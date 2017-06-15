Горожан ждут неприятные сюрпризы

В Обнинске проводят опрос о способе платы за тепло.

Достаточно плодотворно поработали на этой неделе члены комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания. Перед так называемыми парламентскими каникулами народные избранники обсудили несколько животрепещущих тем.

ТАРИФ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ВЫРАСТЕТ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Обнинска Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ проинформировал, что грядет изменение размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей квартир. В настоящее время этот вопрос регулируется Постановлением от 2004 года и с тех самых пор сумма оплаты не менялась. Сейчас она составляет 1 рубль 61 копейку за квадратный метр. Но планируется поднять эту сумму приблизительно до семи рублей. А если быть точнее, то она будет варьироваться от шести рублей 25 копеек до семи рублей 40 копеек - в зависимости от вида благоустройства и срока эксплуатации многоквартирного дома. Для этого экономистами разработаны коэффициенты.

Новая методика расчета начнет применяться в наукограде с первого июля текущего года. И выступающие представители городской администрации отмечали, что ее внимательно изучила и одобрила прокуратура.

При этом Дмитрий Сергеевич напомнил, что наниматели несут не такое тяжелое бремя расходов за услуги ЖКУ, как собственники. За капремонт, например, они не платят. За них эти деньги вносит мэрия. Так что, по мнению наших чиновников, это нововведение должно не сильно ударить по карманам жителей, не приватизировавших свои квартиры.

МЭРИЯ ХОЧЕТ ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ?

Далее собравшиеся обсудили, какая из двух существующих форм оплаты за тепло, является для жителей Обнинска наиболее приемлемой. Нужно ли вернуть все вспять и разделить плату за отопление на двенадцать месяцев или оставить все как есть? Дмитрий Стрельцов привел в пример Москву, где жители раскошеливаются ежемесячно. Многим так проще, потому что сумма в квитанции получается меньше.

- Мы провели опрос на нашем сайте, - рассказал вице-мэр, - и вот что получилось: за равные доли выступило 14 человек, а за весь период - 57.

Пока все решили оставить так, как есть. Но в ближайшее время чиновники планируют провести опросы и на других обнинских сайтах. Правда, им не плохо было бы вспомнить, что в свое время обнинцы уже отказывались от такого «подарка», аргументируя это тем, что хотя бы летом они могут отдохнуть от непомерной «коммуналки». Да и когда плата идет лишь в отопительный период, прозрачность расходов намного выше.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»