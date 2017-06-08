Депутаты Обнинска проведут каникулы на родине

20 июня состоится крайнее перед летними каникулами депутатов заседание Обнинского городского Собрания. И многие из них уже жаждут отдохнуть. По крайней мере, как нам показалось, настроение у народных избранников отпускное.
РУКОВОДСТВО ГОРСОБРАНИЯ СОГЛАСНО НА ПИКНИК
На этой неделе, перед началом областной видеоконференции, посвященной теме ремонта дорог, заместитель председателя Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН рассказывал коллегам о том, как замечательно у него на даче и демонстрировал всем свою роскошную сирень. А уже позже он признался журналистам нашей газеты, что нынешний год для него очень важный: Владимир Васильевич отмечает 50-летие со дня окончания школы. И в июле он поедет на встречу с одноклассниками в город детства Ряжск Рязанской области.
- Наш класс встречается каждые пять лет, - рассказал Наволокин. - Сначала собираемся в центре города, затем идем в свою школу. Заранее приглашаем туда и нашего классного руководителя Нину Ивановну. Несмотря на свой преклонный возраст, она тоже не пропускает эти встречи. А уж потом мы традиционно организовываем трехдневный пикник. Едем на речку, ставим там палатки, вспоминаем школьные годы. Что может быть лучше такого отдыха?
А вот председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН настроен на летние каникулы менее романтично.
- Я если куда-нибудь этим летом и поеду, то только в августе и только на Черное море, - отметил он. - Желания ехать за границу сейчас нет.
- А вы сильно устали? - поинтересовались мы.
- Больше устал от своей основной работы на предприятии, а не от депутатской деятельности. До прошлого года я возглавлял Консультативный Совет глав муниципальных образований, а потом состоялось переизбрание этой должности и общественной нагрузки у меня стало меньше.
Владимир Васильевич заверил нас, что в должности гендиректора ОНПП «Технология» у него было меньше нагрузки, нежели сейчас, когда он является главным советником гендиректора.
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОБЕЩАЮТ НЕ БРОСАТЬ
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Признаться, нас очень удивило, что большинство опрошенных нами обнинских депутатов собираются провести это лето дома. В частности, никуда не поедет Алла КОСИНСКАЯ.
- Мы будем отдыхать на родной природе, - сказала она. - И у нас в Калужской области можно хорошо отдохнуть. Конечно, если только лето и дальше не будет таким холодным.
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Александр СИЛУЯНОВ вообще расслабляться не намерен.
- У меня очень много работы: и основной, и депутатской. Сейчас же самый сезон строительства и благоустройства. Так что ехать пока никуда не собираюсь.
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А его коллега Евгений ХАЛЕЦКИЙ планирует махнуть на Волгу. Причем со всей своей большой семьей, включая старшего сына, бабушек и дедушек.
- У нас с супругой есть еще совсем маленький ребенок, поэтому она с малышом, скорей всего, останется дома, - уточнил он.
При этом если кто-то и отправится на отдых, то, как заверил Владимир Викулин, ненадолго. Потому что с избирателями работа должны проводиться все лето. До сентября не будет никаких заседаний, а встречи с населением планируются. Приемы проводиться будут. Так нам, по крайней мере, обещают.