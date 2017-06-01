Обнинские памятники не выдерживают проверку временем

Дискуссия о том, нужен ли Обнинску подарок от «Росэнергоатома» в виде памятника Петру и Февронье, бушевавшая на просторах Интернета несколько недель, сошла на нет.

Единственное, в чем были солидарны почти все оппоненты, что всевозможные скульптуры украшают город, только подходить к этому вопросу надо взвешенно. Это обсуждение поставило и еще один вопрос: как же «чувствуют» себя действующие памятники в Обнинске? И ответ оказался неутешительным.

«Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ОНИ СТАЛИ РЖАВЕТЬ»

Установить скульптуру - это всего лишь полдела, намного сложней взвалить на себя бремя содержания объектов. Так прошлым летом в Обнинске появился памятник первопроходцам атомной энергетики, на открытие которого приехал даже Сергей КИРИЕНКО, возглавлявший тогда «Росатом».

Для Обнинска эта композиция стала подарком, ведь оплатил скульптуру Физико-энергетический институт, а город взял на себя расходы по благоустройству территории.

При установке скульптуры было заявлено, что сделана она из современных материалов, поэтому прослужит долго. Однако чуда не произошло. Меньше года понадобилось, чтобы на шаре, символизирующем атом, появилась обычная ржавчина. Вот тебе и современные материалы! И оказалось, что это лишь малая часть проблемы.

- Детали из нержавейки, я не знаю, почему они стали ржаветь, а шарик треснул, где шпаклевка, он же у нас из сегментов состоит, - рассказывает начальник отдела дизайна Оксана ГРИЦУК.

В ближайшее время в город должны приехать скульпторы, которые и решат, как устранить проблемы, ведь в течение трех лет памятник находится на гарантийном обслуживании.

Однако тот факт, что скульптура «трещит по швам» так рано, говорит сам за себя. Вряд ли речь пойдет о замене деталей, скорее всего, ограничатся обычной покраской, которая не изменит коренным образом ситуацию, и скоро недоделки вновь «вылезут наружу».

НА ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ

Другая тема, которую муссируют обнинцы - количество почетных граждан города. Мол, само звание теряет смысл, когда его присваивают чуть ли не каждому. За такой глобальной проблемой как-то совсем затерялось состояние самой Доски почета у ДК ФЭИ. А между тем фотографии почетных граждан там давно позеленели. Разве это не демонстрирует потерю ценностей? И что еще надо, чтобы понять, что высокий смысл звание уже давно потеряло?

За состоянием этого памятника следит Дом культуры, директор которого Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ объясняет, что менять позеленевшие фотографии в этом году не будут:

- Когда пройдет голосование за новых почетных граждан города Обнинска, фотографии мы повесим, у тех, кто ушел из жизни, будем добавлять даты смерти, а на полный ремонт досок у нас средств нет.

Причина этого банальна: при составлении бюджета на год с ДК ФЭИ «сняли» два миллиона рублей, а без денег, как известно ничего не делается.

Поэтому депутатам, прежде чем включаться в полемику о том, сколько почетных граждан должно быть в Обнинске, не плохо было бы решить вопрос с уже существующими и найти пути решения по замене позорных зеленых фотографий. Однако о глобальном говорить намного проще, чем «спускаться на землю» и решать конкретные задачи.

ФЕЙКИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ГОРОЖАН?

А вместо того, чтобы привести в порядок уже существующие памятники, город тем временем готовится принять новый. Власти пошли здесь по пути псевдодемократии, задав жителям вопрос о том, где бы они хотели видеть эту композицию.

Когда на сайте Obninsk.Name половина респондентов высказалась против установки памятника православным святым, аргументировав это тем, что в Обнинске свои герои, тут же в одном из сообществ сети «ВКонтакте» появился аналогичный опрос, где количество высказавшихся якобы перевалило за тысячу.

Так, например, жителю Беларуси больше понравился Белкинский парк, а украинцы проголосовали за территорию «Аксеновского» храма. В опросе как выяснилось поучаствовали жители разных городов, а вот обнинцев там были единицы, что красноречиво говорит о том, что большинство аккаунтов - фейковые.

Однако власть этот выбор псевдогорожан приняла и согласилась, так что памятник Петру и Февронье будет установлен рядом с храмом по улице Энгельса. Но произойдет это не быстро, учитывая, что в Обнинске решили не идти по пути наименьшего сопротивления и первым делом поработать над проектом, поэтому конструкция появится в городе не раньше сентября.

Вот только не постигнет ли ее через несколько лет та же участь, что и другие скульптурные группы в Обнинске?

Евгения НИКИТИНА

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