. В денежном эквиваленте за 2016-й год Елена Ивановна получила не так уж и много, всего-то 815 534 рублей, это где-то 68 тысяч в месяц. Да и в собственности у нее лишь три участка для личного подсобного хозяйства, которые в общей сложности ни много ни мало составляют 25 соток.

В принципе такая тяга к земле у Елены Ивановны вполне объяснима, ведь муж ее и вовсе оказался земельным магнатом. В 2015-м году у него в собственности была всего лишь квартира 110 квадратных метров, а в 2016-м квартира супруга стала меньше на два квадратных метра и превратилась в 108-метровую. Но он сумел наверстать упущенное, приобретя за год доли в трех жилых домах. Так что теперь ему принадлежит 247 метров квадратных загородной недвижимости.

По аналогии с недвижимостью в долевой собственности у него находится три участка сельхозназначения, общая площадь которых составляет 1711 соток. Но главная страсть у супруга Елены Ивановны к садово-огородному делу. За год он приобрел порядка 160 участков разных размеров и форм собственности.

Так что выбор у Корниловой, где думать о народе, есть. А если вопросы избирателей Елена Ивановна будет решать так же стремительно, как с приобретением участков, она может без проблем возглавить рейтинг самых эффективных депутатов города.

Евгения НИКИТИНА