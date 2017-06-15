У организаторов Дня города Обнинска опять кризис жанра?

Жителям наукограда в ближайшее время предстоит отметить сразу несколько знаменательных дат: День первопроходцев атомной энергетики, 61-я годовщина создания Обнинска и столетие Октябрьской революции.

Несмотря на то, что эти праздники уже не за горами, о том, как они будут проходить, пока толком ничего не слышно.

ГОТОВИТЬСЯ КО ДНЮ ГОРОДА ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЛИ

Если молодым людям в основном интересен День города, то те, кто постарше, и особенно пенсионеры сейчас находятся в ожидании грядущего столетнего юбилея Великой Октябрьской революции. Собираются ли в Обнинске праздновать это событие, до последнего времени было никому неизвестно. Первыми тревогу на одном из комитетов забили по этому поводу местные депутаты.

- Еще в декабре президент подписал постановление о создании штаба подготовки к празднованию революции. Есть ли у нас план работы или мы это прозеваем? Все-таки такой значимый праздник для всего народа, - заявила депутат Горсобрания Татьяна СКИРТАЧ.

Как оказалось, в городском отделе культуры на днях все-таки составили план торжеств, посвященных этой дате. Однако список этот весьма скромный, и в нем нет крупных массовых мероприятий. В основном это лекции и выставки в Музее истории и городских библиотеках, а также тематические уроки в школах искусств, которые проходят и в будни, и в праздники.

Поэтому любителям народных гуляний придется довольствоваться, как всегда, Днем города, впрочем, как честно призналась начальник управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА, к организации именин наукограда в администрации пока не приступали. Между тем, до последней субботы июля осталось чуть больше месяца.

- Обычно у нас подготовка ко Дню города начиналась с июня, но поскольку добавился новый праздник - День первопроходцев атомной энергетики, мы сейчас занимаемся этим мероприятием, - отметила Ирина Николаевна.

«ПЛОЩАДЬ - ЭТО КОНЮШНЯ»

Кроме того, в начале июля в Обнинске отметят еще два новых праздника - День образования Калужской области и День Петра и Февроньи, правда, по словам Ирины Фалеевой, отмечать с размахом их будут только в Калуге, а Обнинск, как всегда, возложит эту задачу на библиотеки и музеи.

Что касается Дня города, то Ирина Николаевна пообещала сохранить все традиционные праздничные площадки. Это касается и Города мастеров, и Менестрельника, и спектакля студии Д.Е.М.И.

А вот ждать чего-то нового обнинцам, похоже, опять не стоит. Учитывая сжатые сроки подготовки, все пройдет по давно отработанной схеме, где творческие мероприятия послужат лишь фоном для бесконечных турников, батутов и шашлычных.

Впрочем, как отмечает Ирина Фалеева, ежегодно к этому празднику организовывается около 12 площадок, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить горожанам их культурный досуг. Вот только когда они вместе с детьми выйдут вечером 29 июля в центр города, то в первую очередь встретят не Город мастеров, а толпы иностранцев и площадь, пропитанную дымом от мангалов и усеянную сидящими за столиками подвыпившими людьми.

А тем же, кто захочет увидеть выступление подопечных Олега ДЕМИДОВА, вновь придется добираться до Морозовской дачи, где в этот раз будет поставлено представление под названием «Памятник» по сказке Оскара Уайльда. Впрочем, по мнению Фалеевой, менять расположение площадок не имеет смысла, поскольку и у Морозовской дачи, и у площади возле ТРК «Триумф Плаза» есть свой контингент зрителей.

- Мы, работники культуры, смотрим на это с профессиональной точки зрения и привязываем мизансцену к тому месту, где это выглядит наиболее удачно. А площадь - это конюшня, - говорит Ирина Фалеева.

Вот и получается, что вместо того, чтобы придумывать что-то новое и приобщать горожан к высокой культуре, людей ежегодно загоняют в «стойло» и пичкают ширпотребом в виде надоевших аттракционов и шашлыков.

Константин ЕРЕМЕНКО

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