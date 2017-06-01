Обнинские бизнесмены спасли женщину-инвалида!

В прошлом году мы рассказывали историю одинокой пожилой жительницы поселка «Обнинское» Людмилы Михайловны БАКАЕВОЙ. Несчастная полупарализованная женщина проживала в доме по улице Матросова, который готов был вот-вот развалиться.

Условия для жизни у женщины были очень тяжелые - отсутствовала вода, да и отапливаться в такой развалюхе было небезопасно. Периодически ухаживали за пенсионеркой соседи. И вот после наших публикаций эта история получила свое неожиданное продолжение.

СИТУАЦИЯ БЫЛА ПЛАЧЕВНОЙ

Признаться, очень здорово Людмиле Михайловне тогда помогла заместитель председателя ТОС «Старый город» Анна АЛЕШНИКОВА. За пенсионерку она буквально болела душой: навещала ее постоянно, звонила нам с просьбой опубликовать статью о том, что человеку требуется помощь, с соседями связь поддерживала. У Людмилы Михайловны были ведь и такие знакомые, которые вопреки ее воле, хотели сдать ее в Дом престарелых. Женщина мечтала прожить остаток своей жизни в домашней обстановке. Но ей прочили другое.

И вот после вмешательства прессы и общественности, о проблеме Бакаевой узнал не только весь город, но и вся Калужская область. Первым руку помощи протянул главный врач КБ № 8 Владимир ПЕТРОВ. Чтобы поправить Людмиле Михайловне здоровье, он поместил ее в стационар. Знал бы Владимир Александрович, что его помощь сыграет в жизни женщины судьбоносную роль. Так получилось, что в больнице она познакомилась с другой пожилой пациенткой, за которой ухаживала племянница - бизнес-леди по имени Елена.

Новая знакомая Людмилы Бакаевой находилась тогда в тяжелом положении и вскоре скончалась. Но перед смертью она попросила свою племянницу не бросать Людмилу Михайловну. И Елена наказ тети исполнила.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА КАК ЧУДО

Сложно поверить, что в наше время бывают такие люди, как Елена и ее супруг-предприниматель Александр. Они купили Людмиле Ивановне однокомнатную квартиру с мебелью в одном из домов на проспекте Ленина наняли ей сиделку, которая ежедневно ухаживает за своей подопечной. Сегодня Людмила Михайловна живет практически как у Христа за пазухой. Она ни в чем не нуждается и вполне счастлива.

Елена сделала для пенсионерки то, что для многих и родные дети не делают. Более того, как рассказала Анна Алешникова, эта замечательная бизнес-леди и многочисленных кошек Бакаевой не бросила. Всех стерилизовала, кормит, за всеми ухаживает.

И, кстати, помощь Елена с Александром оказывают не только Людмиле Михайловне. Она у них не единственная в нашем городе. Только вот свою фамилию эти супруги называть отказались. И фотографироваться не пожелали.

- Добро должно быть безымянным, - скромно считает Елена.

А мы не скрываем своей радости по поводу того, что в Обнинске живут такие отзывчивые люди, готовые помогать чужому одинокому человеку, как своей родной матери.

Инна ЕМЕЛИНА

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