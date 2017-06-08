Депутаты Обнинска проведут каникулы на родине

20 июня состоится крайнее перед летними каникулами депутатов заседание Обнинского городского Собрания. И многие из них уже жаждут отдохнуть. По крайней мере, как нам показалось, настроение у народных избранников отпускное.

РУКОВОДСТВО ГОРСОБРАНИЯ СОГЛАСНО НА ПИКНИК

На этой неделе, перед началом областной видеоконференции, посвященной теме ремонта дорог, заместитель председателя Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН рассказывал коллегам о том, как замечательно у него на даче и демонстрировал всем свою роскошную сирень. А уже позже он признался журналистам нашей газеты, что нынешний год для него очень важный: Владимир Васильевич отмечает 50-летие со дня окончания школы. И в июле он поедет на встречу с одноклассниками в город детства Ряжск Рязанской области.

- Наш класс встречается каждые пять лет, - рассказал Наволокин. - Сначала собираемся в центре города, затем идем в свою школу. Заранее приглашаем туда и нашего классного руководителя Нину Ивановну. Несмотря на свой преклонный возраст, она тоже не пропускает эти встречи. А уж потом мы традиционно организовываем трехдневный пикник. Едем на речку, ставим там палатки, вспоминаем школьные годы. Что может быть лучше такого отдыха?

А вот председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН настроен на летние каникулы менее романтично.

- Я если куда-нибудь этим летом и поеду, то только в августе и только на Черное море, - отметил он. - Желания ехать за границу сейчас нет.

- А вы сильно устали? - поинтересовались мы.

- Больше устал от своей основной работы на предприятии, а не от депутатской деятельности. До прошлого года я возглавлял Консультативный Совет глав муниципальных образований, а потом состоялось переизбрание этой должности и общественной нагрузки у меня стало меньше.

Владимир Васильевич заверил нас, что в должности гендиректора ОНПП «Технология» у него было меньше нагрузки, нежели сейчас, когда он является главным советником гендиректора.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОБЕЩАЮТ НЕ БРОСАТЬ

Признаться, нас очень удивило, что большинство опрошенных нами обнинских депутатов собираются провести это лето дома. В частности, никуда не поедет Алла КОСИНСКАЯ. - Мы будем отдыхать на родной природе, - сказала она. - И у нас в Калужской области можно хорошо отдохнуть. Конечно, если только лето и дальше не будет таким холодным. Александр СИЛУЯНОВ вообще расслабляться не намерен. - У меня очень много работы: и основной, и депутатской. Сейчас же самый сезон строительства и благоустройства. Так что ехать пока никуда не собираюсь. А его коллега Евгений ХАЛЕЦКИЙ планирует махнуть на Волгу. Причем со всей своей большой семьей, включая старшего сына, бабушек и дедушек. - У нас с супругой есть еще совсем маленький ребенок, поэтому она с малышом, скорей всего, останется дома, - уточнил он.

При этом если кто-то и отправится на отдых, то, как заверил Владимир Викулин, ненадолго. Потому что с избирателями работа должны проводиться все лето. До сентября не будет никаких заседаний, а встречи с населением планируются. Приемы проводиться будут. Так нам, по крайней мере, обещают.

Инна ЕМЕЛИНА

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