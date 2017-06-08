В жерновах бюрократии...

Беженку с ребенком хотели отправить назад домой - на войну.

Практически ежедневно по всем центральным телевизионным каналам рассказывается о тяжелой судьбе жителей Донбасса. Не сочувствуют этим несчастным, попавшим в военную мясорубку, разве что только очень жестокие и бесчеловечные люди.

И если жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР вынуждены были убегать из своих домов, спасаясь от бомб и снарядов, то гнать их назад уж точно никто не станет. Так нам, во всяком случае, казалось. Но, как выяснилось, мы ошибались.

УЕЗЖАТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ, НО ПРИШЛОСЬ

Обратившаяся в редакцию с жалобой беженка из Донецкой области Елена АНДОНЕ приехала в Калужскую область вместе с шестилетним сыном в апреле прошлого года. Женщина жила в частном доме в Мариуполе, в ста километрах от Донецка. И ужасов войны со своим ребенком хлебнула сполна.

- Мы долго терпели, все ждали, что бомбежки закончатся, - рассказывает Елена. - Но последней каплей стал снаряд, разорвавшийся прямо у нас во дворе. Дому были нанесены серьезные повреждения, все стекла вылетели. Но по сравнению с психологической травмой, которую получил мой сынишка, это еще мелочи.

После того случая рисковать жизнью ребенка Елена больше не могла. В нашем регионе она получила временное убежище до 12 мая 2017 года. Устроилась на работу, сняла жилье и вроде бы жизнь потихоньку стала налаживаться. А не так давно она попыталась подать документы на получение разрешения на временное пребывание (РВП), но их отказались принять, так как у нее закончился срок свидетельства временного убежища. Елена решила его продлить и обратилась в областное Управление по вопросам миграции, но тоже получила отказ.

За подписью начальника этой структуры Юрия КУЛЬБИЦКОГО ей пришло письмо с уведомлением, что в продлении статуса временного убежища отказано на основании пункта 5 статьи 12 ФЗ «О беженцах» от 19 февраля 1993 года и пункта 2.2 определения Конституционного суда РФ от 30 сентября 2010 года. Женщине также сообщили, что она вправе обратиться по этому поводу в суд и дали месячный срок на то, чтобы она покинула Российскую Федерацию. Елена обратилась в суд. Но перед этим написала жалобы в разные инстанции, в том числе в нашу газету.

ИДИТЕ В СУД!

Мы попытались выяснить у Юрия Кульбицкого, какие такие запреты сбежавшим от войны людям дает указанная им в письме статья закона «О беженцах» и определение Конституционного суда. Но тщетно.

Юрий Александрович пообещал сформулировать все официально и сообщить в письменном виде. Зато после нашего разговора он в срочном порядке позвонил Елене Андоне и сказал, что ее вопрос решен положительно. Хотя, как рассказала сама женщина, первое судебное заседание назначено только на 17 июня. Интересно, что так повлияло на мнение чиновников? Ведь, как мы понимаем, ни статья закона, ни определение Конституционного суда изменений не претерпели. Почему вдруг после ряда жалоб и обращения в СМИ вопрос оказался решаемым?

В еще большее недоумение нас поверг письменный ответ на наш официальный запрос в областное управление по вопросам миграции. Там было написано, что женщине действительно отказали в получении статуса временного убежища. Но позже чиновники свое решение изменили. На основании чего? Оказывается из милосердия.

- ...Принимая во внимание наличие у гражданки Андоне несовершеннолетнего ребенка, 28 апреля 2017 года решение об отказе в продлении временного убежища было пересмотрено, соответственно срок временного убежища на территории Российской Федерации ей был продлен, - сообщается там.

Оказывается, все дело в наличии ребенка. Неужели? И мы бы охотно в это поверили, если бы жалоба женщины, отправленная в редакцию, не была датирована 15 мая 2017 года.

Как так могло получиться, что решение пересмотрели 28 апреля, а 15 мая Елена Андоне об этом даже не знала. Более того, не в курсе этой новости она была вплоть до 5 июня. До того самого дня, когда нам удалось связаться с Юрием Кульбицким, после чего он в срочном порядке, в течение пяти минут, позвонил беженке. Кстати, ее телефон Юрию Александровичу любезно продиктовали именно журналисты. И если бы женщина не побежала с письмами по инстанциям, ей уже 4 июня следовало бы находиться в своем полуразрушенном доме в Мариуполе.

Елене еще повезло, что вопрос решили до 1 сентября. Потому что в этом году ее сыну исполнилось семь лет, и он должен пойти в первый класс. А без РВП ребенка в школу не брали. И какие преграды им еще придется преодолеть, пока не знает никто.

От войны убежали, а от бюрократов и человеческого равнодушия не получилось...

Инна ЕМЕЛИНА

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