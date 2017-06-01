Геннадий Скляр упрекнул мэрию в неумении договариваться с областным центром!

На этой неделе в Обнинске в домике Курчатова Депутат Государственной думы Геннадий СКЛЯР провел очередную конференцию с представителями местных СМИ.

Основной темой встречи вновь стала ядерная энергетика, правда, не забыли поговорить и о благоустройстве города.

ДОМИК КУРЧАТОВА СТАНЕТ ШТАБ-КВАРТИРОЙ

Как оказалось, выбор места для проведения этого мероприятия был не случаен. По словам Геннадия Ивановича, в доме Курчатова решено создать штаб-квартиру Калужского ядерного кластера. Здесь появятся площадки для различных конференций, собраний и деловых встреч по атомной энергетике. В этом же здании разместится музейная композиция, посвященная деятельности Игоря Васильевича.

Разумеется, что все это потребует определенных финансовых средств, в связи с чем Геннадий Скляр будет просить поддержку у Росатома. Такая возможность у него представится уже 26 июня, когда в Обнинск по случаю юбилея ЦИПКа съедутся представители всех ядерных городов страны. Однако в собственность города этот дом все равно не отойдет.

- Если этот объект передадут в муниципальную собственность, то в Росатоме нам скажут: «делайте все сами». Поэтому у нас есть договоренность с Говердовским, что мы не будем инициировать никаких передач, - отметил Геннадий Иванович.

Рассказал депутат и о своей поездке в Екатеринбург, где обсуждались последние тенденции в развитии атомной энергетики. Так, по словам Геннадия Ивановича, будущее данной отрасли сегодня за быстрыми ядерными реакторами. В этой связи особая роль ложится на ФЭИ, ведь именно здесь ведется разработка этого направления.

ОБНИНСК ПРИРАВНЯЛИ К ЛЮДИНОВУ?

Упомянул парламентарий и о программе «Городская среда», по которой Обнинску в этом году выделено 37 миллионов рублей. Журналисты тут же поинтересовались, почему Обнинску сократили финансирование. Ведь, по словам самого Геннадия Скляра, даже Людинову дали те же 37 миллионов, хотя по количеству дворов наукоград в регионе уступает разве что Калуге. По мнению Скляра, виновата в этом обнинская мэрия.

- Я думаю, что не получилось должного взаимодействия между городом и областным правительством, - говорит Геннадий Иванович. - Я тоже считаю несправедливым, что Обнинску выделили именно столько, но это вопрос к обнинской администрации. Если появилась такая важная тема, то нужно быть в постоянном прямом диалоге с правительством области и доказывать, что мы сможем все сделать.

Впрочем, Геннадий Иванович выразил надежду, что в следующем году Обнинску по программе «Городская среда» достанется больше денег, чем сейчас, и этого вполне хватит, чтобы наконец-то реализовать проект благоустройства Гурьяновского леса.

Константин ЕРЕМЕНКО

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