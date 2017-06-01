После вмешательства губернатора гостиницу дворца спорта «Олимп» все-таки довели до ума!

В самом начале этого года мы писали о проблемах Центра для временного проживания спортсменов при Дворце спорта «Олимп», именуемого в народе гостиницей. Под новый год туда приехали гости из соседних регионов на хоккейные сборы.

Они и обнаружили в новеньком здании продуваемые окна, потрескавшиеся стены и протекающую сантехнику в душевых. Чуть позже данный вопрос поднял на выездном совещании губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, и подрядчики пообещали все исправить. И вот на днях стало известно, что свое слово они все-таки сдержали.

ХОЛОДА, ТРЕЩИН И ПРОТЕЧЕК БОЛЬШЕ НЕТ

Напомним, что накануне приезда во Дворец спорта главы региона наш корреспондент встретился с директором этого спортивного объекта Станиславом ЛОПУХОВЫМ и тот предложил вместе с ним посмотреть любую комнату на выбор, что мы и сделали. Некачественный ремонт сразу же бросился в глаза. И в коридоре, и в некоторых номерах были трещины на стенах. Хотя на тот момент здание гостиницы, которое является пристройкой основного, и было возведено гораздо позже него, простояло всего лишь год. То есть, на него распространялся гарантийный ремонт.

Станислав Юрьевич не стал отрицать, что проблемы строительного характера там есть и они, увы, многочислены: протекали душевые кабины, отходила краска на стенах и сильно дуло из пластиковых окон.

Лопухов тогда признался, что причиной всех этих «косяков» стало низкое качество строительных работ. И проинформировал, что уже направил соответствующие письма в управление капитального строительства Минстроя области.

НЕБОЛЬШАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ

А затем «Олимп» посетил лично Анатолий Артамонов, который внимательно осмотрел комнаты Центра для временного проживания и отругал представителей строительной компании «Сапсан», возводившей этот объект. Трещины на стенах глава региона не мог не заметить.

Строители, как могли, оправдывались, но пообещали устранить все недоработки в десятидневный срок - в рамках гарантийных обязательств. Устранили, правда, несколько позже. Но хорошо уже, что слово свое сдержали.

На этой неделе мы вновь посетили «Олимп» и убедились, что стены в гостинице отремонтированы. Там теперь нанесены жидкие обои. Из окон тоже больше не дует - все оконные блоки отрегулировали, обновили фурнитуру. Да и сантехника уже не течет.

Правда, основное здание продолжает «трещать по швам». Но его возводила другая компания - «Топфлоринвест», - которая, увы, обанкротилась. Поэтому судиться с ней теперь бесполезно. Станислав Лопухов пояснил, что эти недоработки будут устраняться уже в рамках капитального ремонта. Так что придется подождать.

Инна ЕМЕЛИНА

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