В Обнинске не торопятся строить дороги и Парк Победы!

Три летних месяца для кого-то - хороший повод отдохнуть, а для кого-то - самый активный сезон в работе. Ко вторым относятся дорожники, и в этом году близ Обнинска будет реконструировано и построено сразу несколько трасс.

Мы решили поинтересоваться, как продвигается решение этого вопроса, и успеют ли дорожники закончить все до наступления «сезона дождей».

ФАС СКАЗАЛ «ФАС»

Самым громким строительством этого лета станет продолжение проспекта Ленина. Изначально дорогу планировал возводить один из застройщиков «Заовражья», компания «Калуга-Лидер». Именно эта компания больше всего заинтересована в ней, так как наличие подъезда играет первостепенную роль при покупке жилья, которое сейчас находится на отшибе. Да и сделанный застройщиком проезд до пересечения с улицей Гагарина будущих новоселов вряд ли вдохновит.

Однако проект продолжения проспекта Ленина оказался настолько затратным, что застройщик решил подарить его городу. Еще бы, ведь кроме двухполосного шоссе в обоих направлениях, здесь появятся и велодорожки, и остановочные павильоны, и парковки. К чести администрации, она сумела выкрутиться из щекотливой ситуации и вошла в федеральную программу. А где еще взять 440 миллионов рублей?

26 мая в Обнинске провели тендер, чтобы как можно быстрее определиться с подрядчиком, однако и на конец месяца вопрос остается открытым.

- Немножко отложили срок по подписанию договора, в ФАС жалоба отклонена, все идет в нормальном русле, по закону, документ должен быть подписан не ранее пятого июня, - прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ.

Но пока длится «бумажная волокита», реальный претендент уже известен, всем требованиям отвечает столичная компания «Роуд Групп», которая в первом наукограде еще не «засветилась», но в Калужском регионе ее знают хорошо. Да и само производственное подразделение этой организации находится в нашей области.

ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО ЗАТАИЛОСЬ?

О грядущей реконструкции продолжения улицы Борисоглебской областное Миндор рапортовало еще в середине зимы, однако и к началу лета ясности, кто и, главное, когда будет ремонтировать эту дорогу, нет.

- 15 мая региональное Министерство дорожного хозяйства провело торги на эту дорогу, которая находится в областном подчинении, город будет их всячески поддерживать, - заверил Козлов.

25 мая - день икс, когда должно быть во всеуслышание объявлено кто стал счастливчиком, которому предстоит взяться за дорогу соединяющую Обнинск и Кривское, но информации об этом нет.

А между тем у обнинцев есть опасение, что и после «апгрейда» дорожная ситуация при въезде в город будет тяжелой, ведь, как оказалось, преображение не будет полным, и, приближаясь к наукограду, дорога из четырех полос превратится в привычные две. А горожане все гадали, куда будут расширять полотно, если дома в Белкино и так стоят на обочине? Оказалось, никуда. Чиновники же надеются, что пробки удастся избежать.

- Если будет участок узкий отремонтирован, а сейчас, как я понимаю, область планирует там провести ремонт, то это сужение на скоростной режим будет оказывать воздействие, но не такое страшное, - считает Андрей Козлов.

Можно было бы скептически отнестись к такому предположению, если бы не одно «но». В будущем большая часть машин «уйдет» с проезжей части еще до сужения, как только в «Заовражье» построят вторую половину улицы Табулевича.

- Тогда это «узкое горлышко» понадобится только тем жителям, которым нужно попасть в дома, расположенные в начале деревни Белкино, а все остальные будут «проходить» через Гагарина, «выскакивать» через Табулевича на Борисоглебскую уже на четыре полосы, - уверен вице-мэр.

Строительство этой спасительной дороги взяла на себя компания «Новый город». Сейчас магистраль по улице Славского и бульвару Антоненко уже спроектирована, и проект проходит экспертизу. В администрации надеются, что со строительством инвестор затягивать не будет, и новая дорога появится уже в будущем году.

- Что касается улицы Табулевича, то это должны сделать те, кто осваивает территорию за «СУ-155». Это будет зона их ответственности, - говорит Андрей Петрович.

НЕПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК

А вот благоустройство Парка Победы в этом году вряд ли сдвинется с мертвой точки, история эта давняя и тянется с 2008-го года. Тогда на поле планировалось построить 72 тысячи квадратных метров жилья. Позже, когда под парк «отдали» четыре гектара, дома оставили лишь на части поля - ближе к уже существующим. Причем об обещании, которое давали жителям «шкарпетинских домов», - не повышать этажность новостроек и не устраивать из хорошо спланированного малоэтажного микрорайона гетто, тут же забыли.

- В 2016 году, когда рассматривали концепцию на Градостроительном совете, было еще четыре высотки, сейчас их осталось три, - рассказывает начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА. - Высотность их ориентировочно 18 этажей, они будут стоять где-то на расстоянии 50 метров от существующих домов 51 «А» микрорайона.

Причем новостройки будут возвышаться на полутораметровом постаменте, где также разместится пешеходная зона. А внизу разместится парковка. При этом часть парковок будут открытыми, планируется, что там оставят свои машины гости, а хозяева новостроек смогут воспользоваться полуподземными паркингом.

ПОБЕДНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Даже на эскизе совмещение кирпичных домов и новостроек из стекла и бетона выглядит дико. Можно представить, как это будет смотреться в жизни.

И, несмотря на то, что вокруг нового микрорайона планируется дорожная петля, транспортного коллапса избежать здесь вряд ли удастся, прежде всего потому, что рядом соседствует парк, где будет размещаться скейт-площадка, детская площадка, зона для отдыха и площадка для воркаута и еще много чего.

Да и расположен он в центре, поэтому вниманием своим обнинцы его не обойдут. Поэтому уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый микрорайон, так красиво представленный на картинке, «утонет» в обилии машин.

Но пока все это лишь только в планах, застройщики возятся с оформлением земли и параллельно ведут работу над проектом, поэтому в ближайшем будущем к строительным работам не приблизятся. По этой же причине и город в обустройстве парка будет идти «черепашьими шагами».

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША еще в прошлом году намеревался разделить бремя обустройства территории с застройщиком, сейчас у города теплится надежда попасть в тематический федеральный проект.

И если «зависшая» ситуация с обустройством Парка Победы никого не радует, то затянувшееся появление новостроек горожанам на руку, особенно тем, кто в свое время купил элитное жилье в «шкарпетинских домах», поверив обещанию, что высоток по соседству не будет.

Евгения НИКИТИНА

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