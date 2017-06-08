Обнинская «реновация» аукнется депутатам

Волна собраний захлестнула Обнинск, где каждый двор хочет быть первым и самым-самым в вопросе распределения средств по программе «Городская среда».

В погоне за призрачным счастьем горожане даже не задумываются над тем, что сама процедура «выбивания денег» выглядит унизительно. А также стараются не замечать очевидного факта, что средств на всех не хватит.

ПЕРЕВЕРНУЛИ С НОГ НА ГОЛОВУ

Без малого сорок миллионов - такую сумму выделили на благоустройство обнинских дворов. При этом «наверху» не раз напоминали, что проект это партийный, и главное здесь - соблюсти правила игры; люди должны собраться, проголосовать, составить документы и предоставить их на суд комиссии, которая еще подумает, стоит ли воплощать «хотелки» в жизнь.

Единого мнения, зачем нужна такая сложная схема, нет, хотя скептики считают, что искать «подводные камни» здесь не стоит.

- Потому что денег дали мало, и решили таким образом выяснить, кто будет действовать - тому дадут, а кто не заинтересован, им ничего не дадут, - считает экс-депутат городского Собрания Николай ВОРОБЬЕВ.

Интересно, кто из горожан против ремонта во дворах? Абсурд? Естественно. Тогда что хотели выяснить, проводя собрания? Что победят те, кто больше всех кричит или кому делать нечего, потому что у обычных жителей времени на такие сборы нет, поэтому за них предстоит решать бабушкам у подъезда.

Да и зачем тогда, простите, выстраивали вертикаль власти? Ведь каждый помнит, как еще несколько лет назад в регионе постоянно напоминали, что если бы все депутаты принадлежали одной партии, работа велась бы в разы эффективней. Вот оно, свершилось, сегодня в составе обнинского Городского Собрания на сто процентов - «единороссы», к тому же одномандатники Что им мешает выражать интересы жителей?

- Когда обсуждался вопрос одномандатных округов, - вспоминает Николай Воробьев, - упирали на то, что депутат является выразителем интересов, а ТОС ему в помощь, но в данном случае получается наоборот, что ТОС берет на себя функции вот этого самого распределения, а депутат ему в помощники.

« ЖИТЕЛИ СКАЖУТ, ЧТО БЫ ОНИ ХОТЕЛИ, А ПОТОМ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ РЕШАТ»

С тем, что избранники народа должны взять «бразды правления» в свои руки, согласен и глава Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН: - Когда я был генеральным директором ОНПП «Технология», я принимал решения так, как я считал нужным. Я думаю, что как раз депутаты смогут быть центром кристаллизации того, что будут обсуждать активисты.

Да и сами «парламентарии» уже готовятся к бою, ведь в комиссию, которая решит, кому и сколько денег дать, кроме них, войдут еще представители ТОС и ОНФ. И каждый постарается «перетянуть одеяло на себя».

- Я думаю, что так и будет, - говорит депутат Горсобрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - И я как раз выступил с предложением провести предварительную встречу, чтобы обозначить критерии отбора.

Обсуждением и бумагомарательством можно заниматься сколь угодно долго. Вот только зачем это делать? Ведь в городе есть целый коммунальный комплекс, и кому, как ни им знать, в каких дворах и что надо модернизировать? А иначе, зачем тогда нужны чиновники?

- Поверьте, там работы хватает городскому хозяйству, и оно в стороне не стоит, и будет тоже в этом участвовать, - уверяет Евгений Халецкий. - Сначала жители скажут, как бы они хотели, а потом городские власти скажут с учетом коммуникаций, нормативов, где можно, где нельзя.

РАЗМАЗЫВАТЬ ФИНАНСЫ ТОНКИМ СЛОЕМ - НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

В общем, не сложно предположить, что недовольных будет много, вернее, они уже есть. «За бортом» остались жители поселка «Обнинское», которым денег на благоустройство вообще не дали, и в этом они не одиноки.

- Я поднял вопрос о жилищно-строительных кооперативах, которые в пределах Обнинска, - говорит Владимир Викулин, - близ Белкино, и мне сказали, что средств на всех не хватит.

Поэтому председатель Городского Собрания считает, что целесообразно «не размазывать финансы тонким слоем», а концентрироваться на больших объектах. В администрации этой линии тоже придерживаются, поэтому и объявили о двух масштабных проектах - благоустройство Гурьяновского леса и реконструкция четной стороны проспекта Маркса. На эти цели город может потратить лишь треть от выделенной суммы, что соразмерно половине тротуара.

- Это один из центральных пешеходных тротуаров города, мы хотим его сделать хорошо, плиткой, но это все связано с достаточно серьезными финансовыми затратами, - пояснил вице-мэр Обнинска по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

По предварительным подсчетам, на ремонт тротуара «уйдет» 20 миллионов рублей, однако реконструкцию здесь будут делать комплексно с обустройством велодорожек, ограждений и заменой бордюрного камня.

«БУДЕТ ЭФФЕКТ ОБРАТНЫЙ, БУДЕТ НЕГАТИВ»

Но если реконструкция «четного тротуара» проспекта Маркса ни у кого вопросов не вызывает, приводить в порядок эту улицу надо уже давно, то с дворами все сложнее. Сегодня горожане напряжены до предела, ведь им рассказали, что только от их активности зависит дальнейшая судьба их двора. А в результате что получится: времени на собрания, сбор бумажек и подписей люди потратили много, а в итоге получили дырку от бублика? Как должны себя чувствовать те, кому в благоустройстве будет отказано?

- Будет эффект обратный, будет негатив, - считает Николай ВОРОБЬЕВ, - причем независимо от того, участвовали ли люди в этих обсуждениях или не участвовали.

Сам факт того, что кому-то денег на «модерн» двора дадут, а кто-то окажется «за бортом», разделит население на два лагеря. И недовольные в своих бедах уж точно вспомнят о депутатах, которые не смогли «выбить» обещанные крохи.

Вряд ли кому-то придет в голову, что изначально сам проект был «заточен» не на то, чтобы преобразить дворы. Для этого достаточно просто посмотреть, что стало с детскими комплексами, установленными пять лет назад по линии ТОС, сегодня это руины.

Просто под благовидным предлогом администрации помогают «скинуть» ответственность за дворы, которую добровольно на свои плечи взвалят жители благоустроенных территорий. Если бы горожанам просто предложили разбираться с ней самим, это вызвало бы шквал негодований, а здесь условия такие. Хочешь - принимай, не хочешь - пролетай.

И если мэрия наконец-таки вздохнет спокойно, сбросив со своих плеч такой балласт, то депутатам эта программа счастья не принесет. Это только на первый взгляд кажется, что до следующих выборов еще далеко. Все бесполезные сборы и собрания обнинцы припомнят, когда в очередной раз с пеной у рта сегодняшние избранники народа будут им рассказывать о том, как они рьяно защищали интересы горожан.

Вот тогда «Городская среда» и аукнется депутатскому корпусу.

Евгения НИКИТИНА

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