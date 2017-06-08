Между Обнинском и Балабановым существует «маршрут-фантом»?

В последние дни в первом наукограде обострился транспортный коллапс. Все дело в том, что с первого июня у водителей должны быть российские права.

Сложившаяся ситуация лишний раз подтвердила, что пассажирскими перевозками в основном занимаются жители ближнего зарубежья. Раньше городские перевозчики постоянно жаловались, что их кусок хлеба отбирают нелегалы. Неужели сейчас этой проблемы попросту не существует?

ЛЕГАЛЬНЫЕ НЕЛЕГАЛЫ

Как рассказала журналистам начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, администрации удалось навести порядок в сфере пассажироперевозок и искоренить такое явление, как нелегалы. Правда, есть здесь одно «но» - полномочия местной власти распространяются лишь на городские маршруты, а если «гадят» обнинским перевозчикам, например, их коллеги по цеху, работающие на межмуниципальном маршруте, в этом случае администрация бессильна.

И такие случаи в Обнинске были, причем, как оказалось, на вполне законных основаниях.

- Дело в том, что под видом межмуниципального маршрута создаются, по сути, маршруты муниципальные, - прокомментировал ситуацию депутат обнинского Городского Собрания Александр СИЛУЯНОВ.

Фактически на этом деле были пойманы малоярославецкие предприниматели, курсирующие до Обнинска.

- Поступает заявка в Министерство экономического развития Калужской области об установлении межмуниципального маршрута «Малоярославец - Обнинск», и при этом указывается порядка двадцати остановок по территории Обнинска, - рассказывает Александр Юрьевич.

Естественно, отслеживать, будет ли малоярославецкая маршрутка возвращаться в родной город, или для заработка перевозчику достаточно просто бороздить центральные улицы первого наукограда, никто не будет. Поэтому обнинские перевозчики тут же высказали свое «фи» областному ведомству и были услышаны.

- В Министерстве экономического развития внесли изменения в Приказ, и теперь единственный пункт, где может останавливаться межмуниципальная маршрутка, - это автовокзал, - пояснил Силуянов.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Больше всего эта новость взбудоражила жителей Боровского района, которые уже привыкли, что их маршрутка останавливается у «Триумф-Плазы».

- И что теперь, если я, например, живу в микрорайоне «Молодежный», зачем мне надо делать крюк, чтобы по Киевскому шоссе приехать на вокзал Обнинска? - возмущается Елена С. - Они там что все, с ума посходили, неужели нельзя было сначала подумать о людях?

По словам женщины, в своем возмущении она не одинока, многие ее знакомые ездят в «Плазу» не ради развлечений, а на работу. Теперь людям придется не только тратить больше времени на дорогу, но и оплачивать ее дважды - между городами и по Обнинску.

Директора компании «Боровск-авто» Юрия СОЛОВЬЕВА эта ситуация тоже не оставила равнодушным, ведь его маршрутки как раз и ездят через Кабицыно, поэтому его это может коснуться прежде всего.

- Из министерства мне никаких указаний не было, старый маршрут утвержден и его менять не будут, - рассказал Юрий Иванович.

По словам Соловьева, «ноу-хау» затронет только вновь открывающиеся маршруты, а старые, как и прежде, будут ездить по городу, минуя вокзал.

МИНИСТЕРСТВО ОКОПАЛОСЬ В БУМАЖКАХ?

Расставить все точки над «i» мы попросили Министерство экономического развития Калужской области. Но там, по всей видимости, приказы создают тоннами, поэтому понять, какой из них надо прокомментировать, так и не смогли, отправив журналистов на сайт ведомства, чтобы во всех хитросплетениях они разобрались сами.

Так, в Реестре межмуниципальных маршрутов маршрутки в Обнинск через Кабицыно вообще нет. Видимо, чиновники считают, что нет человека - нет проблемы.

А между тем жители Балабанова уже много лет ездят именно этой дорогой, и маршрут имеет общеобластное значение, но в Минэкономразвития об этом, наверное, не знают, раз так и не смогли толком объяснить, каких перемен стоит ждать жителям двух соседних населенных пунктов.

Евгения НИКИТИНА

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