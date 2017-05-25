«Сбербанк» отказывается идти навстречу измученным дольщикам «Зеленого острова»!

На минувшей неделе в администрации города за одним столом собрались обманутые дольщики микрорайона «Зеленый остров», застройщики, работающие в первом наукограде, конкурсный управляющий, назначенный в связи с процедурой банкротства «Комфортного города», и представитель «Сбербанка».

На повестке дня был всего один вопрос: как разрубить этот гордиев узел или, проще говоря, рассчитаться с дольщиками и возобновить строительство объекта?

ЛИЦА СТАРЫЕ, А УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НОВОЕ

Еще в конце января суд признал компанию «Комфортный город» банкротом, и это лишь цветочки, ягодки все еще впереди

- В сентябре 2015 года прокуратурой в ОМВД России по городу Обнинску были направлены материалы для проверки наличия фактов хищения денежных средств, - рассказывает прокурор наукограда Дмитрий ЧУМАК. - И второго мая этого года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Ну а пока правоохранительные органы ведут следствие, конкурсный управляющий Денис СОЛОДУХИН обещает найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации и все же решить вопрос с квартирами. Первое, что намерен сделать Денис Николаевич - это провести встречу с дольщиками, чтобы вместе решить, как «вырулить» из этой непростой ситуации.

Непонятно только, что мешало это сделать раньше. Планов у конкурсного управляющего громадье, например, создание жилищно-строительного кооператива, которому дольщики передадут свое право на «незавершенку», а новый застройщик их, в свою очередь, обеспечит квартирами. Правда, есть в этом плане существенная брешь.

- На сегодняшний момент нет застройщика, которого я готов привести, - поясняет Солодухин, - который готов был бы решить проблемы с дольщиками и банком.

ИГРА В МОЛЧАНКУ

Последний хоть и замыкает список тех, с кем необходимо расплатиться, фактически контролирует ситуацию, потому что участок вместе с недостроенным фундаментом находится у него в залоге.

И хотя, по словам представителя «Сбербанка» Евгения ЯБЛОНСКОГО, «финансовый гигант» готов проявить лояльность и понимание, на прямой вопрос других застройщиков, сколько готова скинуть финансовая организация для того, чтобы проект стал привлекательным хотя бы по минимуму, вразумительного ответа так и не последовало.

- Мы готовы рассмотреть любое предложение, - сказал Яблонский.

Получается, в банке ждут, когда застройщики сами начнут биться за участок и предлагать «Сбербанку» деньги? А тут уж финансовая организация сможет, как девица на выданье, и повыбирать.

РАЗРЕШИТЬ СИТУАЦИЮ МОЖЕТ «ПОДАРОК»?

А между тем измученные дольщики, которые долгие годы платят кредиты за несуществующие квартиры, готовы на любые схемы, лишь бы все-таки получить обещанное жилье. И проще всего, если бы банк пошел им навстречу, разрешив изменить предмет залога.

Люди могли бы купить другие квартиры на рынке, а финансовая организация ничего бы не потеряла, ведь по кредитам люди бы продолжали платить, только за существующие квартиры, а не за миф. Потому что обнинские застройщики фактически в один голос говорили, что «незавершенку» проще сломать, чем достроить.

СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ И ПРОДАТЬ!

- С нашей точки зрения, там все ломать надо, мы видели трещины в подвале, - заявляет генеральный директор компании «Юнайтед Хаус» Валентин БОРОВИТИНОВ.

Согласен с ним и Павел ГУСАРОВ, представляющий группу компаний «ПИК».

А поскольку снос конструкции тоже стоит денег, причем немалых, единственным выходом из ситуации, по словам Боровитина, может стать деление участка на два: один пустой, а второй - с «недостроем».

И если первый можно продать за реальные деньги, то второй просто подарить тому, кто возьмется сравнять фундамент с землей. Денис Солодухин подтвердил, что именно по этому пути сейчас и идет его команда, а вот представитель «Сбербанка» решил опять многозначительно промолчать.

И до тех пор, пока финансовая организация будет придерживаться такой позиции, у дольщиков очень мало шансов на то, что решение их проблемы наконец-таки сдвинется с мертвой точки.

Евгения НИКИТИНА

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