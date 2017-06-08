Обнинские велосипедисты требуют больше пространства!

С наступлением теплой погоды город, как всегда, моментально заполонили велосипедисты. Однако если в прошлом году обнинские любители двухколесного транспорта за лето могли поучаствовать сразу в двух велопробегах - на День молодежи и День физкультурника, то на этот раз, похоже, все будет более скромно.

МОДА НА ВЕЛОПРОБЕГИ ПРОШЛА?

Многие местные велосипедисты затаились в ожидании нового велопробега, но порадовать их пока нечем.

- В прошлом году был настоящий велосипедный бум, а сейчас тишина, - рассказывает житель города Константин. - После открытия велосезона мы больше ни разу не катались массово по дорогам Обнинска.

Как оказалось, ждать этого предстоит еще полтора месяца. По словам начальника отдела по делам молодежи Александра ТКАЧЕНКО, традиционный летний велопробег состоится где-то за неделю до Дня города. Что касается Дня физкультурника, то пока от спорткомитета инициативы по поводу подобных заездов не поступало.

Однако, как отмечает Александр Алексеевич, увеличивать количество велопробегов нет смысла, поскольку тогда они потеряют свою массовость и интерес жителей. К тому же каждое такое мероприятие сопряжено с непростыми организационными моментами.

- Тут одного желания мало. Это большой и сложный процесс - нужно согласовать маршрут с ГИБДД и выполнить все их требования, в том числе по ограничению движения, - отмечает Ткаченко.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ХОТЯТ ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ ПЕШЕХОДОВ

Между тем, ажиотаж вокруг велодвижения в последнее время в наукограде явно растет. Этому способствовало и строительство велодорожек, причем еще одна может появиться уже совсем скоро в рамках благоустройства пешеходной зоны на проспекте Маркса. Администрация сейчас собирает замечания граждан по этому проекту, как оказалось, велосипедистам тоже есть, что сказать.

- В свое время мы направляли в мэрию свой проект по велодорожке на Маркса, - отмечает один из руководителей «Нашего велоклуба» Вадим ПОГОДА. - Пришли к выводу, что там нужны разграничители, чтобы люди и пешеходы не мешали друг другу, как это происходит на Энгельса, где просто нарисовали линию и поставили знак.

Однако у Александра Ткаченко на сей счет другое мнение.

- При наличии разграничителя нельзя проводить механизированную уборку. Если мы возьмем европейский опыт, то там велодорожка отделена от пешеходной зоны лишь разметкой и цветом, - говорит начальник молодежного отдела.

Но как поделят обнинцы тротуар на главной улице города, зависит скорее от их культуры, нежели от каких-то разграничений, поэтому недовольные будут в любом случае.

Константин ЕРЕМЕНКО

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