На обнинском рынке труда не все так радужно, как рассказывают

Ни для кого не секрет, что одним из признаков экономического кризиса является безработица. И не то, чтобы трудиться было совсем негде. Но рабочие места стали дефицитом и устроиться, куда душа пожелает, стало очень сложно.

В «СИГНАЛЕ» ОПЯТЬ ОБУЧАЮТ

Чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, журналисты решили сами обзвонить предприятия. По легенде работа нужна была молодому человеку- выпускнику профессионально-технического училища, который какую-то корочку получил, но особо делать ничего не умеет. Такого нужно еще дополнительно подучить, а затем поднатаскать уже непосредственно на рабочем месте.

К нашему большому удивлению оказалось, что на заводе «Сигнал» вновь заработала система обучения. Одно время потенциальным ученикам в отделе кадров отказывали, а теперь там требуются станочники. Обучившимся необходимо будет еще два года отработать на предприятии за чисто символическую оплату: 12 тысяч рублей.

- А как вы хотели?! - сказали нам в отделе кадров. - Разряд-то поначалу будет невысоким.

Естественно и желающих работать за такие деньги практически нет. Ведь тот же продавец, без всякого опыта такие копейки заработать сможет, поэтому для молодых людей предложение завода сомнительное. Другое дело найти работу в промышленных гигантах. Благо, растут они в Калужской области как грибы после дождя. И каждый раз людям обещают новые рабочие места. Только вот так ли просто туда попасть?

ЗАВОДЫ РАСТУТ, А ЗАРПЛАТЫ - НЕТ

Специалист по подбору персонала предприятия «Рукки-Рус» Елена ГОРБАТОВА проинформировала нас, что им требуются обладатели конкретных рабочих специальностей: сварщики и газорезчики. Причем с опытом работы.

- А какую зарплату вы предлагаете? - поинтересовались мы.

- Мы не называем зарплату, - ошарашила нас Елена.

То есть, через месяц упорного труда человека будет ждать сюрприз: либо плохой, либо хороший. Это уж как повезет.

К счастью, не все сотрудники отдела кадров хранят тайну. Сумму зарплаты оператора разгрузки, требующегося на «ТД ЛТМ», нам назвали сразу: 23 тысячи рублей. С учетом вычета подоходного налога, она еще уменьшится. Так что, если мужчина, которого в ближайшее время возьмут на это место, уже обзавелся семьей, ему не позавидуешь. Тяжеловато будет прожить на эти деньги. А работа нелегкая - мужская.

В городском Центре занятости населения нас заверили, что высокую зарплату рабочие получают в «НЛМК-Калуга», расположенном в Ворсино.

- Там сейчас требуются токари и им предлагают 35 тысяч рублей, - рассказала нам специалист обнинского Центра занятости населения Евгения КЛИМЕНКО.

Но и тут она добавила: «Только с опытом работы». Равно как и на обнинское предприятие «Реалит», где, по информации Клименко, предлагают 34 тысячи водителю погрузчика. Кроме всего прочего, водитель этот должен иметь удостоверение стропальщика и права категории В и С. Специалисты такой категории - товар штучный, да и заработная плата с учетом всех требований тоже получается невысокой.

И уж тем более, мало кто захочет трудиться за 12 тысяч помощником автослесаря. Как проинформировала Евгения Владимировна, такая вакансия открыта на еще одном городском предприятии - «БН-Моторс». Опытный слесарь, по ее словам, там зарабатывает 20 тысяч. Ученик, ясное дело, поменьше.

Но при этом уровень безработицы в Обнинске составляет 0,49% экономически активного населения и с начала года он вырос лишь на 0,04%. Правда, считают специалисты только тех, кто обращается в Центр занятости. Хотя многие безработные туда не идут. Просто не верят.

Инна ЕМЕЛИНА

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